Venezuelané se v neděli 4. ledna probudili do nejistoty. Netuší, co se bude dít poté, co byl prezident Nicolás Maduro spolu se svou ženou Cilií Floresovou zadržen a deportován do USA. Funkce prozatímní prezidentky se na příkaz Nejvyššího soudu ujala viceprezidentka Delcy Rodrígezová. Mnozí lidé se pustili do odklízení trosek, které za sebou americký útok zanechal. Tisíce vládních stoupenců vyšly do ulic Caracasu, aby vyjádřily požadavek na návrat prezidenta Madura a odmítly možné zavedení vlády vybrané Spojenými státy.
Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění
před 24 mminutami|Zdroj: Reuters