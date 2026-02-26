Škoda má být přes 700 milionů. Policie navrhla obžalovat vlastníka RP Investu z podvodu

Vlastníka skupiny společností RP Invest navrhla policie obžalovat z podvodu. Podle ní vylákal z 207 poškozených peníze pod záminkou výhodného zhodnocení vkladů. Způsobenou škodu vyčíslili vyšetřovatelé na více než 700 milionů korun. Podle dřívějších informací čelí obvinění Roman Petr, hrozí mu až desetileté vězení.
Majitel RP Investu přijímal v letech 2001 až 2024 zápůjčky peněz se slibovaným zúročením zpočátku ve výši deseti, později sedmi procent, a to investicemi do stavebních projektů, projektů v oboru zdravotnictví a projektů v oblasti elektrické energie. Podle médií mu svěřily peníze desítky bývalých i aktivních sportovců. RP Invest se v únoru 2024 dostala do úpadku.
„Znalcem z oboru ekonomika, odvětví investice bylo konstatováno, že společnosti patřící do skupiny RP Invest dlouhodobě negenerovaly potřebné zisky k výplatám deklarovaných úroků,“ komentoval případ mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. „Proto policejní orgán vyhodnotil činnost obviněného tak, že v ní lze spatřovat znaky takzvaného Ponziho schématu,“ doplnil.
Tento systém známý také jako „letadlo“ či „pyramida“ funguje tak, že lidé svěřují s vidinou vysokého zhodnocení peníze pachateli, který si je nechává částečně pro sebe.
Také v tomto případě obviněný podle kriminalistů část vybraných peněz spotřeboval pro vlastní potřebu a pro potřeby své rodiny a blízkých spolupracovníků. Policie zajistila jako výnosy z trestné činnosti přes 230 milionů korun, a to zejména formou finančních prostředků na bankovních účtech, nemovitostí, aut a cenností.
O zahájení stíhání informovala policie loni v březnu. Firma tehdy Petrovo zadržení a poslání do vazby označila za překvapivé. O podání obžaloby bude rozhodovat pražské městské státní zastupitelství.