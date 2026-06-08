Ceny ve Varech letos převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg

Karlovarský filmový festival oznámil v pondělí dva zahraniční hosty, které ocení na nacházejícím šedesátém ročníku. Ze Spojených států dorazí Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová.
Herečka, režisérka, producentka a scenáristka a také mimo jiné držitelka dvou oscarových nominací Maggie Gyllenhaalová dorazí na slavnostní zahájení, kde převezme Cenu prezidenta festivalu. V letošním programu uvede také svůj nejnovější titul Nevěsta!, který rozvíjí klasický příběh o Frankensteinovi. Ke snímku s Jessie Buckelyovou a Christianem Balem v hlavních rolích Gyllenhaalová napsala scénář, režírovala jej a je i jeho producentkou.
Rovněž Eisenberg má zkušenosti jak před kamerou, tak za ní. Festival k jeho poctě promítne film Dvojník, v němž si zahrál pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho. I Eisenberg obdrží Cenu prezidenta festivalu.
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