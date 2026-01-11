Británie vyvine pro Ukrajinu raketu s dlouhým doletem


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Británie pro Ukrajinu vyvine nový balistický raketový systém, který napadené zemi umožní lépe se bránit útokům z Ruska. Oznámila to v neděli britská vláda. Střely budou schopny nést hlavice s hmotností dvě stě kilogramů a budou mít dolet přes pět set kilometrů. Vláda už v rámci projektu nazvaného Nightfall vyhlásila soutěž na vývoj systému.

Střely budou určeny pro operace na vysoce ohrožených bojištích se silným elektromagnetickým rušením. Bude je možné odpalovat z řady vozidel, a to při rychlém sledu odpalů více střel. Do několika minut bude možné systém stáhnout, což ukrajinským silám umožní zasáhnout klíčové vojenské cíle dříve, než stihnou ruské síly zareagovat.

„Útoky, které se uskutečnily ve čtvrtek v noci, jen ukazují, jak si (ruský vůdce Vladimir) Putin myslí, že může jednat beztrestně a útočit na civilní oblasti s využitím moderních zbraní,“ uvedl britský ministr obrany John Healey. Ruské síly tu noc využily k útoku na Ukrajinu i nadzvukovou raketu Orešnik.

Rusko připravilo polovinu bytů v Kyjevě o teplo, na západě Ukrajiny zaútočilo Orešnikem
Obyvatelé kyjevského domu ve svém bytě, který poškodil ruský nálet (9. ledna 2026)

Rusko zahájilo celoplošnou vojenskou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. Za tu dobu si boje vyžádaly statisíce životů a zraněných na obou stranách. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko za poslední týden proti Ukrajině vypustilo 1100 dronů, více než 890 naváděných leteckých bomb a přes padesát raket, včetně balistických, řízených a raket středního doletu.

