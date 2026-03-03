O budoucím vedení Íránu se rozhodne, až dokončíme údery, řekl Trump

Prezident USA Donald Trump přijal v úterý v Bílém domě německého kancléře Friedricha Merze. Jednat mají o citlivých tématech – od americko-izraelských útoků na Írán po Trumpovy nové hrozby zavedením cel a nedávnou návštěvu německého lídra v Číně, píše Reuters. Merz odletěl z Berlína do Washingtonu poté, co Německo a Francie oznámily plány na prohloubení spolupráce v oblasti jaderného odstrašování, což je další krok k přizpůsobení se změnám v transatlantických vztazích.
Podle Trumpa by v případě Íránu byla nejhorším možným scénářem situace, ve které by po zabití tamních politických a vojenských špiček převzal vládu někdo, kdo je stejně špatný. „Rádi bychom tam viděli někoho, kdo je lepší,“ dodal s tím, že nejdříve je nutné dokončit vojenskou operaci. O budoucím vedení Íránu se rozhodne, až dokončíme údery, doplnil. Spojeným států se podle Trumpa podařilo zlikvidovat takřka všechny vojenské cíle.
Německo podle Trumpa k íránské problematice přistupuje „skvěle“. Nespokojenost vyjádřil vůči reakci Španělska k útokům na Írán. Informoval, že instruoval amerického ministra financí Scotta Bessenta, aby se zemí ukončil veškeré obchody. Spokojen prý není ani se Spojeným královstvím.
Merz je prvním evropským lídrem, který navštívil Washington po víkendových útocích na Írán a po rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z 20. února o tom, že Trumpem dříve vyhlášená globální cla jsou nelegální.
V neděli kancléř nevyjádřil žádnou kritiku vůči americkým leteckým úderům na Blízkém východě, ale zdržel se podpory operace, o které kritici Trumpa tvrdí, že byla provedena bez dostatečného vysvětlení a bez nezbytného právního opodstatnění podle mezinárodního práva.