V Buenos Aires vyšli lidé protestovat proti reformě trhu práce prosazované Mileiem


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Odbory a levicové strany v Argentině uspořádaly demonstrace proti reformě trhu práce, kterou prosazuje argentinský prezident Javier Milei. Ve středu se protestující v ulicích Buenos Aires střetli s policisty, na které někteří házeli kameny i zápalné láhve. Policisté reagovali slzným plynem, vodními děly i gumovými projektily. Reforma, kterou aktuálně schválila horní komora parlamentu, má omezit mimo jiné právo na stávku, snížit odstupné, prodloužit zkušební dobu u nových zaměstnanců, ale i umožnit výplaty v naturáliích nebo dát zaměstnavatelům právo požadovat od zaměstnanců rozdělení dovolené. Zastánci změn si od toho slibují zvýšení produktivity i flexibility firem.

před 43 mminutami
11:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
11:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
08:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
před 4 hhodinami
před 7 hhodinami
před 11 hhodinami

Rusko zcela zablokovalo americkou komunikační platformu WhatsApp. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova nedodržovala ruské zákony. Lidem doporučil ruskou aplikaci MAX. Kritici tvrdí, že tato platforma ruské vládě umožňuje uživatele sledovat. Úřady to popírají.
před 43 mminutami

Jedinou věcí, která může okamžitě zachránit evropský průmysl, je revize systému emisních povolenek EU ETS, uvedl před zahájením jednodenního neformálního summitu EU na belgickém zámečku Alden Biesen český premiér Andrej Babiš (ANO). V současnosti jsou podle něj vidět jen slova, nikoli činy a evropský i český průmysl tak ztrácí.
11:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých během ruské vojenské agrese diskvalifikován z olympijského závodu. Na start chtěl jít navzdory zákazu Mezinárodního olympijského výboru (MOV). Podle výboru porušil pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. Ukrajinský tým se chce odvolat k arbitrážnímu soudu.
11:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Piloti a palubní personál německé letecké společnosti Lufthansa podle očekávání zahájili čtyřiadvacetihodinovou stávku, píše DPA. Podle odhadu letištního svazu ADV ve čtvrtek po celém Německu neodstartuje více než 460 letů, což se dotkne asi 69 tisíc cestujících. Z pražského Letiště Václava Havla byly ve čtvrtek zatím zrušeny čtyři lety Lufthansy do Mnichova a Frankfurtu nad Mohanem.
před 2 hhodinami

Při středečním požáru výškového domu na východě Berlína zemřelo dítě. Jiné dítě, ženu a jednoho dalšího člověka bylo nutné resuscitovat. Všichni tři byli nalezeni v bezvědomí a vážně zranění ve třetím podlaží, kde začalo hořet. Dohromady bylo do nemocnice převezeno osm lidí, napsala ve čtvrtek ráno agentura DPA. Dvacet z více než sto padesáti bytů obytného komplexu je neobyvatelných, uvedl mluvčí hasičů.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Číně se podařilo snížit své znečištění ovzduší natolik, že to přispělo k oteplování planety. Ukázal to nový model, který popsal, jak se to stalo a jak složitý je to systém.
před 2 hhodinami

Evropa i Kanada by měly dál zvyšovat výdaje na obranu. Před jednáním ministrů obrany zemí NATO v Bruselu to uvedl šéf Aliance Mark Rutte. USA chtějí vyváženější NATO 3.0, řekl náměstek amerického ministra obrany Elbridge Colby. Ministři budou jednat i o další vojenské pomoci Ukrajině a posílení role NATO v oblasti Arktidy. Organizace ve středu oznámila zahájení mise Arctic Sentry (Arktická stráž). Česko bude poprvé zastupovat nový ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
08:55Aktualizovánopřed 3 hhodinami
