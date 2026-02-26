V Brně vznikne nový bulvár. Propojí budoucí nádraží s centrem

V Brně začala výstavba nové městské třídy nazvané Bulvár, která propojí nové hlavní nádraží s historickým centrem. Severní část má být hotová příští rok v létě, jižní se bude stavět později. Projekt je klíčový pro rozvoj nové čtvrti Trnitá, kde má vzniknout bydlení pro 15 tisíc obyvatel a až 20 tisíc pracovních míst.
Nový brněnský bulvár bude spojovat ulice Opuštěnou a Uhelnou, křížit ho bude ulice Fuchsova. Jeho výstavba je klíčovým impulzem pro rychlý rozvoj celé čtvrti Trnitá. Má stát centrální městskou třídou s živou atmosférou připomínající významná evropská náměstí.
„Začínáme budováním splaškové kanalizace. Poté přijde na řadu dešťová kanalizace, následně vodovodní řady, veškeré datové infrastruktury, kabeláže a postupujeme od nejnižších vrstev směrem nahoru,“ popsal ředitel společnosti Firesta Vilém Huryta.
Nejširší třída v Brně
Pro firmu jde podle něj o unikátní projekt, protože v Brně se dosud na zelené louce třída takového rozsahu a formátu nestavěla.
„Rozšiřovali jsme, modernizovali a opravovali řadu ulic, ale zcela nová třída pod názvem Bulvár, která propojí střed města s budovami nového nádraží v odsunuté poloze, tu ještě nebyla. Půjde o nejširší bulvární třídu v rámci města Brna,“ poznamenal.
„Inspirovali jsme se moderními trendy, ale především potřebami, které taková komunikace vyžaduje. Nejde jen o samotnou dopravu, ale o celý veřejný prostor a jeho podobu. Chtěli jsme, aby byl bulvár velkorysý, umožňoval více druhů dopravy, dostatek zeleně a kvalitní veřejný prostor. To byla naše priorita už před šesti lety, kdy jsme začínali s memorandem,“ uvedl předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund (ODS).
První díl skládačky
Součástí zakázky v hodnotě 129 milionů korun bude kromě výstavby silnic také příprava území, například odklízení a likvidace černé skládky komunálního odpadu. Projekt podpoří vznik nové čtvrti Trnitá pro 15 tisíc obyvatel a 20 tisíc pracovních míst.
„Severní úsek páteřní komunikace nové čtvrti Trnitá je prvním dílkem skládačky, která propojí centrum města s budoucím vlakovým nádražím. Po dokončení bude silnice tvořena dvěma jízdními pásy, každý se dvěma pruhy pro automobilovou dopravu. Na obou stranách na ni budou navazovat široké chodníky a obousměrné cyklostezky,“ uvedl radní města Brna pro oblast dopravy Petr Kratochvíl (ODS). Novou ulici doplní stromořadí platanů a trvalkové záhony. Severní úsek bulváru by měl být hotový v létě 2027.
„Pro tramvajový pás bude zatím jen rezerva, ale domluvili jsme se, jestli bychom ještě stavbu změnili tak, aby byl připravený už tramvajový spodek pro položení kolejí,“ řekl Kratochvíl. Pro auta by měla být nová ulice průjezdná ideálně už od chvíle její dostavby. Ze severu se počítá s napojením do Uhelné téměř u křižovatky s Úzkou. V jižní části počítá projekt zatím se zaslepením, protože se čekalo na odstranění čerpací stanice. „Pracujeme na úpravě projektu, aby byla Opuštěná napojená,“ uvedl Kratochvíl.
Pro jižní část bulváru byla podle radního zpracována projektová dokumentace a bylo požádáno o povolení záměru. Z plánovaných ulic v budoucí čtvrti Trnitá byla prodloužena ulice Uhelná a nyní se dokončuje ulice Kalová, která by měla být hotová do konce letošních letních prázdnin.
Budování protipovodňových opatření
Rychlost, s jakou kolem bulváru vznikne zástavba, závisí podle Kratochvíla na budování protipovodňových opatření a na rychlosti soukromých investorů. Výstavbu protipovodňových opatření na Svratce od železničního mostu u Uhelné ulice bude město soutěžit. Jsou klíčová pro to, aby stavby mezi současným a budoucím hlavním nádražím získaly stavební povolení stejně jako samotné nádraží. Dosud leželo rozsáhlé území na dohled centra ladem.
Město je v různé fázi příprav na stavbu dalších ulic mezi nádražími a zároveň chystá stavbu sítě silnic jižně od nového nádraží. „S Ředitelstvím silnic a dálnic jsme vydefinovali trasu jižní části velkého městského okruhu a jeho napojení k nádraží. Tyto silnice nutně potřebujeme, abychom nádraží obsloužili i z jihu a nezatahovali veškerou dopravu do města. Není možné nádraží obsloužit jen přes Opuštěnou,“ řekl Kratochvíl a zmínil, že se jedná o velmi komplikované přípravy.
„I vzhledem k tomu, že některé silnice povedou po mostech přes rozsáhlé kolejiště nového nádraží, je potřeba ještě před pokládáním kolejí připravit základy pro budoucí mosty. Náročné budou i výkupy pozemků, nevíme, na jaké problémy narazíme. Musíme také udělat velký generel odvodnění,“ dodal Kratochvíl.
Přestavba železničního uzlu za desítky miliard
Co se týče stavby nového brněnského nádraží, Správa železnic připravuje tendr na projektovou dokumentaci, tedy na vypracování podrobných plánů, podle nichž se následně bude stavět. Podle nich se bude přestavovat také velká část celého brněnského železničního uzlu. Ten se historicky vyvíjel bez jednotné koncepce – jednotlivé soukromé i státní železniční společnosti v devatenáctém století budovaly tratě a nádraží podle svých potřeb.
Architektonický návrh brněnského nádraží je podle aktuálních informací téměř hotový. Stavět by se mělo začít v roce 2028. Ještě předtím odstartují takzvané předstihové stavby. V Židenicích železničáři ještě letos znovu postaví železniční most, který rozšíří, a protáhnou na něj nástupiště tak, aby cestující mohli přestupovat přímo na spoje městské hromadné dopravy.
Přestavba se dotkne také Černovic. Téměř nepoužívaná železniční zastávka zanikne a nahradí ji nový přestupní uzel na mostě v ulici Olomoucká. Na jihu města také vyroste terminál Brno-Vídeňská.
Celková přestavba brněnského železničního uzlu má podle posledních odhadů vyjít na 73 miliard korun. Konečná částka se však může ještě změnit. „Náklady se budou upřesňovat na základě zpracování projektové dokumentace. Ta nám ukáže detailní rozpočty i přesnou finanční náročnost. Reálný začátek projektování se bude odvíjet od schválení státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně i od dokončení prioritizace staveb ministerstvem dopravy,“ vysvětlil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.