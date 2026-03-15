Ve Francii skončilo první kolo místních voleb, uspěl expremiér Philippe

Ve Francii skončilo první kolo místních voleb, ve kterých občané rozhodují o starostech a zastupitelích ve zhruba 35 tisících městech a vesnicích. Ve městě Le Havre uspěl podle předběžných výsledků bývalý francouzský premiér Édouard Philippe, kterému tak vzrostly šance pro prezidentské volby plánované na rok 2027, uvedla agentura AFP. Volby jsou považovány za test síly krajní pravice a odolnosti mainstreamových stran. Druhé kolo se uskuteční 22. března.
Centristický starosta Philippe, kterým byl v letech 2017 až 2020 premiérem, získal podle odhadů výsledků 43,76 procenta, zatímco komunistický kandidát Jean-Paul Lecoq 33,35 procenta a kandidát krajně pravicového Národního sdružení (RN) Frank Keller přes patnáct procent, píše agentura Reuters. Všichni tři se znovu utkají ve druhém kole. Philippe je považován za jednoho z mála politiků hlavního proudu, který má šanci porazit v příštích prezidentských volbách kandidáta Národního sdružení.
V Paříži vede socialista a bývalý místostarosta města Emmanuel Grégoire nad pravicovou exministryní kultury Rachidou Datiovou. Ve druhém největším francouzském městě Marseille je současný levicový starosta Benoit Payan v těsném souboji s kandidátem Národního sdružení Franckem Allisioem.
Předvolební průzkumy naznačovaly, že na rozhodování francouzských voličů mají největší vliv otázky bezpečnosti, bydlení či místních daní.