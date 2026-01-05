Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění


před 24 mminutami|Zdroj: Reuters

Venezuelané se v neděli 4. ledna probudili do nejistoty. Netuší, co se bude dít poté, co byl prezident Nicolás Maduro spolu se svou ženou Cilií Floresovou zadržen a deportován do USA. Funkce prozatímní prezidentky se na příkaz Nejvyššího soudu ujala viceprezidentka Delcy Rodrígezová. Mnozí lidé se pustili do odklízení trosek, které za sebou americký útok zanechal. Tisíce vládních stoupenců vyšly do ulic Caracasu, aby vyjádřily požadavek na návrat prezidenta Madura a odmítly možné zavedení vlády vybrané Spojenými státy.

Výběr redakce

Madura a jeho ženu přepravili k soudu na Manhattanu

Madura a jeho ženu přepravili k soudu na Manhattanu

13:39Aktualizovánopřed 22 mminutami
Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění

Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění

před 24 mminutami
Babišova vláda schválila své programové prohlášení

Babišova vláda schválila své programové prohlášení

01:09Aktualizovánopřed 24 mminutami
Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

13:47Aktualizovánopřed 38 mminutami
Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí ve funkci

Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí ve funkci

před 42 mminutami
„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

10:54Aktualizovánopřed 56 mminutami
Zemřel účastník bojů o Duklu Miloslav Masopust

Zemřel účastník bojů o Duklu Miloslav Masopust

před 57 mminutami
V Berlíně je bez elektřiny stále přes třicet tisíc domácností

V Berlíně je bez elektřiny stále přes třicet tisíc domácností

před 57 mminutami

Aktuálně z rubriky Svět

Madura a jeho ženu přepravili k soudu na Manhattanu

Americké bezpečnostní složky převezly helikoptérou a obrněnými vozidly zadrženého venezuelského vládce Nicoláse Madura s manželkou k federálnímu soudu v New Yorku. V sobotu je zajali a do USA převezli američtí vojáci po překvapivém útoku v Caracasu. Podle vyjádření ministryně spravedlnosti Pam Bondiové Madura i jeho ženu Cilii Floresovou úřady obvinily z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
13:39Aktualizovánopřed 22 mminutami

Venezuelská ropa je specifická, USA jsou ale připraveny

Obnova ropného průmyslu „vypleněného“ socialistickým režimem Venezuely by podle expertů trvala roky a vyžádala si náklady v řádu desítek miliard dolarů. Americké rafinerie jsou na zpracování specifické venezuelské suroviny připravené. Venezuela má největší zásoby takzvaného černého zlata na planetě. Analytici ale neočekávají po vojenském zásahu USA výrazné změny na trhu.
před 23 mminutami

Venezuelané po útoku USA cítí nejistotu, mnozí žádají Madurovo propuštění

Venezuelané se v neděli 4. ledna probudili do nejistoty. Netuší, co se bude dít poté, co byl prezident Nicolás Maduro spolu se svou ženou Cilií Floresovou zadržen a deportován do USA. Funkce prozatímní prezidentky se na příkaz Nejvyššího soudu ujala viceprezidentka Delcy Rodrígezová. Mnozí lidé se pustili do odklízení trosek, které za sebou americký útok zanechal. Tisíce vládních stoupenců vyšly do ulic Caracasu, aby vyjádřily požadavek na návrat prezidenta Madura a odmítly možné zavedení vlády vybrané Spojenými státy.
před 24 mminutami

Není to invaze, souhlas Kongresu nebyl nutný, tvrdí Rubio

Útok na Venezuelu nevyžadoval schválení Kongresem, protože se jednalo o operaci s cílem vymáhat právo, ne o dlouhodobou invazi do cizí země. Šéf diplomacie USA Marco Rubio to řekl stanicí ABC News. Podle některých zákonodárců vojenská akce, včetně únosu venezuelského autoritáře Nicoláse Madura do USA, představuje porušení amerického práva.
13:47Aktualizovánopřed 38 mminutami

Šéf ukrajinské tajné služby SBU Maljuk končí ve funkci

Ve funkci šéfa ukrajinské tajné služby SBU končí Vasyl Maljuk. Tento činitel, pod jehož vedením SBU podnikla řadu významných operací v Rusku, to oznámil po schůzce s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Zelenskyj navrhl Maljukovi, aby se více zaměřil na bojové operace. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi.
před 42 mminutami

„Operace Kolumbie zní dobře.“ Trump hrozí dalším zemím

Prezident USA Donald Trump varoval země produkující drogy na západní polokouli, že nebude dlouhodobě tolerovat příliv těchto nelegálních látek do USA. Podle agentury Reuters naznačil, že po Venezuele by mohly čelit vojenskému zásahu Kolumbie a Mexiko.
10:54Aktualizovánopřed 56 mminutami

V Berlíně je bez elektřiny stále přes třicet tisíc domácností

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1700 podniků. Na tiskové konferenci to řekl primátor německého hlavního města Kai Wegner. Původně bylo bez proudu 45 tisíc domácností a 2200 podniků. Plné obnovení dodávek se podaří podle provozovatele sítě nejdříve ve čtvrtek odpoledne.
před 57 mminutami

Sníh a mráz komplikují dopravní situaci v Evropě

Sníh a mrazivé teploty způsobují dopravní chaos v řadě evropských zemí. Amsterdamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, zastavila se železniční doprava v okolí nizozemského hlavního města i v oblasti Utrechtu. Četná zpoždění vlakové dopravy jsou hlášena také z Polska a dalších zemí.
před 2 hhodinami
Načítání...