V afghánském Dželálábádu zněly exploze po průletu letadla, píše AFP


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dvě silné exploze byly v sobotu slyšet v Dželálábádu na východě Afghánistánu, napsala ráno agentura AFP s odvoláním na svého reportéra na místě. Stalo se tak den poté, co pákistánská letadla bombardovala několik afghánských měst. Agentura Reuters píše, že přestřelky přes afghánsko-pákistánskou hranici pokračovaly i přes noc, zatímco mezinárodní společenství vyjádřilo rostoucí znepokojení a vyzvalo strany k naléhavým jednáním.

Reportér AFP nejprve slyšel přelétat proudové letadlo a pak výbuchy z okolí letiště v Dželálábádu, správním středisku provincie Nangarhár, která leží na cestě mezi Kábulem a hranicí s Pákistánem.

Islámábad dopoledne popřel, že by se jeho vojenské letadlo zřítilo u Dželálábádu a že by pilot upadl do zajetí, jak dříve oznámily afghánské úřady. „To je nepravdivé tvrzení. Naprosto nepravdivé,“ prohlásil mluvčí pákistánského ministerstva zahraničí podle AFP.

Pákistán bombardoval Kábul a Kandahár
Příslušníci pákistánské armády, archivní snímek

Pákistán uvedl, že je v otevřené válce s Afgánistánem

Pákistán v pátek ráno v odvetě za čtvrteční přeshraniční údery bombardoval pozice Talibanu podél hranic s Afghánistánem a také v Kábulu a Kandaháru, informovaly agentury. Pákistánský ministr obrany Chavádža Ásif na sociální síti napsal, že jeho zemi došla trpělivost a nachází se už v otevřené válce s afghánským Talibanem. Afghánská vláda oznámila, že chce vést s Pákistánem dialog.

Pákistánské páteční útoky zasáhly vojenské základny a stanoviště Talibanu, včetně těch v Kábulu a Kandaháru, což je jeden z nejhlubších pákistánských úderů na území jeho západního souseda za poslední roky, napsala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady.

Pákistán hlásí úder proti ozbrojencům, Kábul ho viní z bombardování civilistů
Následky pákistánských leteckých úderů v Afghánistánu

Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánské úřady, že poskytují útočiště členům pákistánské odnože Talibanu, známé jako Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to odmítá. TTP je oddělená od afghánského Talibanu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Boje, které dnes vstoupily do třetího dne, zvýšily riziko vleklého konfliktu podél nepřístupné hranice o délce 2600 kilometrů, poznamenal Reuters.

