SPD „zásadně nesouhlasí“ se zapojením do programu na zbraně pro Ukrajinu


před 45 mminutami|Zdroj: ČTK

SPD chce na páteční koaliční radě jednat o zapojení České republiky do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu. Vládní hnutí s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí, uvedl na síti X předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na koaliční radě se podle něj tato otázka nikdy neřešila a jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé).

Šéf české diplomacie záměr přesměrovat peníze z některých projektů do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) oznámil před úterním odletem na summit NATO v Ankaře. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala, nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat.

„SPD zásadně nesouhlasí s účastí Česka na iniciativě, v jejímž rámci evropské země financují americké zbraně určené pro Ukrajinu. Tato záležitost se nikdy neprojednávala na koaliční radě. Jedná se o rozhodnutí ministra zahraničí. V pátek na koaliční radě tuto záležitost otevřeme,“ řekl Okamura.

Iniciativa PURL umožňuje, aby evropští spojenci a Kanada nakupovali munici a zbraně vyrobené ve Spojených státech a následně je poskytovali Ukrajině. Účast v iniciativě je pro země NATO dobrovolná. Prvními zeměmi, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada. Česko mezi nimi dosud nebylo.

Česko přesměruje peníze do programu na zbraně pro Ukrajinu, oznámil Macinka
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

„My teď řešíme, že některé projekty, které vyplývají mandatorně z našeho rozpočtu směrem k Ukrajině, tak hodláme přesměrovávat právě do tady toho programu PURL,“ řekl Macinka. Podle Deníku N měl změnu českého postoje představit při úterní večeři ministrů zahraničních věcí Aliance a Ukrajiny v Ankaře.

V Turecku by se měl projednávat také návrh na poskytnutí 70 miliard eur (asi 1,69 bilionu korun) Ukrajině letos a nejméně stejné částky příští rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) k tomu již dříve sdělil, že Česko nebude záměr blokovat, ale nebude se na pomoci podílet. Peníze Česko podle něj potřebuje na plnění závazků v NATO, zaplatí je podle něj jako v minulosti větší země.

Babišova vláda se rozhodla, že bude pokračovat v muniční iniciativě nastartované kabinetem Petra Fialy (ODS), ale nebude do ní dávat peníze z českého rozpočtu. Česko v iniciativě zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu. Babiš ji před volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení.

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