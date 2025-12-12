Ukrajina uvádí, že osvobodila dvě vesnice a obklíčila Rusy v Kupjansku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Ukrajinska pravda, ISW, DeepState

Ukrajinská národní garda oznámila osvobození dvou vesnic severně od Kupjansku v Charkovské oblasti. Asi dvě stě ruských vojáků v Kupjansku je v obklíčení, uvedl velitel jednoho ze sborů národní gardy. Rusové v minulých měsících opakovaně tvrdili, že Kupjansk ovládli, stejně jako tvrdili, že ovládli Pokrovsk i Siversk v Donbasu, což ale Kyjev popřel a nevyplývá to ani z údajů analytiků. Informace zveřejňované válčícími stranami však nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinští obránci zmiňují osvobození vesnic Kindrašivka a Radkivka a jejich okolí. Tyto obce leží na hlavním silničním tahu vedoucím do Kupjansku, o jehož ovládnutí před časem informovalo Rusko. Ukrajina tyto informace nepotvrdila.

Kremelský vůdce Vladimir Putin a náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil Valerij Gerasimov v posledních několika týdnech opakovaně prohlašovali, že došlo k úplné ruské okupaci Kupjanska a k obklíčení ukrajinských obránců, dodal web Ukrajinska pravda.

Ukrajinský projekt DeepState na své mapě znázorňující vývoj války za osvobozenou označuje také vesnici Myrne na severozápad od Kupjansku.

Ukrajinská národní garda: Rusové jsou odříznutí

Síly Ukrajinské národní gardy postoupily k řece Oskil severně od Kupjansku a zcela v tomto místě odřízly pozemní přístup ruských invazních jednotek do města. „Ruské uskupení v Kupjansku, čítající v současnosti přes dvě stě vojáků, je zcela obklíčené,“ uvedl sbor národní gardy Chartija. Podle jeho velitele Ihora Obolenského boje v centru Kupjansku ještě pokračují.

Kupjansk ležící nedaleko důležité železniční křižovatky ruská armáda obsadila zkraje své plnohodnotné pozemní invaze na Ukrajinu, kterou vede od 24. února 2022. Ukrajinské síly Kupjansk ale během protiofenzivy na podzim téhož roku osvobodily.

Vojáky nasazené v oblasti Kupjansku v pátek navštívil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na svém účtu na telegramu zveřejnil video, jak stojí u silnice chráněné sítí proti dronům před sloupem s nápisem „Kupjansk“, na kterém však písmeno K chybí. Poděkoval každému, kdo tam „válčí, všem, kdo ničí okupanty“. Zdůraznil, že „dnes je mimořádně důležité dosahovat výsledků na frontě, aby Ukrajina mohla dosahovat výsledků v diplomacii“.

Analytici: Moskva se snaží vzbudit falešný dojem, že vyhrává

Spojené státy tlačí na zastavení ruské války na Ukrajině a naléhají na Kyjev, aby se vzdal části území. Děje se to v situaci, kdy Moskva tvrdí, že její vojska postupují na všech úsecích fronty. Jak však v této souvislosti upozorňuje Institut pro studium války (ISW), Rusko se v rámci své kognitivní války (jejímž cílem je ovlivnit vnímání lidí mimo jiné dezinformacemi či psychologickými operacemi – pozn. red.) snaží vytvořit mylný dojem, že ukrajinská frontová linie je na pokraji kolapsu a že vítězství Moskvy je nevyhnutelné.

Rusko mimo jiné tvrdí, že jeho jednotky dobyly strategicky důležitý Pokrovsk v Doněcké oblasti, Ukrajina to ale popírá. Ve čtvrtek pak náčelník ruského generálního štábu Gerasimov ohlásil ovládnutí Siversku, dalšího města v tomto východoukrajinském regionu. Ukrajinská armáda to ale rovněž odmítla. Také z map ISW a ukrajinského projektu Deep State vyplývá, že Rusové obě města dosud zcela neovládli.

Web Ukrajinska pravda dodává, že i prohlášení invazních sil o údajném „obklíčení Ozbrojených sil Ukrajiny v Kupjansku“ a „osvobození města“ velmi často přicházela v době, kdy se zintenzivnily rozhovory o zastavení bojů.

