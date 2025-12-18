Jednání o dohledu nad poválečnou Gazou dál provází nejistoty


Až šest západních i arabských zemí už podle izraelských médií přislíbilo, že se zapojí do fungování správního orgánu pro dohled nad poválečnou Gazou. Má jít o výsledek amerických vyjednávání – včetně úterní konference v Kataru. Seznam „účastníků“ ale oficiálně neexistuje. Navíc panuje nejistota ohledně složení a role mezinárodních jednotek. Teroristické hnutí Hamás odmítá složit zbraně a nepřímo budoucím mezinárodním silám vyhrožuje.

V Gaze pokračuje křehký klid zbraní. Spojené státy zesilují jednání o druhé fázi příměří. Svolaly kvůli tomu v tomto týdnu konferenci do Kataru. Ve středu přicestoval do Washingtonu katarský ministr zahraničních věcí. Malá monarchie teď hraje zásadní roli v blízkovýchodní diplomacii.

Podle amerických zdrojů šest států přislíbilo účast ve Správní radě pro mír, která má na Gazu dohlížet. Trvá ale nejistota ohledně mezinárodních jednotek v Pásmu. Mluvilo se o kontingentu z Indonésie nebo Ázerbájdžánu. Spojené státy zase tlačí na Pákistán.

„Civilní i vojenské vedení velmi stojí o to, aby Američané investovali v Pákistánu a poskytli mu bezpečnostní záruky,“ uvedl analytik think tanku Atlantic Council Michael Kugelman. Itálie by mohla pomoct s výcvikem palestinských policistů.

Možné omilostnění Netanjahua budí v Izraeli vášně
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Pomoc Itálie a chybějící Turecko

Americký tlak mezitím vedl k tomu, že Jeruzalém a Káhira uzavřely smlouvu o zemním plynu ve výši 35 miliard dolarů (bezmála 730 miliard korun). „Dohoda s americkou společnosti Chevron má izraelské partnery a ti budou dodávat plyn do Egypta,“ sdělil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Na poradách v Kataru ale chyběly Turecko a Saúdská Arábie. A seznam zemí, které vyšlou své vojáky do Gazy, stále neexistuje. Hamás navíc odmítá složit zbraně a vyhrožuje. „Pověřit mezinárodní jednotky úkoly uvnitř Pásma Gazy, včetně odzbrojení hnutí odporu, je zbaví neutrality a změní na jednu ze stran konfliktu,“ stojí v prohlášení teroristického hnutí.

Pokud budou mezinárodní síly aktivně vymáhat demilitarizaci Pásma, riskují střet právě s Hamásem. Pokud budou jen pasivně monitorovat situaci, hrozí, že skutečným vládcem Gazy zůstane Hamás.

Izrael udeřil na Libanon, zatímco v Paříži běžela diplomatická jednání
Izraelský tank manévruje podél izraelsko-libanonské hranice (ilustrační foto)

