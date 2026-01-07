Trumpova vláda podle Reuters pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra

Vláda prezidenta Spojených států Donalda Trumpa pohrozila venezuelskému ministrovi vnitra Diosdadu Cabellovi, že by se mohl stát jedním z hlavních cílů, pokud nepomůže prozatímní prezidentce Venezuely Delcy Rodríguezové splnit americké požadavky a udržet v zemi pořádek. V noci na středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na tři zdroje obeznámené se situací. V sobotu se americké komando v Caracasu zmocnilo autoritářského vůdce Nicoláse Madura a odvezlo ho do USA.
Trump již dříve dal najevo, že po Rodríguezové požaduje poslušnost. V neděli řekl, že by mohla skončit i hůře, než Maduro, pokud neudělá, co je správné. Spojeným státům má podle Trumpa umožnit dělat to, o co budou žádat. Řekl také, že USA budou po určitou dobu zemi řídit a že mají zájem o přístup k ropném průmyslu. Venezuela má největší zásoby ropy na světě.
Cabello, který byl v Madurově režimu považován za dvojku, měl v minulosti s Rodríguezovou spory. USA se nyní podle Reuters obávají, že by se mohl stát rušivým prvkem a zdrojem nestability, proto ho chtějí přinutit ke spolupráci. Washington zároveň hledá cesty, jak ho nakonec odstavit od moci a přinutit k odchodu do exilu, uvedl Reuters s odkazem na svůj zdroj.
S pomocí prostředníků USA sdělily Cabellovi, že pokud bude vzpurný, mohl by ho čekat stejný osud jako Madura, který čelí obviněním z narkoterorismu a z dalších zločinů, nebo my mohl dokonce přijít o život. Reuters poznamenal, že odstavení Cabella však může být riskantní a vést k chaosu, kterému se Washington chce vyhnout.