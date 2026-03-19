Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.

„Bylo jednoznačně potvrzeno, že jmenovaný lékař nebyl přítomen u medializovaných tragických porodů. Interní prověření současně vyvrátilo další spekulace, které se v souvislosti s osobou lékaře objevily ve veřejném prostoru; tato podezření se ukázala jako zcela nepodložená a nezakládající se na pravdě,“ shrnula Kučerová.

Holbu postavil zaměstnavatel po incidentu mimo službu. Cílem bylo podle KZ zajistit objektivitu šetření. Vznikla petice, která požadovala návrat známého porodníka do nemocnice. Po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem se lékař letos 9. března vrátil do práce za původních pracovních a platových podmínek, dodala mluvčí.

V litoměřické nemocnici za den oživovali čtyři novorozence, případ šetří policie
Ilustrační foto

Mimo službu byla postavena také lékařka, která měla v době neštěstí službu. Lékařce zaměstnavatel ukončil překážky v práci už 16. února s tím, že nastoupila na stáž v rámci atestačního vzdělávání. Ta by měla být do konce března. „Nastupuje do Teplic,“ předeslala už dříve Kučerová.

Prioritou Holby a Krajské zdravotní je podle Kučerové ochrana dobrého jména zdravotnického zařízení i jeho zaměstnanců. Proto se lékař ani Krajská zdravotní nebudou k událostem dál vyjadřovat a poskytovat další informace.

Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

Slovensko začalo regulovat prodej nafty, vyšší cena pro auta z ciziny zatím není

10:02Aktualizovánopřed 3 mminutami
Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

Maďarsko a Slovensko odmítly podpořit půjčku Ukrajině

před 8 mminutami
Marže čerpacích stanic se snižují, říká ministerstvo financí

Marže čerpacích stanic se snižují, říká ministerstvo financí

14:45Aktualizovánopřed 9 mminutami
Ruský vojenský letoun narušil vzdušný prostor Estonska

Ruský vojenský letoun narušil vzdušný prostor Estonska

před 1 hhodinou
Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

Podívejte se, kolik kde přibylo aut a jak pomohly obchvaty

před 1 hhodinou
Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

před 1 hhodinou
Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku

před 2 hhodinami
Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

Lídři EU řeší konkurenceschopnost i energie, neshody panují kolem ETS

07:12Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Suspendovaný lékař u tragických porodů v Litoměřicích nebyl, potvrdilo šetření

Gynekolog Petr Holba nebyl u porodů v litoměřické nemocnici, potvrdilo interní šetření, které po úmrtí dvou novorozenců na konci loňského listopadu provedla Krajská zdravotní (KZ), pod kterou nemocnice patří. Lékař tak podle ní profesně nepochybil, uvedla mluvčí společnosti Miloslava Kučerová. Neštěstí se stalo z 26. na 27. listopadu, dvě další novorozené děti doktoři resuscitovali. Lékař už dřív uvedl, že u porodů, které skončily úmrtím, nebyl. Případem se zabývají kriminalisté.
před 1 hhodinou

Za týrání skotu poslal soud ředitele farmy na pět let do vězení

Za chov skotu v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku poslal ve čtvrtek pražský vrchní soud ředitele společnosti Ekochov CMN Antonína Hajzlera na pět let do vězení. Na deset let mu zakázal se starat o zvířata. Jednatele společnosti Františka Horna potrestal ročním podmíněným trestem za zanedbání péče o zvířata z nedbalosti. Firmě Ekochov CMN uložil, aby zaplatila dva miliony korun. Podle pravomocného verdiktu kvůli mužům uhynulo od ledna do prosince 2021 téměř sedmdesát zvířat. Dvojice vinu od počátku odmítala.
před 1 hhodinou

Katastrální úřady plánují další rušení poboček, místní jsou proti

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj plánuje zrušit své pracoviště v Bruntálu a jeho agendu přesunout do Krnova. Podle úřadu k tomu vedou provozní důvody i nízká vytíženost bruntálského pracoviště. S plánem ale nesouhlasí obyvatelé ani vedení města. Obávají se, že se zhorší dostupnost katastrálních služeb. Zrušení čeká podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) letos ještě pracoviště v Rumburku a Velkém Meziříčí.
11. 3. 2026

VideoU vysílače na Klínovci plánují připomínku srpna 1968

Na Klínovci by mohla vzniknout připomínka událostí ze srpna 1968. Tamní vysílač teď získal ocenění Evropské dědictví. Dokumentaristé organizace Paměť národa přiblížili, že tam rozhlasové a televizní vysílání silou ukončila vojska Varšavské smlouvy. Klínovec je tak součástí sítě čtrnácti míst v Česku, kde lidé bojovali za svobodu projevu.
9. 3. 2026

Obleva zvedla hladiny řek na povodňové stupně

Kvůli dešti a tání sněhu platí v pondělí večer na pětadvaceti místech na severu a jihu Čech, na Českomoravské vrchovině a na Moravě první stupeň povodňové aktivity ze tří. Na takzvanou povodňovou bdělost klesla večer řeka Sázava na Vysočině a Svratka v Pardubickém kraji, které odpoledne krátce vystoupaly na druhý stupeň – tedy pohotovost. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
23. 2. 2026Aktualizováno23. 2. 2026

VideoReportéři ČT: Ústecký úředník porušil zákon, místo trestu přišly prémie

Aktivista a politik Lukáš Blažej (Piráti) chtěl zjistit, jaké odměny dostávají úředníci magistrátu v Ústí nad Labem. Na tuto informaci měl ze zákona nárok, jenže narazil na tuhý odpor – město mu ji několik let odmítalo sdělit. Pod rozhodnutími byl podepsaný tehdejší šéf právníků ústeckého magistrátu Miloš Studenovský, který odmítl respektovat pokyny nadřízeného úřadu. Spor trval osm let a nakonec se dostal až k soudu. Ten konstatoval porušení zákona a uvedl, že by vedení města u úředníka mělo vyvodit odpovědnost. Jenže magistrát úředníka nepotrestal, naopak ho povýšil a posílá mu rekordní prémie skoro milion korun ročně. Pro pořad Reportéři ČT natáčeli Ondřej Golis a Karel Vrána.
23. 2. 2026

Kde jsou v Česku praktici, ukazuje mapa. Na místa pro začínající chce sdružení zvýšit dotace

Podle představ Sdružení praktických lékařů by na místa pro začínající lékaře měla být v dalších letech až dvojnásobná dotace. Sdružení o tom chce jednat s resortem zdravotnictví. Letos na specializační vzdělávání mladých praktiků pro děti i dospělé, ale třeba i psychiatrů, stát pošle o sto milionů korun více, než počítal původní návrh rozpočtu. Podobnou částkou by v druhé polovině roku měly přispět i pojišťovny. Podporu plánují cílit do míst, kde je lékařů málo.
17. 2. 2026Aktualizováno17. 2. 2026

V noci napadlo až patnáct centimetrů sněhu, problémy v dopravě měl Moravskoslezský kraj

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem patnácti centimetrů, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), který před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval. Nový sníh v neděli ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.
15. 2. 2026Aktualizováno15. 2. 2026
