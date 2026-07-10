Nedopalky či levé sluchátko. Fanoušci Swiftové skoupili odpadky z její svatby


před 47 mminutami|Zdroj: ČTK

Na svatbě Taylor Swiftové být nemohli, ale památku na tenhle velký den mít chtějí. Fanoušci americké zpěvačky proto kupovali za pětadvacet dolarů (530 korun) nedopalky, víčka od plastových lahví, policejní pásku, levé sluchátko AirPod, dokonce i ovulační test. Všechny tyto věci sesbíral umělec Justin Gignac v den a na místě sňatku Swiftové s hráčem amerického fotbalu Travisem Kelcem. A pak vše nabídl ke koupi na internetu.

Swiftová s Kelcem uspořádali svatební veselici 4. července v newyorské aréně Madison Square Garden. Stvrzení svatby sledovaného páru neuniklo médiím ani fanouškům jedné z nejposlouchanějších a nejprodávanějších popových zpěvaček současnosti. Někteří dorazili přímo k místu obřadu na Manhattanu s nadějí, že svůj idol zahlédnou.

K aréně se vydal ten den i Gignac, aby v okolí posbíral poztrácené a pohozené věci. Každou z nich uložil z hygienických důvodů do malé plastové krabičky a na svém webu New York City Garbage (Odpadky města New York) je nabídl k prodeji. Všech padesát položek se vyprodalo za pouhých čtyřiadvacet hodin. Kromě výše uvedených nálezů si lidé mohli pořídit také vějíř, brčko nebo příbor.

Taylor Swiftová a Travis Kelce na snímku ze září 2024
Zdroj: Reuters/Eduardo Munoz/Archiv Photo

„Zaujalo to spoustu swifties (přezdívka pro fanoušky Swiftové – pozn. redakce), kteří chtějí mít alespoň malý suvenýr ze svatby,“ uvedl Gignac, který tyto odpadky označuje jako „plastiky“. Utržil za ně 1250 dolarů (asi 26 500 korun) a zvažuje, že na trh uvede další. „Snažím se zachycovat kulturní okamžiky New Yorku a tento mi připadal významný. Uchovávám malou časovou kapsli toho okamžiku,“ tvrdí.

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