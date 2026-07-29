Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud


před 4 mminutami|Zdroj: ČTK

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, jenž zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musejí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než sto milionů korun.

Tomáš Holuška, Michal Svoboda a Pavel Vítek jsou součástí české větve kauzy, v níž figuruje celkem dvacet obviněných. Trojice v odvoláních marně usilovala o mírnější potrestání. „Neshledali jsme, že by uložené tresty byly nepřiměřeně přísné,“ sdělila soudkyně zpravodajka Eva Rejchrtová.

Naopak zmocněnci desítek podvedených lidí se úspěšně domohli toho, aby odvolací senát mužům stanovil povinnost nahradit způsobenou škodu. Královéhradecký krajský soud totiž podvedené původně plošně odkázal do civilního řízení. Na úhradě částek, jež se u jednotlivých poškozených pohybují v řádech desítek až stovek tisíc, se budou podílet i dva jiní dříve odsouzení.

„Rozhodli jsme o přiznání škody v částkách, které byly nepochybné a kde nebylo třeba dalšího dokazování. Důsledně jsme rozlišovali, jaký nárok toho kterého poškozeného lze přičítat tomu kterému obžalovanému,“ podotkla soudkyně.

Soud potrestal šest falešných bankéřů z ukrajinsko-českého gangu. Vinu přiznali
Ilustrační foto

Hlavními aktéry trestné činnosti byli podle obžaloby Ukrajinci, přičemž skupina fungovala od října 2022 v Oděse. Kriminalisté ji ve spolupráci s ukrajinskými kolegy dopadli v dubnu 2024. Podařilo se jim zajistit jen zlomek finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti.

Fungovali jako „navolávači“

Češi, jejichž nábor zajišťovala podle obžaloby padesátiletá krajanka, zastávali na Ukrajině zejména funkce takzvaných navolávačů. Při telefonických podvodech se vydávali za pracovníky České národní banky. V některých případech přiměli podvedené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví. Lidé přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, které si gang zřídil na jejich jména.

Holuškovi, Svobodovi a Vítkovi hrozil trest v rozmezí devíti let a dvou měsíců až třináct let a čtyř měsíců vězení. Soudy přistoupily k potrestání pod sazbou, přičemž přihlédly k tomu, že se muži na rozdíl od jiných obžalovaných přiznali. O těch, kteří tak neučinili, rozhoduje královéhradecký krajský soud v samostatném řízení.

Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud
Ilustrační foto

Výběr redakce

Senát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

ŽivěSenát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

10:09AktualizovánoPrávě teď
Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud

Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud

před 4 mminutami
Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard

Při dopravní nehodě zemřel irský zpěvák Glen Hansard

13:07Aktualizovánopřed 22 mminutami
Polský expremiér Morawiecki po sporu s Kaczyńským oznámil vznik nové frakce

Polský expremiér Morawiecki po sporu s Kaczyńským oznámil vznik nové frakce

před 40 mminutami
Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“

Skončila rekonstrukce německé vlády. Merz ji dle médií „zpackal“

před 1 hhodinou
Americká armáda zlikvidovala íránské střely mířící na základny USA

Americká armáda zlikvidovala íránské střely mířící na základny USA

03:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla ropné rafinerie i další sklad Wildberries. Rusové udeřili v Chersonu

Ukrajina zasáhla ropné rafinerie i další sklad Wildberries. Rusové udeřili v Chersonu

08:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

FIFA chce prodat podíl z šampionátů soukromým investorům, UEFA zvažuje bojkot

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěSenát schválil zvýšení rodičovského příspěvku

Senát schválil růst rodičovského příspěvku o padesát tisíc na čtyři sta tisíc korun pro rodiče dětí narozených od ledna 2027, zároveň vyzval k zavedení valorizace. Senát rovněž schválil změny v superdávce, podle kterých se podpora na bydlení nově stanoví podle okresů a ke zranitelným budou patřit samoživitelé s dětmi až do patnácti let. Horní komora má probrat také volbu člena Rady České televize (ČT) či senátorský návrh nových pravidel péče o nevyléčitelně nemocné.
10:09AktualizovánoPrávě teď

Falešní telefoničtí bankéři si odpykají sedm let vězení, potvrdil soud

Tři Češi, kteří podváděli své spoluobčany z call-centra na Ukrajině coby falešní telefoničtí bankéři, si odpykají po sedmi letech vězení. Tresty jim pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, jenž zamítl jejich odvolání. Muži se už dříve přiznali. Justice jejich počínání vyhodnotila jako účast na organizované zločinecké skupině, podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému. Gang tvrdil svým obětem, že mají napadený bankovní účet a musejí si úspory převést jinam. Škodu vyčíslili kriminalisté na více než sto milionů korun.
před 4 mminutami

Vnitro chce zrušit policejní ochrannou službu NKÚ. „Další pokus o vyhladovění,“ míní šéf úřadu

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) by mohl od příštího roku přijít o policejní ochrannou službu. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, o kterém ve středu informoval server Seznam Zprávy. Úřad by si podle webu musel v budoucnu platit soukromou ochranu, která bude podle předběžných propočtů stát zhruba dvacet milionů korun ročně. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) v reakci uvedl, že návrh nevychází z politického rozhodnutí, ale z bezpečnostní analýzy policie.
před 3 hhodinami

VideoČím jsem starší, tím je tréma větší, říká Saskia Burešová. Slaví 80 let

Legendární moderátorka a hlasatelka Saskia Burešová slaví 80 let. V televizi pracuje skoro 60 let. Posledních 33 let moderuje pořad Kalendárium. „Kalendárium je vzdělávací pořad, který je výsadou veřejnoprávní televize, ale vždycky jsme chtěli spolu s manželem lákat na hravost a humor. Aby to diváky přilákalo k obrazovce a nebyla to jen suchá fakta,“ zavzpomínala Burešová v Událostech, komentářích. Tréma podle Burešové v povolání moderátorky hraje významnou roli zejména při zdokonalování mluveného projevu. „Čím jsem starší, tím je tréma větší,“ dodává. Rozhovor vedla Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

VideoVláda nepředstavila úspory, kritizuje Munzar. Nebudeme kouzlit, namítá Murová

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová (oba ANO) jednali o rozpočtu na příští rok. Podle premiéra bude schodek výrazně nižší než čtyři sta miliard korun. Letos kabinet přitom počítá s 310 miliardami. Příjmovou stranu chce posílit třeba skrze EET. Priority na té výdajové vidí mimo jiné v oblasti zdravotnictví nebo dopravních staveb. Prohlášení o vysokém deficitu kritizuje opozice. „Předešlá vláda se snažila snižovat tempo zadlužování. Babišova vláda dělá opak. Navíc nepředstavila žádné úspory,“ varoval v Událostech, komentářích místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). „Magie nad rozpočty minulých let byla neskutečná. My nebudeme kouzlit s čísly a maskovat výdaje. Snižování deficitu má zajistit například EET nebo snižování inflace,“ oponovala členka rozpočtového výboru Jana Murová (ANO). K rozpočtu se vyjádřil také ekonom Aleš Bělohradský. Debatou provázela Tereza Řezníčková.
před 5 hhodinami

V pátek může být výjimečně i 40 stupňů, varují meteorologové

Česko čeká v nadcházejících dnech další vlna extrémních veder. Už ve čtvrtek teploty překročí 35 stupňů Celsia, v pátek by na některých místech mohli lidé naměřit i 40 stupňů. O víkendu se trochu ochladí, citelněji v Čechách, začátkem příštího týdne ale teploty podle nynějších modelů znovu překročí 35 stupňů. Také noci budou tropické, kdy teploty neklesnou pod dvacet stupňů, uvedl Český hydrometeorologické ústav (ČHMÚ).
před 5 hhodinami

Plné kempy trápí požáry i krádeže. Provozovatelé apelují na bezpečnost

Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale stoupá také riziko požárů, přibývá úrazů nebo krádeží. Provozovatelé, hasiči i policisté proto připomínají základní pravidla bezpečného táboření.
před 7 hhodinami

Havlíček: Na snižování schodku nemáme příjmy, musíme nejdřív nastartovat ekonomiku

Rozpočet na rok 2027 bude jednoznačně proinvestiční, přičemž prioritami budou doprava, energetika, bezpečnost a výdaje do zdravotnictví, řekl v Interview ČT24 vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Osobně si pak myslí, že státní rozpočet na konci volebního období současné vlády v roce 2029 vyrovnaný nebude. K osudu Letiště Praha moderátorovi pořadu Danielu Takáčovi řekl, že vstup na burzu je jedna z možných variant, které se nyní zvažují.
před 8 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

Nová tvář italské krajní pravice Vannacci sází na provokaci

před 7 hhodinami
Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

Francouzi masově stahují aplikaci sledující lesní požáry

před 22 hhodinami
Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

Nová litevská vláda chce zpřísnit pravidla migrace. Kritici varují před dopady na ekonomiku

27. 7. 2026
„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

„Z dvaceti levů se stalo dvacet eur.“ Bulhaři po přijetí eura utrácejí víc, vklady přesto rostou

27. 7. 2026
Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

Ruské údery ochromily lodní dopravu do ukrajinských přístavů. Co bude s vývozem obilí?

24. 7. 2026
Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

Vlaky v Lotyšsku jezdí na čas, zpoždění ale mají nástupiště

24. 7. 2026
Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

Německo povolilo výrobu jaderného paliva na základě licence udělené Rosatomem

23. 7. 2026
Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

Litva patří mezi země EU, které čelí nejprudšímu poklesu počtu obyvatel

23. 7. 2026
Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

Běloruský soud označil polskou organizaci pomáhající migrantům za extremistickou

22. 7. 2026
V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

V rodném domě Adolfa Hitlera v Rakousku nyní sídlí policejní stanice

22. 7. 2026
„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

„Milostní“ podvodníci za sebou zanechávají zlomená srdce a finanční krach

22. 7. 2026
Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

Většina Poláků je proti obnovení povinné vojenské služby, ukázal průzkum

21. 7. 2026
Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

Od stíhačů po kulomety. Takto ukrajinské jednotky cvičí sestřelování ruských dronů

20. 7. 2026
V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

V lotyšských ozbrojených silách za incident s dronem nebude nikdo potrestán

20. 7. 2026
V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

V Irsku o polovinu přibylo dětí, které se vážně zranily při nehodách na elektrokoloběžkách

19. 7. 2026
Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

Novináři odhalili internetový nábor sabotérů pro akce v Evropě

17. 7. 2026
Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

Vědce v Lotyšsku znepokojuje možné ohrožení akademické svobody

16. 7. 2026
Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

Švýcarské školy učí v autokratických zemích demokracii či kritické myšlení

16. 7. 2026
Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

Irské misionářské organizace loni pomohly více než milionu lidí

15. 7. 2026
Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

Tbilisi po dvaceti letech obnoví tramvajovou dopravu

15. 7. 2026
„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

„Abychom přežili, spali jsme v lese.“ Ruské nálety vyhánějí ukrajinské rodiny z domovů

14. 7. 2026
Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

Rusko cvičilo na Čudsko-pskovském jezeře s ostrou střelbou. Neinformovalo o tom sousední Estonsko

14. 7. 2026
Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

Nové plavidlo estonské státní flotily pohání biometan z kravského hnoje

13. 7. 2026
Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

Kurýři jako zaměstnanci? Rozvoz jídla může zdražit

13. 7. 2026