Při demonstracích proti korupci a zákazu sociálních sítí zemřelo tento týden podle aktualizovaných údajů nepálské vlády 72 lidí, zraněných v nemocnici je 191, informovala agentura AFP. Proti demonstracím zasáhla policie. Protesty vedly k pádu vlády, jmenována už byla nová premiérka, kterou se stala Sušíla Kárkíová. Ta slíbila, že její vláda bude přihlížet k požadavkům demonstrantů.
Po demonstracích v Nepálu je 72 mrtvých
Prezident Rám Čandra Paudel rozpustil parlament a vyhlásil předčasné volby na 5. března příštího roku. Kárkíová složila přísahu v pátek. V neděli řekla, že po předčasných volbách nechce pokračovat ve funkci. „V žádném případě tady nezůstaneme déle než šest měsíců,“ uvedla s tím, že moc předá novému parlamentu a vládě.
Do ulic proti předchozí vládě vyšli především mladší lidé z takzvané generace Z. „Musíme pracovat v souladu s myšlením generace Z,“ uvedla Kárkíová, podle které její jméno vzešlo z ulice. Demonstranti podle premiérky požadují „konec korupce, dobrou vládu a hospodářskou rovnost“.
Protivládní demonstrace v Nepálu byly zatím nejprudší od pádu monarchie v roce 2008. Při úterních protestech demonstranti zapálili některé budovy v areálu parlamentu a vlády, z věznic uprchlo na 12 500 vězňů. Demonstrace začaly v pondělí proti zákazu používání sociálních sítí, pak se ale rychle rozrostly.