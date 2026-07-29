Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, jenž zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musejí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než sto milionů korun.
Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek jsou součástí české větve kauzy, v níž figuruje celkem dvacet obviněných. Trojice v odvoláních marně usilovala o mírnější potrestání. „Neshledali jsme, že by uložené tresty byly nepřiměřeně přísné,“ sdělila soudkyně zpravodajka Eva Rejchrtová.
Naopak zmocněnci desítek podvedených lidí se úspěšně domohli toho, aby odvolací senát mužům stanovil povinnost nahradit způsobenou škodu. Královéhradecký krajský soud totiž podvedené původně plošně odkázal do civilního řízení. Na úhradě částek, jež se u jednotlivých poškozených pohybují v řádech desítek až stovek tisíc, se budou podílet i dva jiní dříve odsouzení.
„Rozhodli jsme o přiznání škody v částkách, které byly nepochybné a kde nebylo třeba dalšího dokazování. Důsledně jsme rozlišovali, jaký nárok toho kterého poškozeného lze přičítat tomu kterému obžalovanému,“ podotkla soudkyně.
Hlavními aktéry trestné činnosti byli podle obžaloby Ukrajinci, přičemž skupina fungovala od října 2022 v Oděse. Kriminalisté ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024. Podařilo se jim zajistit jen zlomek finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti.
Fungovali jako „navolávači“
Češi, jejichž nábor zajišťovala podle obžaloby padesátiletá krajanka, zastávali na Ukrajině zejména funkce takzvaných navolávačů. Při telefonických podvodech se vydávali za pracovníky České národní banky. V některých případech přiměli podvedené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví. Lidé přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, které si gang zřídil na jejich jména.
Holuškovi, Svobodovi a Vítkovi hrozil trest v rozmezí devíti let a dvou měsíců až třináct let a čtyř měsíců vězení. Soudy přistoupily k potrestání pod sazbou, přičemž přihlédly k tomu, že se muži na rozdíl od jiných obžalovaných přiznali. O těch, kteří tak neučinili, rozhoduje královéhradecký krajský soud v samostatném řízení.