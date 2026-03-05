V Nepálu probíhají první celostátní volby od loňských protestů

V Nepálu začaly první parlamentní volby od loňských protestů, které vedly ke konci tamní vlády. V ulicích a u volebních místností hlídkují bezpečnostní síly, podotýká agentura AP. Volební místnosti se uzavřou ve 12:15 SEČ. Sčítání hlasů má začít ještě ve čtvrtek, výsledky se očekávají o víkendu.
Podle AP jde o první celostátní volby od loňského násilného povstání vedeného mládeží. Bezpečnostní síly hlídkovaly v ulicích a střežily volební místnosti v zemi s přibližně 30 miliony obyvatel, zatímco voliči stáli ve frontách, aby odevzdali své hlasy.
Občané přímo volí 165 členů Sněmovny reprezentantů, dolní komory parlamentu. Zbývajících 110 křesel v 275členném sboru bude přiděleno prostřednictvím systému poměrného zastoupení, kdy politické strany nominují zákonodárce na základě svého podílu na hlasech.
Volby v Nepálu jsou podle agentur vnímány jako souboj tří stran, přičemž za favorita je považována Národní nezávislá strana, založená v roce 2022. Její kandidát na premiéra, bývalý starosta Káthmándú Balendra Šáh, představuje velkou výzvu pro Nepálský kongres a Komunistickou stranu Nepálu, tedy strany, které dlouhodobě dominovaly nepálské politice. Šáh byl vůdčí postavou loňského povstání, které sesadilo premiéra Khadku Prasáda Oliho.
Nepál minulý rok zasáhla vlna demonstrací, při nichž si zejména mladí lidé stěžovali na korupci a zákaz sociálních sítí v zemi. Proti demonstracím tvrdě zasáhla policie, nepokoje však nakonec vedly k pádu vlády. Při střetech zemřelo 77 lidí a okolo 1300 jich bylo zraněno.