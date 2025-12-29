Trump chce druhou fázi příměří v Gaze brzy. Hamás musí být odzbrojen, dodal

Americký prezident Donald Trump řekl, že chce, aby druhá fáze příměří v Pásmu Gazy začala co nejdříve, palestinské teroristické hnutí Hamás však podle něj musí být odzbrojeno. Trump uvedl, že se jedná o jedno z témat, o kterém bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, kterého v pondělí večer SEČ přivítal ve svém floridském sídle Mar-a-Lago. Ozbrojené křídlo Hamásu v prohlášení dle agentury AFP sdělilo, že se svých zbraní nevzdá.
„Musí dojít k odzbrojení Hamásu,“ prohlásil Trump před novináři, zatímco předseda izraelské vlády stál po jeho boku.
Brigády Kasám, které jsou ozbrojeným křídlem Hamásu, možnost odevzdání zbraní několik hodin před setkáním prezidenta USA a premiéra židovského státu odmítly. „Náš lid se brání a nevzdá se svých zbraní, dokud okupace potrvá, nevzdá se, i kdyby měl bojovat holýma rukama,“ prohlásil dle AFP mluvčí brigád.
Schůzka Trumpa a Netanjahua je již pátou ve Spojených státech od Trumpova návratu do Bílého domu letos v lednu. Americký prezident se s Netanjahuem setkal také při říjnové návštěvě Izraele, kdy promluvil v tamním parlamentu Knesetu.
Jeruzalém i Hamás se vzájemně obviňují z porušování příměří, které vstoupilo v platnost v říjnu. Palestinské úřady uvádějí, že Izrael od té doby v Gaze zabil 406 Palestinců, včetně 157 dětí. Čísla ovšem nelze nezávisle ověřit.
První fáze dvacetibodového mírového plánu vstoupila v platnost 10. října. Izrael propustil na jeho základě stovky zadržovaných Palestinců. Hamás a jeho spojenci měli do 72 hodin propustit všechna živá rukojmí a vrátit těla všech mrtvých unesených. Hnutí následně 13. října skutečně propustilo všech zbývajících dvacet živých rukojmí, v Pásmu ale ještě zůstává tělo posledního z unesených. Židovský stát požaduje vrácení jeho ostatků, než přejde k druhé fázi mírového plánu.
Ta zahrnuje nasazení mezinárodních bezpečnostních sil v Gaze, vytvoření nové technokratické vlády pro celé území, odzbrojení Hamásu a případný odchod izraelské armády z regionu.