Stáhli jsme se ze Siversku, oznámila ukrajinská armáda

Ukrajinská armáda v úterý oznámila, že stáhla své vojáky z města Siversk v Doněcké oblasti. Podle ní měli útočící Rusové ve městě převahu v počtu vojáků i techniky. Moskva oznámila dobytí města již před zhruba dvěma týdny, tehdy to ale ukrajinské úřady popřely. O dalších místech na frontové linii – městech Pokrovsk, Kupjansk, Kosťantynivka či Huljajpole – pak Kyjev a Moskva často podávají protichůdné informace.

Ruské invazní síly nadále pokračují v Siversku v ofenzivě, ačkoliv mají rozsáhlé ztráty, tvrdí ukrajinská armáda. Útočníci prý na místě nasazují menší úderné jednotky a využívají také špatné povětrnostní podmínky. „Abychom ochránili životy našich vojáků a bojeschopnost našich jednotek, ukrajinští obránci se z oblasti stáhli,“ uvedla ukrajinská armáda o situaci ve městě. Podle ní však těžké boje dál pokračují v okolí Siversku.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov již ve čtvrtek 11. prosince oznámil, že se ruské jednotky zmocnily města v Doněcké oblasti. Tehdy to však ukrajinské úřady odmítly. Ve válečných podmínkách nelze často protichůdná tvrzení znepřátelených stran bezprostředně ověřit z nezávislých zdrojů.

Siversk představuje jednu z posledních ukrajinských bašt na východě, které brání Rusům v postupu k posledním dvěma velkým městům v Donbasu, která dosud zůstávají pod ukrajinskou správou: Kramatorsku a Slavjansku. Siversk je od nich vzdálen asi 30 kilometrů východně. Před Ruskem rozpoutanou otevřenou válkou zde žilo přibližně jedenáct tisíc lidí.

Moskva hovořila o dobytí Kupjansku, ale pak ho zřejmě ovládli Ukrajinci

O dobytí Siversku hovořil minulý týden v pátek také ruský vůdce Vladimir Putin. Jako další ruské válečné úspěchy vyjmenoval také ovládnutí poloviny města Kosťantynivka a odrážení ukrajinských protiútoků v Pokrovsku v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, postup ruských vojsk v Záporožské oblasti na jihovýchodě země, kde bojují o město Huljajpole, a také dobytí Kupjansku v Charkovské oblasti na severovýchodě země. „Jsem přesvědčen, že do konce letošního roku ještě budeme svědky úspěchů našich vojsk na linii bojového dotyku,“ prohlásil šéf Kremlu, který invazi vůči sousední zemi rozpoutal, podle agentury ČTK.

Moskva opakovaně oznámila dobytí Pokrovska, Kupjanska a dalších míst, přičemž Kyjev to popřel. Naopak ukrajinský hlavní velitel Oleksander Syrskyj minulý týden uvedl, že ukrajinští vojáci ovládají téměř devadesát procent Kupjanska a již sedmnáct měsíců brání Pokrovsk, kde prý znovu ovládli severní část města.

Vojáky u Kupjanska dokonce navštívil minulý týden prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten pak v pondělí opět ujistil, že ukrajinští vojáci nadále brání své pozice v Pokrovsku i blízkém Myrnohradu na východě země, znovu ovládli Kupjansk na severovýchodě a stabilizovali situaci ve městě Huljajpole na jihovýchodě Ukrajiny.

V bojových podmínkách se však tato tvrzení nedají nezávisle ověřit.

Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku
Označení kupjanského okresu blízko frontové linie

