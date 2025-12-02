Stovky milionů z podvodu využili na luxus i ruskou propagandu, čeká je soud

Živě
Pražský státní zástupce obžaloval čtveřici lidí, kteří měli pod záminkou investování do svěřenských fondů vylákat z klientů nejméně 622 milionů korun. Podle obžaloby takto poškodili 1559 lidí. České televizi to sdělil státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Boris Havel. Obžaloba skupinu viní ze zločinu podvodu velkého rozsahu, jejím členům hrozí až deset let vězení. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC.

„Byla podána obžaloba na čtyři osoby pro zločin podvodu, pod záminkou pokoutného investování prostřednictvím svěřenských fondů, vůči 1559 poškozeným, kterým měla být obviněnými způsobena škoda velkého rozsahu, nejméně ve výši 622 milionů korun,“ uvedl pro ČT Havel.

Skupina obviněných podle vyšetřovatelů vybírala pod záminkou výhodných investic od svých klientů peníze od roku 2017. Slibovala jim garantované devítiprocentní zhodnocení. Svěřené peníze ale měli členové skupiny využít pro soukromé účely. Čtveřici začala policie stíhat v lednu 2024.

„Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na deset let,“ uvedl tehdy mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.

Desetitisícové výběry z bankomatů a ruská propaganda

Peníze investorů, které manažeři získali, měli využívat pro osobní potřebu, pouze část z nich skutečně šla na investice a provoz firmy.

Manažeři si za získané peníze údajně pořizovali nemovitosti, auta nebo šperky. Denně také vybírali desetitisíce z bankomatů.

Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy poslali představitelé IPC také desítky milionů firmě někdejšího mluvčího exprezidenta Václava Klause Petra Hájka. Ten tehdy provozoval web Protiproud, který se podle Vojenského zpravodajství podílí na šíření ruského hybridního vlivu v Česku.

