Argentinský parlament souhlasil s reformou trhu práce


před 50 mminutami|Zdroj: ČTK

Argentinský parlament schválil reformu trhu práce. Jde o jeden z klíčových bodů programu libertariánského prezidenta Javiera Mileie, jehož návrh posilující pozici zaměstnavatelů vyvolával masové protesty i stávky. Senátoři v závěrečném hlasování nová pravidla podpořili potřebnou většinou hlasů. Agentura Reuters to označila za jeden z dosud největších Mileiových trimfů.

Nový pracovní zákon mimo jiné omezuje právo na stávku, snižuje odstupné, prodlužuje zkušební dobu, během níž mohou firmy propouštět nové zaměstnance. Dále také umožňuje platby v naturáliích či dává zaměstnavatelům možnost požadovat rozdělení dovolené.

„Historická událost! Modernizovali jsme práci,“ uvedl podle agentury AP Milei v reakci na páteční večerní hlasování. V něm návrh podpořilo 42 senátorů proti 28 nesouhlasícím, dva se hlasování zdrželi. Hlasování provázely protesty před parlamentní budovou, které svolal odbory a levicová opozice. Nejméně tři lidi policie zadržela.

V Buenos Aires vyšli lidé protestovat proti reformě trhu práce prosazované Mileiem
Snaha o reformu argentinského pracovního zákona vyvolala protesty

Odbory se obávají, že se sníží ochrana zaměstnanců i jejich výdělky. Norma počítá s tím, že bude lehčí dát zaměstnancům výpověď, bude možné prodloužit pracovní den a rozšiřuje i seznam nezbytných služeb, kde bude obtížnější stávkovat.

Zastánci reformy tvrdí, že zefektivní fungování firem a zvýší jejich produktivitu. Dosavadní pravidla, včetně vysokého odstupného, podle nich téměř znemožňují propouštění zaměstnanců, což také odrazuje firmy od oficiálního zaměstnávání. Téměř polovina Argentinců podle agentury AP pracuje načerno. S modernizací pracovního trhu na něj bude mít přístup více lidí, tvrdí prezidentova strana, která hovoří o nejdůležitější reformě za poslední půlstoletí.

Pohled na argentinský Senát
Zdroj: Reuters/Matias Baglietto

Milei slíbil zkrotit radikálními kroky vysokou inflaci, což se mu podle odborníků alespoň zčásti podařilo. Problémem však zůstává vysoký podíl žijících pod hranicí chudoby a rostoucí nezaměstnanost. Od konce roku 2023, kdy nastoupil do prezidentského úřadu Milei, zaniklo na 300 tisíc pracovních míst.

Koalice prezidenta Mileie ovládla argentinské parlamentní volby
Argentinský prezident Javier Milei oslavuje volební vítězství své strany (26. října 2025)

