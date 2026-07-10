Koalice probere příspěvek na zbraně pro Ukrajinu, který vadí SPD

Vládní koalice by měla v pátek odpoledne probrat zapojení Česka do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL), pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro napadenou zemi. V souvislosti s cestou na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře ho tento týden oznámili premiér Andrej Babiš (ANO) s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé). Koaliční SPD však s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí.
Předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura kritizoval to, že věc neprojednala koaliční rada. Macinka se páteční koaliční rady nezúčastní, má ministerské zasedání v Římě, řekl ve čtvrtek večer ČT. Dodal, že s Okamurou si již telefonoval a situaci mu vysvětlil.
Macinka před odletem na summit zmínil, že Česko do iniciativy PURL přesměruje peníze z některých projektů již mandatorně zahrnutých v rozpočtu. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.
Babiš v Ankaře prohlásil, že záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí zjevně nerozumí. Jde podle něj o peníze, které bývalá vláda Petra Fialy (ODS) vyčlenila pro Ukrajinu. Je to směšná a jednorázová částka a nebude se opakovat, dodal. Výši příspěvku Babiš ani ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) neupřesnili, podle Zůny je nicméně marginální.
Podle Patrika Nachera (ANO) se jedná o běžný koaliční spor. „Myslím si, že to ministr zahraničí Macinka kolegům z SPD vysvětlí. Moje zkušenost je taková, že oni vždycky jakoby vystřelí v rychlosti nějaké stanovisko do médií a pak po jednáních si myslím, že najednou se situace uklidní,“ řekl. Dodal, že výši příspěvku do iniciativy nezná.
Tyto spory ukazují, že situace ve vládní koalici není idylická, míní předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Nedivím se, že jsou voliči SPD zklamaní. Tomio Okamura jim sliboval zjevně něco, co jim teď nedokáže splnit,“ řekl. Podpora Ukrajiny je ve skutečnosti investice do naší vlastní bezpečnosti, uvedl také Hřib.