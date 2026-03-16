Letiště v Dubaji po dronovém útoku přerušilo provoz

Mezinárodní letiště v Dubaji dočasně přerušilo provoz. V blízkosti zařízení vzplála po dronovém útoku nádrž s palivem, informovaly tamní úřady. Nejsou hlášeni žádní zranění, hasiči se snaží plameny uhasit.
„Incident s dronem v blízkosti Dubajského mezinárodního letiště postihl jednu z palivových nádrží,“ uvedl dubajský mediální úřad na X.
Letecká společnost Emirates rovněž oznámila dočasné pozastavení letů do a z Dubaje. Část letů byla odkloněna na mezinárodní letiště Al Maktoum.
Íránské výzvy k evakuaci
Írán v neděli večer vyzval obyvatele několika oblastí v Dubaji ve Spojených arabských emirátech a Dauhá v Kataru k okamžité evakuaci. Tvrdí, že na ně bude v příštích hodinách útočit, píše agentura Reuters. Výzvu zveřejnila státní íránská stanice Press TV s tím, že důvodem k útoku je přítomnost amerických jednotek. Obdobnou výzvu k evakuaci tří přístavů v SAE vydal Teherán v sobotu.
Mluvčí velitelství íránských ozbrojených sil varoval, že veškerá logistická a servisní zařízení, která poskytují služby flotile doprovázející v Rudém moři americkou letadlovou loď USS Gerald R. Ford, jsou považována za legitimní cíl íránských úderů.
Státy Perského zálivu čelily od začátku americko-izraelských útoků na Írán 28. února více než dvěma tisícům útoků íránských střel či dronů. Mezi cíli byly americké vojenské základny a diplomatická zastoupení, ale také ropná infrastruktura, přístavy, letiště, hotely a obytné či kancelářské budovy.