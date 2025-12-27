Italská policie zadržela devět lidí. Má podezření, že financovali Hamás


Italská policie zadržela devět lidí, které podezřívá z financování palestinské skupiny Hamás, kterou Evropská unie považuje za teroristickou organizaci, uvedla v sobotu tisková agentura ANSA. Dle policie tři propalestinské organizace zaslaly Hamásu zhruba sedm milionů eur (asi 170 milionů korun), které původně vybraly pro dobročinné účely.

Prokuratura v Janově vydala devět zatykačů na lidi, kteří se podle ní do financování Hamásu zapojili, a nechala zabavit majetek v hodnotě osmi milionů eur (zhruba 195 milionů korun). Podle tisku je mezi zadrženými i jeden ze známých činitelů palestinské komunity na severu Itálie Muhammad Hannún, který je dle vyšetřovatelů členem zahraničních struktur Hamásu.

Prokuratura dle médií tvrdí, že tři propalestinské organizace se v posledních dvaceti letech zapojily do financování Hamásu či na něj napojených subjektů. Podle prokuratury organizace předaly Hamásu zhruba sedmdesát procent výtěžků humanitárních sbírek, které uspořádaly. Podle vyšetřovatelů se konkrétně jednalo o 7,3 milionu eur (necelých 180 milionů korun). Peníze měly sloužit na pomoc rodinám, jejichž členové spáchali atentáty, či lidem odsouzeným v Izraeli za teroristickou činnost.

Podle deníku Corriere della Sera měla ve vyšetřování důležitou roli spolupráce s židovským státem. Na základě této spolupráce italské orgány určily, že příjemci peněz na palestinských územích měli vazbu právě na tamní největší teroristické hnutí. Italská prokuratura se na základě materiálů zaslaných z Izraele domnívá, že jedna z italských organizací byla dokonce začleněna do sítě Hamásu v zahraničí.

Itálie považuje Hamás za teroristickou organizaci na základě rozhodnutí unijních orgánů, které dále zpřísnily sankce uvalené na skupinu po útoku na jihu Izraele ze 7. října 2023.

