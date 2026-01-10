Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy


před 47 mminutami|Zdroj: Reuters, Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, ČTK

Íránská armáda oznámila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v Íránu pokračují protirežimní protesty, píše agentura Reuters. Americký ministr zahraničí Marco Rubio zároveň vyjádřil íránskému lidu podporu USA. Server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda píše, že v zemi je stále blokován internet. Protivládní protesty si po dvou týdnech podle AP vyžádaly nejméně 65 obětí.

Íránská armáda v prohlášení vyzvala občany, aby byli ostražití a zmařili to, co nazývá „spiknutím nepřítele“, uvádí Reuters.

„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal zároveň americký ministr zahraničí Rubio na síti X. Šéf Bílého domu Donald Trump v pátek pohrozil íránským vůdcům. „Raději nezačínejte střílet, protože my začneme střílet taky,“ prohlásil dle Reuters.

V zemi je také stále blokován internet, napsal server Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) s odkazem na nezávislou organizaci NetBlocks. Vláda jeho vypnutí v pátek potvrdila.

Ministerstvo komunikací dříve uvedlo, že rozhodnutí učinily „bezpečnostní orgány“ kvůli „převládajícím podmínkám v zemi“, píše BBC. Podle RFE/RL se tím tamní úřady snaží nepokoje potlačit.

