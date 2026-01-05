Rodríguezová se oficiálně stala prozatímní prezidentkou Venezuely


Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová se po složení přísahy oficiálně stala prozatímní prezidentkou země, napsaly agentury. Do funkce se dostala poté, co v sobotu americké speciální síly zajaly autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Nejvyšší soud již dříve nařídil, aby převzala funkci hlavy státu.

Rodríguezová složila přísahu při prvním zasedání parlamentu zvoleného v květnu. Funkci předsedy sněmovny obhájil její bratr Jorge Rodríguez. Bratr a sestra tak obsadili nejvyšší ústavní funkce ve Venezuele.

Parlament kontrolují provládní síly, zasedá v něm i několik představitelů opozice. Velká část opozice ale květnové volby bojkotovala, protože se podle ní hlasování konalo v neférových podmínkách. Největší opoziční koalice PUD v prohlášení znovu uvedla, že parlament považuje za nelegitimní.

Maduro u soudu v New Yorku odmítl veškerá obvinění
Zajatý venezuelský prezident Nicolás Maduro přilétá na heliport v centru Manhattanu, odkud míří před americký federální soud, 5. ledna 2026

Venezuelský nejvyšší soud rozhodl po sobotním zajetí Madura do USA, že Rodríguezová má zastávat funkci hlavy státu, aby zaručila správní kontinuitu a organizaci obrany země. Jako viceprezidentka již předsedala zasedání vlády. V noci na pondělí vyzvala na sociálních sítích Spojené státy ke spolupráci v rámci mezinárodního práva.

Americký prezident Donald Trump již dal najevo, že po Rodríguezové požaduje poslušnost. Má Spojeným státům umožnit dělat to, o co budou žádat zřejmě například v ropném průmyslu.

Rodríguezová není na rozdíl od ministra vnitra Diosdada Cabella uvedená v textu obvinění, kterému čelí Maduro a jeho manželka Cilia Floresová.

Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění
Obyvatelé venezuelského města Catia La Mar pozorují bytový dům, poničený během amerického útoku na Venezuelu

Na zasedání parlamentu vystoupil i Madurův syn Nicolás Ernesto Maduro, který je podobně jako Floresová poslancem. „Dříve nebo později budou znovu s nimi, díky boji lidí uvnitř i za hranicemi země se vrátí,“ uvedl Maduro mladší o svém otci a nevlastní matce. Maduro mladší rovněž figuruje v obvinění, které bylo zveřejněno americkými úřady po zajetí jeho otce.

Rodríguezovou jmenoval do funkce v roce 2018 Maduro a politička jedné z vládních stran v této funkci zůstala i po předloňských prezidentských volbách, jejichž oficiální výsledek řada zemí počínaje Spojenými státy a Evropskou unií neuznala. Podle kritiků volební orgány nezveřejnily věrohodné a transparentní výsledky dokazující vítězství Madura. Spojené státy místo toho uznaly za prezidenta kandidáta opozice Edmunda Gonzáleze, jehož tábor tvrdí, že právě on byl vítězem voleb.

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím
Armádní vozidla na hranici mezi Kolumbií a Venezuelou

Změny klimatu byly zodpovědné za nejhorší extrémy počasí v roce 2025

Klima roku 2025 ochlazoval přirozený globální klimatický jev La Niňa, přesto patřil k těm nejteplejším v dějinách měření. To přineslo podle nové zprávy vědecké organizace World Weather Attribution (WWA) extrémní povětrnostní jevy, jež neúměrně zasáhly chudé komunity. Výzkumníci varují, že loňské katastrofy způsobené teplejším klimatem odhalily nerovnosti mezi chudými a bohatými státy, ale také limity adaptace lidstva.
před 4 hhodinami

Venezuela má zřejmě obří zásoby vzácných kovů, neumí je ale těžit

Jihoamerický stát, který se ocitl v centru světové pozornosti, se může pochlubit velkými přírodními zdroji. Současně ale Venezuela není schopna tyto zdroje využívat.
před 4 hhodinami

Venezuelské opozici chybí respekt armády, připustil krajan žijící v Česku

María Corina Machadová nemůže převzít moc ve Venezuele, protože nemá respekt armády a ve vlasti ji hrozí nebezpečí, připustil Venezuelan žijící v Česku Juan Sánchez Téllez. V rozhovoru pro ČT tak reagoval na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Machadová není respektovanou osobou. Podle Télleze americký úder na Venezuelu vyvolává rozporuplné pocity, ale kroky Bílého domu zatím směřovaly ke konci venezuelského autoritativního režimu. Rozhovor vedl Jiří Václavek.
před 5 hhodinami

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

Prezident USA Donald Trump varoval země produkující drogy na západní polokouli, že nebude dlouhodobě tolerovat příliv těchto nelegálních látek do USA. Podle agentury Reuters naznačil, že po Venezuele by mohly čelit vojenskému zásahu Kolumbie a Mexiko.
10:54Aktualizovánopřed 5 hhodinami

V Berlíně je bez elektřiny stále přes třicet tisíc domácností

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1700 podniků. Na tiskové konferenci to řekl primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo bez proudu 45 tisíc domácností a 2200 podniků. Plné obnovení dodávek se podaří podle provozovatele sítě nejdříve ve čtvrtek odpoledne.
14:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny

Obnova ropného průmyslu „vypleněného“ socialistickým režimem Venezuely by podle expertů trvala roky a vyžádala si náklady v řádu desítek miliard dolarů. Americké rafinerie jsou na zpracování specifické venezuelské suroviny připravené. Venezuela má největší zásoby takzvaného černého zlata na planetě. Analytici ale neočekávají po vojenském zásahu USA výrazné změny na trhu.
před 6 hhodinami
