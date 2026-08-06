Pauza Ariany Grande poukazuje na hranice fanouškovského zájmu

Jakmile dokončí v září turné, stáhne se americká herečka a zpěvačka Ariana Grande z veřejného života. Své rozhodnutí oznámila začátkem srpna s vysvětlením, že si potřebuje odpočinout od neustálého posuzování sebe a svého života. Rozproudila tím diskuzi o tlaku, jakému hvězdy v době sociálních sítí i od svých fanoušků čelí.
„Těší se, že turné dokončí a uzavře ho v tom nejlepším, zdravá a spokojená, a poté si dopřeje zaslouženou pauzu od veřejného vystupování a další práce na očích veřejnosti, která vedla k neutuchajícímu zájmu a hodnocení,“ znělo konkrétně zpěvaččino vysvětlení tlumočené jejím mluvčím.
Zdá se, že Grande hodlá za svým veřejným vystupováním udělat opravdu tlustou čáru. Turné Eternal Sunshine odstartovala v červnu v Kalifornii. Od té doby vystoupila v řadě měst napříč Spojenými státy a od poloviny srpna naváže sérií koncertů v Londýně. Poslední je naplánován na 1. září.
Příští rok přitom měla Grande v britské metropoli účinkovat v nové inscenaci kritiky oceňovaného muzikálu Sunday in the Park with George (Neděle v parku s Georgem). Na jevišti se měla objevit po boku britského herce Jonathana Baileyho, svého kolegy z filmového muzikálu Čarodějka. Prequel k příběhu Čaroděj ze země Oz se stal předloni diváckým hitem, podpořeným marketingovým šílenstvím, a Grande vynesl první nominaci na hereckého Oscara i Zlatý glóbus.
I z chystaného londýnského muzikálu se – v rámci ohlášené pauzy – rozhodla umělkyně stáhnout. Produkční společnost přijala tento zpěvaččin krok s pochopením. „Víme, že to pro ni nemohlo být lehké rozhodnutí. Učinila ho s naším plným porozuměním a podporou. Přejeme jí jen to nejlepší,“ uvedla.
Na koho míří masakr motorovou pilou?
Porozumění a podpora je ovšem právě tím, co Grande, soudě podle jejího vyjádření, od jiných chybělo. Popularita rostoucí díky úspěchu filmu Čarodějka přinesla už tak známé zpěvačce zvýšenou pozornost.
Nyní třiatřicetiletá umělkyně je jednou z nejúspěšnějších popových hvězd současnosti. Má tři ceny Grammy. Její kariéra odstartovala v roce 2013 debutovým albem Yours Truly a je spojena i s náročným okamžikem, kdy koncert v Manchesteru v roce 2017 poznamenal útok sebevražedného atentátníka, k němuž se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Zemřelo dvacet dva lidí, 239 dalších bylo zraněno.
Nejnověji se spousta názorů a komentářů vyrojila poté, co Grande v závěru letošního července vydala své osmé studiové album petal a zároveň videoklip k titulní písni. Zpěvaččin vzhled následně na sociálních sítích vyvolal zas o něco intenzivnější vlnu spekulací o jejím zdraví.
V klipu Grande ztvárňuje začínající umělkyni, kterou porota složená z mužů opakovaně odmítá na konkurzech. Porotci ji popisují jako „nic zvláštního“, „od pohledu nudnou“, „zoufalou“ a bez sex-appealu. V závěru videoklipu se zdeptaná účastnice konkurzů proti svým posuzovatelům rozběhne s motorovou pilou. Někteří tento minipříběh interpretují jako zpěvaččinu výtku i vůči fanouškům.
Nekomentujme těla, žádala Grande
Grande předloni v jednom z rozhovorů rozhodila otázka na to, jak se vyrovnává s předpokládanými standardy krásy. Odpověděla, že už od dob dospívání se cítí jako „vzorek v Petriho misce“.
Už před třemi lety zveřejnila na sociálních sítích video, v němž své sledující žádala, ať si odpustí poznámky o její váze a postavě. „Měli bychom být ohleduplnější a nekomentovat těla jiných lidí, ať už jsou jakákoliv,“ reagovala na záplavu komentářů k fotografiím, které ji zachycovaly při natáčení filmu Čarodějka.
Když při pondělním koncertu v Chicagu poprvé po oznámení pauzy Grande veřejně promluvila, sdělila, že „někdy je potřeba si stanovit hranice“. Ujistila rovněž své příznivce, že přestávka od veřejného vystupování nevzešla z náhlého impulsu.
Dobrá rada, špatný příklad. Anebo trollení
Takovou hranici je u celebrity těžké vymezit, míní novozélandská moderátorka a podcasterka Megan Mansellová, jejíž slova cituje web The New York Times. Na jedné straně je respektování soukromí, na druhé vliv toho, co vidí miliony lidí.
Podobný úhel pohledu předestřela i herečka Jameela Jamilová, známá třeba ze seriálu Dobré místo, která rovněž na sociálních sítích hodnotila vzhled Ariany Grande v klipu petal. Označila zpěvaččin tým za „naprosto nezodpovědný“, protože schválil pro Grande outfit, v němž vypadá, jako by „umírala přímo před našima očima“.
„Pokud budeme komentovat její postavu, mohli bychom poškodit její duševní zdraví, což by bylo strašné, a to nikdo nechce,“ pokračovala Jamilová, která si prošla poruchou příjmu potravy. „Pokud její postavu nekomentujeme, riskujeme, že tento obraz se stane normou pro stovky milionů dospívajících dívek, dětí, a dokonce i ovlivnitelných sledujících z řad dospělých,“ dodala.
Kanadský hudební publicista a píárista Eric Alper, k jehož klientům patřili Ringo Starr či Sinnead O'Connorová, podotýká, že hudebníci svou tvorbu propagují nepřetržitým vizuálním obsahem, kdy jediný snímek z videoklipu se může stát podnětem k veřejné debatě milionů lidí. „Tlak být neustále na očích, neustále propagovat a být neustále k dispozici pro kritické posuzování se potichu stal cenou za to, že tuto práci vůbec děláte,“ upozorňuje.
Považuje za posun k lepšímu, že – na rozdíl od předinternetové doby – se o poruše příjmu potravy v souvislosti s popukulturními celebritami nemlčí. Ovšem většina nejhlasitějších komentářů, soudí Alper, je spíš než skutečnou starostlivostí motivovaná trollením pro zábavu. To, že se Grande rozhodla stáhnout z očí veřejnosti, podle něj každopádně dokládá, že „diskuze se přestala vést v zájmu jejího dobra“.
Alper poukazuje na dvojí metr, protože kritičtějšímu pohledu kvůli vzhledu jsou vystaveny ženy. Dobře míněných rad, a to i z řad svých fanoušků, ohledně své postavy, šatů či vizáže nejsou ušetřeny ani tuzemské zpěvačky. Proti takzvanému body shamingu se ohradila třeba Ewa Farna – která podobně jako Grande začínala v šoubyznysu velmi mladá – v písni Tělo.
Parasociální vztahy
V souvislosti s aktuálním rozhodnutím Ariany Grande padá často pojem „parasociání“. Cambridžská univerzita vyhlásila tento výraz za slovo roku 2025 s odůvodněním, že přesně odráží atmosféru současnosti. Parasociální vztah si lidé vytváří s osobností, kterou osobně neznají, často jsou to právě celebrity. Ale může jít i o postavu z knihy, filmu či seriálu, nebo dokonce o umělou inteligenci.
Tento typ jednostranného poměru analyzovali sociologové už v polovině minulého století, blízkost tehdy lidé pociťovali k moderátorům a hercům z televizní obrazovky. V posledních letech parasociální vztahy podpořila interaktivnost sociálních médií. „Fascinace celebritami a jejich životními styly dosahuje nových výšin,“ je přesvědčený lexikograf Colin McIntosh z redakce cambridgeského slovníku.
Parasociální vztahy přitom jen posiluje fakt, že zkrátka pospolitost z člověka dělá lidskou bytost, jak hlásal už československý muzikál Starci na chmelu, anebo nověji a trochu jinými slovy třeba profesorka experimentální sociální psychologie na Cambridgeské univerzitě Simone Schnallová. Ta dodává, že sociální tvorové vidí společenské vazby všude – ať už jsou skutečné, nebo ne.
Fanoušky mírnili Swiftová i Bieber
V showbyznysu bývají často zmiňovanými příklady takzvaní swifties, tedy fanoušci vlivné globální popstar Taylor Swiftové, která si buduje image „nejlepší kamarádky“. Nicméně ani ona se nebála – v písníčkách I Can Do It With a Broken Heart či But Daddy I Love Him – svým posluchačům říct, že někdy jejich blízkost vnímá spíš jako nepříjemný nátlak davu a narušení soukromí.
Před dvěma lety se proti obtěžujícímu chování fanoušků ohradila americká popzpěvačka Chappell Roan, jejíž sláva prudce poskočila po vydání debutu The Rise and Fall of a Midwest Princess (Vzestup a pád středozápadní princezny).
„Je mi jedno, že zneužívání a obtěžování je normální věc, kterou lidé dělají těm, kteří jsou slavní nebo trochu slavní. Je mi jedno, že tento šílený typ chování patří k práci, ke kariérnímu oboru, který jsem si vybrala. To neznamená, že je to v pořádku,“ uvedla. Kritizovala, že na ni lidé křičí z projíždějícího auta, šikanují ji na internetu a pronásledují ji a její rodinu.
Kanadský zpěvácký idol Justin Bieber už před deseti lety prohlásil, že končí s focením s fanoušky. Chce si prý zachovat zdravý rozum, protože si kvůli vyžadování selfie ze strany svých příznivců připadá „jako zvíře v zoo“.
Až k toxickému vměšování se do péče o svůj idol mohl fanoušky povzbudit případ bulvárem bedlivě sledované zpěvačky Britney Spearsové. Konkrétně fanouškovské hnutí Free Britney, které napomohlo k tomu, že se justice začala zabývat zpěvaččiným opatrovnictvím. Někdejší „popová princezna“ tvrdila, že otcovo rozhodující slovo v jejích finančních i osobních záležitostech jí „ničí život“. Tento dohled soud v roce 2021 po téměř čtrnácti letech zrušil.
Pokud jde o Arianu Grande – ta sice možná úplně od podzimu zmizí z veřejných akcí, ale od listopadu ji diváci zahlédnou alespoň na plátně, protože tehdy do kin, včetně těch českých, přichází další komedie ze série Fotr je lotr. Grande v ní hraje, ale jak moc se bude podílet osobně na propagaci a objeví-li se na červeném koberci při premiéře, jasné zatím není.
Herecká a pěvecká hvězda ve zmíněném prohlášení při chicagském koncertu každopádně všechny ujistila, že „ač se venku ozývají jakékoliv hlasy“, nic jí prý nepokazí pocit, jaký má, když tvoří umění „s lidmi, které miluje a respektuje“.