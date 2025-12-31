Demonstranti v Íránu zaútočili na vládní budovu

Demonstranti v íránské provincii Fárs se pokusili násilím proniknout do vládní budovy, bezpečnostní složky jim v tom ale zabránily, píše agentura Reuters. Připomíná, že Íránem se již čtvrtým dnem šíří pouliční protesty. Íránská státní média uvedla, že vůdkyní útočící skupiny byla osmadvacetiletá žena, kterou zadrželi.
Protesty začaly v neděli v Teheránu, kde se shromáždili obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny. Jejich protesty se v pondělí rozšířily do dalších měst včetně Isfahánu, Mašhadu či Šírázu. V úterý vyšli do ulic také studenti nejméně deseti íránských univerzit.
Starosta města Fasá, ve kterém se protestující snažili do vládní budovy proniknout, uvedl, že protesty byly způsobeny inflací a ekonomickou situací, ale že se jich také účastnili jednotlivci ovlivnění nepřátelskou propagandou.
Přestože v minulých dnech bezpečnostní složky v několika případech zasahovaly proti demonstracím slzným plynem, íránští představitelé se snaží dávat najevo pochopení pro protestující a důvody jejich hněvu. Íránský prezident Masúd Pezeškján v úterý hovořil o „legitimních požadavcích“ demonstrantů.
Nejvyšší státní prokurátor Mohammed Movahedí Ázád podle agentury AFP uvedl, že poklidné protesty týkající se životních podmínek jsou součástí „společenské a pochopitelné reality“. Varoval ovšem, že každý pokus zvrátit ekonomicky motivované protesty v násilí, poškozování veřejného majetku či „scénáře připravené v zahraničí“ bude čelit rozhodné, přiměřené a zákonné odpovědi.
Íránská ekonomika se s ochromujícími mezinárodními sankcemi uvalenými kvůli jadernému programu potýká již několik let. Obchodníci si mimo jiné stěžují na to, že propadající se měna jim komplikuje či znemožňuje dovoz zboží ze zahraničí.