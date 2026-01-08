Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií


před 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Podle agentury Reuters celou zemi zasáhly výpadky internetu.

Protesty pokračovaly napříč celou zemí. Syn bývalého šáha a zástupce opozice v exilu Pahlaví vybídl odpůrce režimu, aby svou nespokojenost projevili ve čtvrtek a v pátek ve 20:00 místního času (17:30 SEČ). Podle AP lidé v různých čtvrtích Teheránu skandovali ze svých oken hesla jako „Smrt diktátorovi“ a „Smrt islamistické republice“.

Večer se v ulicích metropole i dalších měst objevily davy lidí, AP označila čtvrteční protesty za další eskalaci hnutí. Část významného bulváru v severozápadní části Teheránu zaplavil dav demonstrantů, které troubením podporovali i řidiči aut. Na sociálních sítích se objevily také záběry z rozsáhlých protestů například ve městě Tabríz na severu země či Mašhad na východě.

Největší íránské protesty od roku 2022 mají už nejmíň dvacet obětí, píše AP
Ulice v Teheránu

Po výzvě íránské kurdské opozice sídlící v Iráku zahájili majitelé obchodů v íránském Kurdistánu a dalších městech stávku. Podle íránské exilové organizace na ochranu lidských práv Hengaw se sídlem v Norsku se k této výzvě připojili lidé přibližně ve třiceti městech a vesnicích. Organizace publikovala snímky uzavřených obchodů v provinciích Ílám, Kermánšáh a Lúrestán.

Prezident Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. „Je třeba se vyvarovat jakéhokoli násilí nebo donucování,“ uvedl v prohlášení zveřejněném na svých internetových stránkách a vyzval k dialogu a k naslouchání požadavkům lidu. Reuters s odvoláním na skupinu pro monitoring internetu NetBlocks uvedl, že Teherán i zbytek země postihly bezprostředně po začátku protestů výpadky internetu, před čímž dříve Pahlaví varoval. Íránské bezpečnostní složky zadržely za dvanáct dnů trvání protestů přes 2270 lidí.

Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu
Íránská policie v ulicích Teheránu

Největší protesty za tři roky

Protesty, které jsou největší za tři roky, zahájili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Postupně se k nim přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů a demonstrace získaly politický ráz. Demonstranti podle AFP skandují slogany jako „Toto je poslední bitva, Pahlaví se vrátí“, čímž odkazují na dynastii svrženou islámskou revolucí v roce 1979. Volají také po odstoupení íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.

Šéf německé diplomacie Johann Wadephul odsoudil spolu s mezinárodními organizacemi nadměrné použití síly ze strany íránských úřadů proti demonstrantům. „Vyzývám představitele Íránu, aby dodržovali mezinárodní závazky,“ doplnil německý ministr zahraničí na síti X. Organizace Amnesty International uvedla, že íránské síly zabily demonstranty i svědky protestů. Bezpečnostní složky viní také z provádění razií v nemocnicích s cílem zatknout zraněné účastníky protestního hnutí.

K pokračujícím protestům se znovu vyjádřil také americký prezident Donald Trump. „Informoval jsem je, že pokud začnou zabíjet protestující, což mají ve zvyku dělat během nepokojů, kterých mají hodně, udeříme velmi tvrdě,“ uvedl podle AFP v rozhovoru s konzervativním rozhlasovým moderátorem Hughem Hewittem.

Trump pohrozil Íránu intervencí na ochranu demonstrantů
Donald Trump

Chybějící vůdce a Trumpova varování

„Lidé jsou naštvaní. Nemají žádné vyhlídky do budoucnosti a každodenní život se pro ně stává daleko složitější,“ komentovala protesty v Íránu pro server BBC ředitelka programu Blízkého východu a Severní Afriky v expertní organizaci Chatham House Sanam Vakilová.

K pokračování demonstrací přispěl také zástupce opozice v exilu Pahlaví. Podle expertů je ale nejasné, jak bude ovlivňovat protesty v dalších dnech, a současné íránské opoziční hnutí zůstává bez jasného vůdce. „Nedostatek reálné alternativy už v minulosti podryl důvěru v protesty v Íránu,“ řekl agentuře AP Nate Swanson ze think-tanku Atlantická rada (Atlantic Council).

„Možná existuje tisíc íránských disidentů a aktivistů, kteří by se při vhodné příležitosti mohli stát respektovanými státníky, podobně jako odborový předák Lech Walesa v Polsku na konci studené války. Dosud však íránské bezpečnostní složky zatkly, pronásledovaly a vyhnaly ze země všechny potenciální vůdce, kteří by mohli přinést změnu,“ míní expert.

Chameneí připustil oprávněnost protestů. Hodlá ale zakročit
Klesající hodnota íránské měny

Íránská politická expertka Jásamín Máserová uvedla, že vláda se na rozdíl od předchozích protestů nesnažila jejich existenci zatajit. „Myslím, že se částečně poučila z předchozích protestů a uvědomila si, že lidé čtou a vidí videa na sociálních sítích a sledují zahraniční televizní stanice,“ uvedla.

Máserová také popsala rozpor v přístupu íránské vlády k současným demonstracím. „Na jedné straně uvádí, že jsou to legitimní protesty, a snaží se vyjednávat a mluvit s lidmi. Na druhé straně ale velmi tvrdě zasahují proti účastníkům pochodů, kteří na útoky policie následně odpovídají. Kvůli tomu se nelze vyhnout cyklu násilí,“ doplnila pro server televize Sky News.

Podle profesora politologie Sádeka Zíbákaláma z Teheránské univerzity je možné, že íránské úřady zatím protesty jasně a plně nepotlačily kvůli varováním amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Někteří íránští vůdci jsou možná více opatrní a tentokrát nespěchají s potlačením protestů, protože se obávají, že by to mohlo vést k americkému zákroku,“ sdělil Zíbákalám BBC.

Írán sužuje nedostatek vody, nelze vyloučit přemístění metropole, řekl prezident
Teherán v prachové bouři

Výběr redakce

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

před 11 mminutami
Venezuela oznámila propouštění vězňů

Venezuela oznámila propouštění vězňů

19:06Aktualizovánopřed 27 mminutami
Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

před 33 mminutami
Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

před 46 mminutami
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

13:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

před 2 hhodinami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

01:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Podle agentury Reuters celou zemi zasáhly výpadky internetu.
před 11 mminutami

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména. Španělsko už informuje o propuštění několika svých občanů.
19:06Aktualizovánopřed 27 mminutami

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
18:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení

Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.
18:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Rusko podniklo v noci na čtvrtek další rozsáhlý útok na ukrajinskou energetiku, nejvíce utrpěly Dněpropetrovská a Záporožská oblast, uvedl tamní ministr Artem Nekrasov. V Dněpropetrovské oblasti se během dne podařilo obnovit dodávky vody pro více než 1,7 milionu odběratelů a dodávky tepla asi 270 tisícům odběratelům. Bez tepla zůstává přibližně 250 tisíc odběratelů a bez vody asi dvacet tisíc. Záporožské oblasti se podařilo zásobování elektřinou obnovit. Americké velvyslanectví v Kyjevě oznámilo, že čeká v nadcházejících dnech velký ruský útok.
13:10Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Americký prezident Donald Trump vydal příkaz k tomu, aby USA opustily 66 mezinárodních organizací, které podle jeho administrativy „neslouží americkým zájmům“. Bílý dům bez dalších podrobností uvedl, že jde o 35 organizací nespadajících pod OSN a 31 agentur OSN. Generální tajemník OSN António Guterres uvedl, že Trumpova kroku lituje.
01:05Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Lula vetoval návrh, který by mohl zkrátit trest Bolsonarovi

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva vetoval návrh zákona, který by mohl vést ke zkrácení trestu pro jeho předchůdce Jaira Bolsonara. Ten byl loni odsouzen k 27 letům vězení za pokus o státní puč. Součástí plánu bylo podle obžaloby i zabití Luly. Prezidentovo veto může parlament ještě přehlasovat.
před 5 hhodinami

Rusko si s Francií vyměnilo odsouzeného Francouze za zatčeného Rusa

Rusko osvobodilo francouzského výzkumníka Laurenta Vinatiera, který si odpykával v zemi trest tří let vězení za porušení ruského zákona o zahraničních agentech a hrozil mu další soud po obvinění ze špionáže, a vyměnilo jej s Francií za zadrženého ruského basketbalistu Daniila Kasatkina.
16:20Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...