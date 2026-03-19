Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.
„Bylo jednoznačně potvrzeno, že jmenovaný lékař nebyl přítomen u medializovaných tragických porodů. Interní prověření současně vyvrátilo další spekulace, které se v souvislosti s osobou lékaře objevily ve veřejném prostoru; tato podezření se ukázala jako zcela nepodložená a nezakládající se na pravdě,“ shrnula Kučerová.
Holbu postavil zaměstnavatel po incidentu mimo službu. Cílem bylo podle KZ zajistit objektivitu šetření. Vznikla petice, která požadovala návrat známého porodníka do nemocnice. Po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem se lékař letos 9. března vrátil do práce za původních pracovních a platových podmínek, dodala mluvčí.
Mimo službu byla postavena také lékařka, která měla v době neštěstí službu. Lékařce zaměstnavatel ukončil překážky v práci už 16. února s tím, že nastoupila na stáž v rámci atestačního vzdělávání. Ta by měla být do konce března. „Nastupuje do Teplic,“ předeslala už dříve Kučerová.
Prioritou Holby a Krajské zdravotní je podle Kučerové ochrana dobrého jména zdravotnického zařízení i jeho zaměstnanců. Proto se lékař ani Krajská zdravotní nebudou k událostem dál vyjadřovat a poskytovat další informace.