Ceny ve Varech letos převezmou Gyllenhaalová a Eisenberg


před 11 mminutami|Zdroj: ČT24, KVIFF

Karlovarský filmový festival oznámil v pondělí dva zahraniční hosty, které ocení na nacházejícím šedesátém ročníku. Ze Spojených států dorazí Jesse Eisenberg a Maggie Gyllenhaalová.

Herečka, režisérka, producentka a scenáristka a také mimo jiné držitelka dvou oscarových nominací Maggie Gyllenhaalová dorazí na slavnostní zahájení, kde převezme Cenu prezidenta festivalu. V letošním programu uvede také svůj nejnovější titul Nevěsta!, který rozvíjí klasický příběh o Frankensteinovi. Ke snímku s Jessie Buckelyovou a Christianem Balem v hlavních rolích Gyllenhaalová napsala scénář, režírovala jej a je i jeho producentkou. 

Rovněž Eisenberg má zkušenosti jak před kamerou, tak za ní. Festival k jeho poctě promítne film Dvojník, v němž si zahrál pod vedením režiséra Richarda Ayoadeho. I Eisenberg obdrží Cenu prezidenta festivalu. 

Připravujeme podrobnosti.

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