V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

V Nepálu začaly první parlamentní volby od loňských protestů, které vedly ke konci tamní vlády. V ulicích a u volebních místností hlídkují bezpečnostní síly, podotýká agentura AP. Volební místnosti se uzavřou ve 12:15 SEČ. Sčítání hlasů má začít ještě ve čtvrtek, výsledky se očekávají o víkendu.

Podle AP jde o první celostátní volby od loňského násilného povstání vedeného mládeží. Bezpečnostní síly hlídkovaly v ulicích a střežily volební místnosti v zemi s přibližně 30 miliony obyvatel, zatímco voliči stáli ve frontách, aby odevzdali své hlasy.

Občané přímo volí 165 členů Sněmovny reprezentantů, dolní komory parlamentu. Zbývajících 110 křesel v 275členném sboru bude přiděleno prostřednictvím systému poměrného zastoupení, kdy politické strany nominují zákonodárce na základě svého podílu na hlasech.

Po demonstracích v Nepálu je 72 mrtvých
Protivládní protesty v Nepálu

Volby v Nepálu jsou podle agentur vnímány jako souboj tří stran, přičemž za favorita je považována Národní nezávislá strana, založená v roce 2022. Její kandidát na premiéra, bývalý starosta Káthmándú Balendra Šáh, představuje velkou výzvu pro Nepálský kongres a Komunistickou stranu Nepálu, tedy strany, které dlouhodobě dominovaly nepálské politice. Šáh byl vůdčí postavou loňského povstání, které sesadilo premiéra Khadku Prasáda Oliho.

Nepál minulý rok zasáhla vlna demonstrací, při nichž si zejména mladí lidé stěžovali na korupci a zákaz sociálních sítí v zemi. Proti demonstracím tvrdě zasáhla policie, nepokoje však nakonec vedly k pádu vlády. Při střetech zemřelo 77 lidí a okolo 1300 jich bylo zraněno.

Nepál uklízí ulice po násilných protestech
Vraky zničených automobilů

Výběr redakce

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

Poslanci navrhli přesuny peněz v rozpočtu téměř za 240 miliard korun

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Nemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

VideoNemůžete ze vzduchu změnit režim, musí přijít nějaká nová síla, míní Lipavský

před 5 hhodinami
CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

před 5 hhodinami
Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

Satelitní snímky ukazují škody po úderech na Blízkém východě

2. 3. 2026Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

Izraelská F-35 sestřelila nad Teheránem íránský Jak-130 ruské výroby

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu začaly první parlamentní volby od loňských protestů, které vedly ke konci tamní vlády. V ulicích a u volebních místností hlídkují bezpečnostní síly, podotýká agentura AP. Volební místnosti se uzavřou ve 12:15 SEČ. Sčítání hlasů má začít ještě ve čtvrtek, výsledky se očekávají o víkendu.
před 22 mminutami

Kurdsko-íránské milice podle amerických médií zahájily pozemní operaci v Íránu

Kurdsko-íránské milice zahájily pozemní operaci v severozápadním Íránu. Píše o tom několik amerických médií včetně Fox News nebo serveru Axios. Stanice CNN už ve středu s odkazem na své zdroje informovala, že americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu.
před 2 hhodinami

Senát USA zablokoval rezoluci usilující o pozastavení dalších úderů na Írán

Americký Senát ovládaný republikány ve středu zablokoval rezoluci, která by zabránila dalším úderům na Írán bez schválení Kongresu. Pro bylo 47 senátorů, proti 53, uvedly agentury Reuters a AP.
před 3 hhodinami

Izraelská armáda v Libanonu zabila dvacet lidí, píší agentury

Izraelské údery v Libanonu podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily 20 lidí, píše agentura Reuters. Libanonské ministerstvo zdravotnictví mezitím uvedlo, že od pondělí bylo při izraelských operacích v Libanonu zabito 72 lidí a dalších 437 bylo zraněno. Později resort připojil, že večer byli při izraelských úderech v Bejrútu zabiti tři lidé, dalších šest utrpělo zranění.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Obrana NATO zničila střelu letící z Íránu k Turecku. Aliance její odpal odsoudila

Systémy protivzdušné obrany Severoatlantické aliance ve východním Středozemním moři zničily balistickou střelu odpálenou z Íránu, která mířila do vzdušného prostoru Turecka, informovalo ve středu turecké ministerstvo obrany s tím, že při incidentu nebyl nikdo zraněn. Je to první takový případ v nynější válce mezi Izraelem a USA na straně jedné a Íránem na straně druhé, kdy hrozil zásah území členské země NATO.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

CIA chce vyzbrojit Kurdy, aby pomohli Íráncům k povstání, tvrdí CNN

Americká Ústřední zpravodajská služba (CIA) pracuje na vyzbrojení kurdských sil s cílem vyvolat lidové povstání v Íránu, uvedla stanice CNN s odvoláním na zdroje obeznámené s plánem. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa podle těchto zdrojů vede rozhovory s íránskými kurdskými opozičními skupinami a s kurdskými lídry v Iráku o tom, že jim poskytne vojenskou pomoc. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zasáhly základny na území autonomní oblasti iráckého Kurdistánu.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Hizballáh se nevzdá, řekl jeho šéf. Macron odrazuje Netanjahua od pozemní ofenzivy

Izraelské údery v Libanonu ve středu podle tamního ministerstva sociálních věcí zabily dvacet lidí, píše Reuters. Šéf tamního teroristického hnutí Hizballáh Naím Kásim večer prohlásil, že se skupina nevzdá, bez ohledu na to, jak velké budou oběti. Francouzský prezident Emmanuel Macron požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby upustil od pozemní ofenzivy v Libanonu. Izraelská armáda dříve během dne vyzvala obyvatele jižního Libanonu k evakuaci.
před 5 hhodinami

V Británii zatkli tři muže podezřelé ze špionáže pro Čínu

Britská policie zadržela trojici mužů podezřelých ze špionáže pro Čínu, měli mít vazby na britský parlament. List The Guardian píše, že jeden z nich je partnerem současné poslankyně labouristické strany, druhý pak bývalé zákonodárkyně této strany. Čínská ambasáda se k případu nevyjádřila. Tajná služba MI5 loni varovala před rostoucí čínskou snahou dostat se k informacím. Ve středu také stanuli před soudem dva muži obvinění ze sledování hongkongských prodemokratických aktivistů v Británii.
před 5 hhodinami
Načítání...