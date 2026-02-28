V afghánském Dželálábádu zněly exploze po průletu letadla, píše AFP

Dvě silné exploze byly v sobotu slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala několik afghánských měst. Agentura Reuters píše, že přestřelky přes afghánsko-pákistánskou hranici pokračovaly i přes noc, zatímco mezinárodní společenství vyjádřilo rostoucí znepokojení a vyzvalo strany k naléhavým jednáním.
Reportér AFP nejprve slyšel přelétat proudové letadlo a pak výbuchy z okolí letiště v Dželálábádu, správním středisku provincie Nangarhár, která leží na cestě mezi Kábulem a hranicí s Pákistánem.
Islámábad dopoledne popřel, že by se jeho vojenské letadlo zřítilo u Dželálábádu a že by pilot upadl do zajetí, jak dříve oznámily afghánské úřady. „To je nepravdivé tvrzení. Naprosto nepravdivé,“ prohlásil mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí podle AFP.
Pákistán uvedl, že je v otevřené válce s Afgánistánem
Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na sociální síti napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Afghánská vláda oznámila, že chce vést s Pákistánem dialog.
Pákistánské páteční útoky zasáhly vojenské základny a stanoviště Talibanu, včetně těch v Kábulu a Kandaháru, což je jeden z nejhlubších pákistánských úderů na území jeho západního souseda za poslední roky, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.
Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Talibanu, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to odmítá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.
Boje, které dnes vstoupily do třetího dne, zvýšily riziko vleklého konfliktu podél nepřístupné hranice o délce 2600 kilometrů, poznamenal Reuters.