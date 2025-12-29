Trump chce druhou fázi příměří v Gaze brzy. Hamás musí být odzbrojen, dodal


před 15 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký prezident Donald Trump řekl, že chce, aby druhá fáze příměří v Pásmu Gazy začala co nejdříve, palestinské teroristické hnutí Hamás však podle něj musí být odzbrojeno. Trump uvedl, že se jedná o jedno z témat, o kterém bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, kterého v pondělí večer SEČ přivítal ve svém floridském sídle Mar-a-Lago. Ozbrojené křídlo Hamásu v prohlášení dle agentury AFP sdělilo, že se svých zbraní nevzdá.

„Musí dojít k odzbrojení Hamásu,“ prohlásil Trump před novináři, zatímco předseda izraelské vlády stál po jeho boku.

Brigády Kasám, které jsou ozbrojeným křídlem Hamásu, možnost odevzdání zbraní několik hodin před setkáním prezidenta USA a premiéra židovského státu odmítly. „Náš lid se brání a nevzdá se svých zbraní, dokud okupace potrvá, nevzdá se, i kdyby měl bojovat holýma rukama,“ prohlásil dle AFP mluvčí brigád.

Schůzka Trumpa a Netanjahua je již pátou ve Spojených státech od Trumpova návratu do Bílého domu letos v lednu. Americký prezident se s Netanjahuem setkal také při říjnové návštěvě Izraele, kdy promluvil v tamním parlamentu Knesetu.

Izraelská vláda schválila dohodu o příměří
Pohled na Gaza City

Jeruzalém i Hamás se vzájemně obviňují z porušování příměří, které vstoupilo v platnost v říjnu. Palestinské úřady uvádějí, že Izrael od té doby v Gaze zabil 406 Palestinců, včetně 157 dětí. Čísla ovšem nelze nezávisle ověřit.

První fáze dvacetibodového mírového plánu vstoupila v platnost 10. října. Izrael propustil na jeho základě stovky zadržovaných Palestinců. Hamás a jeho spojenci měli do 72 hodin propustit všechna živá rukojmí a vrátit těla všech mrtvých unesených. Hnutí následně 13. října skutečně propustilo všech zbývajících dvacet živých rukojmí, v Pásmu ale ještě zůstává tělo posledního z unesených. Židovský stát požaduje vrácení jeho ostatků, než přejde k druhé fázi mírového plánu.

Ta zahrnuje nasazení mezinárodních bezpečnostních sil v Gaze, vytvoření nové technokratické vlády pro celé území, odzbrojení Hamásu a případný odchod izraelské armády z regionu.

Při izraelských úderech v Gaze zahynuli tři lidé, píše AFP
Zničené město Gaza (24. listopadu 2025)

Výběr redakce

Trump chce druhou fázi příměří v Gaze brzy. Hamás musí být odzbrojen, dodal

Trump chce druhou fázi příměří v Gaze brzy. Hamás musí být odzbrojen, dodal

před 15 mminutami
Německá armáda po obviněních z extremismu propustila několik výsadkářů

Německá armáda po obviněních z extremismu propustila několik výsadkářů

před 43 mminutami
Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

17:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou
USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

16:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slováci pijí o dost méně alkoholu. Česko trend nenásleduje

Slováci pijí o dost méně alkoholu. Česko trend nenásleduje

před 1 hhodinou
Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

Liberecká a českolipská nemocnice se sloučí

14:33Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

Němci odvezou všechen nelegální odpad z Brna. Datum bude známo začátkem roku

15:50Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

03:42Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Trump chce druhou fázi příměří v Gaze brzy. Hamás musí být odzbrojen, dodal

Americký prezident Donald Trump řekl, že chce, aby druhá fáze příměří v Pásmu Gazy začala co nejdříve, palestinské teroristické hnutí Hamás však podle něj musí být odzbrojeno. Trump uvedl, že se jedná o jedno z témat, o kterém bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, kterého v pondělí večer SEČ přivítal ve svém floridském sídle Mar-a-Lago. Ozbrojené křídlo Hamásu v prohlášení dle agentury AFP sdělilo, že se svých zbraní nevzdá.
před 15 mminutami

Německá armáda po obviněních z extremismu propustila několik výsadkářů

Německá armáda uvedla, že propustila několik výsadkářů a desítky dalších vyšetřuje v souvislosti s násilím, sexistickým chováním, užíváním drog či sympatiemi ke krajní pravici, informoval v pondělí deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
před 43 mminutami

Kyjev popřel slova Moskvy o útoku na Putinovo sídlo, mluví o snaze podkopat jednání

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dle agentury Reuters označil v pondělí odpoledne tvrzení Moskvy o ukrajinském útoku na sídlo ruského vládce Vladimira Putina za lež. Moskva chce podle něj jen podkopat pokroky v jednání o ukončení ruské války a připravuje si půdu k útoku na budovy ukrajinské vlády v Kyjevě. O údajném útoku na Putinovu rezidenci v Novgorodské oblasti hovořil dlouholetý šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov relativně krátce poté, co na Floridě o mírovém plánu jednaly delegace Ukrajiny a USA.
17:07Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA nedávno podnikly úder na zařízení ve Venezuele, sdělil Trump

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru s newyorským rádiem WABC prohlásil, že Spojené státy minulý týden podnikly úder na zařízení ve Venezuele. Podle amerických médií se jedná o zřejmou narážku na cíl související s obchodem s drogami. Jde o první americký útok na pevninské Venezuele, ke kterému se Spojené státy přihlásily od chvíle, kdy v září v Karibském moři zahájily vzdušné údery na lodě, jejichž posádky viní z pašování narkotik do USA.
16:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Slováci pijí o dost méně alkoholu. Česko trend nenásleduje

Spotřeba alkoholu na Slovensku klesá. Pokračující trend, který začal během pandemie covidu-19, navíc posiluje zdražování a inflace. Statistiky sice ukazují, že přibývá lidí, kteří si dají lihové nápoje alespoň občas, celková spotřeba je ale i tak na historickém minimu.
před 1 hhodinou

Politici vidí pokrok v cestě k zastavení ruské války na Ukrajině. Kreml mluví o svých cílech

Na jednání prezidenta USA Donalda Trumpa s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským o podmínkách možného zastavení ruské války proti Ukrajině nastal pokrok, uvedla předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Trump, Zelenskyj i francouzský prezident Emmanuel Macron zmínili posun v otázce bezpečnostních záruk pro Ruskem napadenou Ukrajinu. Rusko obdrželo telefonát z Bílého domu a stále mluví o dosažení svých cílů, které se rovnají zničení nezávislé Ukrajiny.
00:42Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Čína zahájila vojenské manévry u Tchaj-wanu

Čína zahájila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Čína varovala spojence Tchaj-wanu před „vměšováním“. Tchajwanská prezidentská kancelář naopak vyzvala Čínu k „racionálnímu jednání, zdrženlivosti a okamžitému ukončení nezodpovědných provokací“. Tchajwanský premiér Čuo Žung-taj cvičení odsoudil a vyzval Peking k jeho ukončení.
03:42Aktualizovánopřed 6 hhodinami

V kosovských volbách zvítězila strana premiéra Kurtiho

Po sečtení 99,6 procenta odevzdaných hlasů zvítězila v kosovských parlamentních volbách strana Sebeurčení dosavadního premiéra Albina Kurtiho. Ten už prohlásil, že „urychleně sestaví novou vládu“. Podle dosavadních výsledků získal podporu 49,3 procenta voličů, což znamená, že k vládnutí bude potřebovat koaličního partnera. Agentura Reuters podotýká, že výsledky voleb signalizují možný konec roční patové situace, která paralyzovala tamní parlament a zpozdila i mezinárodní financování země.
06:22Aktualizovánopřed 7 hhodinami
Načítání...