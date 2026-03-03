Na jihu Moravy je nejvíc případů žloutenky v zemi

Situace kolem virové hepatitidy A v Jihomoravském kraji zůstává podle hygieniků nepříznivá. Od začátku roku přibyly stovky případů a kraj letos překonal Prahu, která měla loni nejvíce nemocných. V důsledku onemocnění zemřelo v Česku od ledna 2025 do února 2026 celkem 42 lidí, z toho šest na jižní Moravě. Epidemie však podle odborníků postupně slábne.
Epidemie virové hepatitidy A se v Česku začala šířit loni. V Jihomoravském kraji přibylo mnoho případů na podzim, nejvíce za jeden měsíc jich však bylo letos v lednu. „Situace se dosud navzdory veškerým opatřením výrazně nezlepšila. Nejvíce případů je v Brně,“ uvedla ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Renata Ciupek.
Nejvíce nemocných je ve středním věku. Čtvrtina případů se týká lidí bez domova a sociálně slabých s četnými vzájemnými kontakty a rizikovými návyky. „Z okruhu dospělých lidí, často pobývajících na ulici nebo v ubytovnách, se nákaza postupně šíří do majoritní populace, včetně školních i pracovních kolektivů,“ podotkla Ciupek.
Infekce ve školách a školních jídelnách
Od loňského září do letošního února hygienici evidují výskyt nákazy v sedmi mateřských, dvaceti základních a jedenácti středních školách. „Velký problém je to zejména při onemocnění personálu školních kuchyní,“ dodala. Ke každému případu se podle ní váže až několik desítek osob v rizikovém kontaktu, u nichž pracovníci hygienické stanice provádějí včasná opatření s cílem zabránit rozvoji onemocnění.
Infekční žloutenka je akutní virové onemocnění postihující jaterní tkáň. Šíří se fekálně-orální cestou. Prevence přenosu zahrnuje důkladné mytí rukou po použití toalety, před jídlem či pitím a po návratu domů z venkovního prostředí. Nevhodné je společné pití z jedné lahve či sdílení cigarety. Rizikové je také jídlo na ulici bez předchozího umytí rukou.
Epidemie podle odborníků doznívá
Od začátku roku lékaři v Česku zaznamenali 643 nakažených žloutenkou typu A. Nových případů přibývají vyšší desítky týdně. Vyplývá to z informací Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Epidemie, která propukla v roce 2024, bude podle odborníků v letošním roce doznívat. Loni lékaři pečovali celkem o 3255 pacientů s hepatitidou A, zemřelo 36 lidí. Letos zatím evidují dvě úmrtí.
Zatímco loni bylo výrazně nejvíce nemocných v Praze, letos ji překonal Jihomoravský kraj a metropole zůstává na druhém místě. „Případy v posledních týdnech již nejsou hlášeny ze všech krajů,“ uvedl SZÚ. V Olomouckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině se letos objevilo pouze několik případů.
Loňské počty nových případů byly nejvyšší od osmdesátých let minulého století. V předchozích letech šlo o řádově stovky případů, většinou nižší. Za posledních deset let bylo nejvíce nemocných v roce 2016, a to 930. Maximální počty byly loni na podzim, kdy přibývalo i více než 130 nových případů týdně, poté začaly klesat.