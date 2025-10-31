Za vylákání stovek milionů z klientů navrhla policie obžalobu

Vyšetřovatelé navrhli obžalovat čtveřici lidí, kteří podle nich pod záminkou výhodných investic vylákali z nejméně 1550 lidí přes 622 milionů korun. Viní je ze zločinu podvodu spáchaného v organizované zločinecké skupině. České televizi to sdělil dozorující státní zástupce Boris Havel. Podle dřívějších informací jsou obviněnými manažeři velké investiční skupiny IPC. Té své peníze svěřovali drobní investoři, zhodnotit se jim měly prostřednictvím svěřenských fondů. Za získané peníze údajně manažeři IPC pořizovali nemovitosti a luxusní zboží nebo přispívali na chod serverů s ruskou propagandou.
„Policejní orgán předložil státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na čtyři fyzické osoby trestně stíhané pro zločin podvodu, jako organizovaná skupina, vůči nejméně 1550 osobám, kterým měli způsobit škodu velkého rozsahu ve výši nejméně 622 milionů korun, pod záminkou takzvaného investování v rámci svěřenských fondů,“ uvedl pro ČT Havel.
Skupina obviněných podle vyšetřovatelů vybírala pod záminkou výhodných investic od svých klientů peníze od roku 2017. Slibovala jim garantované devítiprocentní zhodnocení investovaných peněz. Svěřené peníze ale skupina manažerů využila pro soukromé účely. Čtveřici začala policie stíhat v lednu 2024. „Trestní stíhání osob probíhá na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na deset let,“ uvedl tehdy mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej.
Podle dřívějších informací serveru Deník N jsou mezi obviněnými zástupci IPS – tři Češi a jeden Slovák. Jedním z nich by podle informací serveru měl být už v minulosti odsouzený podvodník s exekucemi Ladislav Vaněček nebo brněnský architekt původem ze Slovenska Oliver Kálnássy.
Invest & Property Consulting (IPC) se podle informací Hospodářských novin skládala z tisíce svěřenských fondů, do kterých obvinění manažeři získávali peníze od drobných investorů. Svěřenské fondy přitom nejsou klasickým investičním nástrojem, tradičně se používají pro uchovávání rodinných majetků. Začátkem letošního roku skončila skupina IPC v insolvenci.
Luxus i ruská propaganda
Peníze investorů, které manažeři nashromáždili, využívali pro osobní potřebu – pouze část peněz skutečně mířila do investic a provozu firmy.
Manažeři si za získané peníze údajně pořizovali nemovitosti, auta či šperky. Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy poslali představitelé IPC také desítky milionů firmě někdejšího mluvčího exprezidenta Václava Klause Petra Hájka. Ten tou dobou provozoval web Protiproud, který se podle Vojenského zpravodajství podílí na šíření ruského hybridního vlivu v Česku.