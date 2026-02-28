Argentinský parlament souhlasil s reformou trhu práce

Argentinský parlament schválil reformu trhu práce. Jde o jeden z klíčových bodů programu libertariánského prezidenta Javiera Mileie, jehož návrh posilující pozici zaměstnavatelů vyvolával masové protesty i stávky. Senátoři v závěrečném hlasování nová pravidla podpořili potřebnou většinou hlasů. Agentura Reuters to označila za jeden z dosud největších Mileiových trimfů.
Nový pracovní zákon mimo jiné omezuje právo na stávku, snižuje odstupné, prodlužuje zkušební dobu, během níž mohou firmy propouštět nové zaměstnance. Dále také umožňuje platby v naturáliích či dává zaměstnavatelům možnost požadovat rozdělení dovolené.
„Historická událost! Modernizovali jsme práci,“ uvedl podle agentury AP Milei v reakci na páteční večerní hlasování. V něm návrh podpořilo 42 senátorů proti 28 nesouhlasícím, dva se hlasování zdrželi. Hlasování provázely protesty před parlamentní budovou, které svolal odbory a levicová opozice. Nejméně tři lidi policie zadržela.
Odbory se obávají, že se sníží ochrana zaměstnanců i jejich výdělky. Norma počítá s tím, že bude lehčí dát zaměstnancům výpověď, bude možné prodloužit pracovní den a rozšiřuje i seznam nezbytných služeb, kde bude obtížnější stávkovat.
Zastánci reformy tvrdí, že zefektivní fungování firem a zvýší jejich produktivitu. Dosavadní pravidla, včetně vysokého odstupného, podle nich téměř znemožňují propouštění zaměstnanců, což také odrazuje firmy od oficiálního zaměstnávání. Téměř polovina Argentinců podle agentury AP pracuje načerno. S modernizací pracovního trhu na něj bude mít přístup více lidí, tvrdí prezidentova strana, která hovoří o nejdůležitější reformě za poslední půlstoletí.
Milei slíbil zkrotit radikálními kroky vysokou inflaci, což se mu podle odborníků alespoň zčásti podařilo. Problémem však zůstává vysoký podíl žijících pod hranicí chudoby a rostoucí nezaměstnanost. Od konce roku 2023, kdy nastoupil do prezidentského úřadu Milei, zaniklo na 300 tisíc pracovních míst.