Semtex v igelitce i zbraně z druhé světové. Za měsíc končí zbraňová amnestie

Zbraňová amnestie, během které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo, potrvá poslední měsíc. Od ledna Češi policii předali 3736 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021, při které jich lidé odevzdali 3820, sdělila ČT mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do konce června je možné je dobrovolně předat na kterékoli služebně.
Podle policie lidé často objeví zbraně při vyklízení půd nebo během rekonstrukce. Ve většině případů jde o obyčejnější kusy, najde se ale i řada kuriozit. Kromě podomácku vyrobených pistolí je mezi nimi například pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů, který předal jeho majitel v Českých Budějovicích. Takový typ zbraně přitom využívali vojáci při obraně Francie během druhé světové války v Maginotově linii.
Například v Ústeckém kraji policisté přijali rakousko-uherský služební revolver Rast&Gasser z konce 19. století nebo československý poválečný lehký kulomet 52/57. Lidé už na policejní služebny od začátku roku přinesli i nebezpečný vojenský materiál jako granáty nebo trhaviny. S tím v igelitových taškách přišel muž na jihlavskou služebnu, pyrotechnik semtex vyhodnotil jako vysoce nebezpečný a policisté jej za městem pod dohledem odpálili.
Registrace zbraní
V případě, že si chtějí majitelé zbraň nechat, musí požádat o dodatečnou legalizaci. Pokud se u zbraně neprokáže, že byla použita ke spáchání trestného činu, mají na to ze zákona šest měsíců. V to nejspíš doufá také českobudějovický majitel raritní německé karabiny Volkssturmu VG-45, jejíž hodnota se odhaduje kolem milionu korun.
Naopak běžné airsoftové nebo vzduchové zbraně spadají do kategorie těch volně prodejných a registrovat je není nutné. Podobně je tomu i u historických zbraní vyrobených do konce roku 1980. Podle zákona o zbraních jsou zařazeny do kategorie D.
Letošní amnestie je už šestá v historii, počtem odevzdaných zbraní už překonala tu první z roku 1996, při které lidé odevzdali 3704 zbraní. Vůbec nejvíc zbraní přitom lidé odevzdali v roce 2009 a to bezmála osm tisíc kusů.
Každému, kdo bez povolení přechovává funkční střelnou zbraň, přitom hrozí až dva roky vězení. Zákon na takové jednání, byť neúmyslné, totiž pohlíží jako na trestný čin. V Česku v současnosti žije přes 320 tisíc lidí se zbrojním oprávněním, celkem mají registrováno přes milion zbraní.
Ročně zmizí stovky zbraní
Amnestie pomáhá dostat nelegálně držené zbraně z oběhu. Každoročně se ale objevuje i opačný problém – v Česku mizí stovky legálně držených střelných zbraní. Jejich majitelé vloni podle dat policejního prezídia nahlásili 305 ztracených nebo odcizených kusů, jde o druhé nejvyšší číslo za poslední dekádu. Ztracených nebo ukradených zbraní je v tuzemsku za posledních deset let víc než dva tisíce.
„Obecně se dá říct, že ztrátu nebo odcizení by měli dle zákona držitelé zbraní hlásit neprodleně,“ sdělila České televizi mluvčí prezidia Irena Brodská. „V tomto případě je nejlepší věc oznámit ihned na linku 158 a další potřebné úkony provést na nejbližší služebně pro zbraně a bezpečností materiál,“ dodala.
Podle zákona je držitel zbrojního oprávnění povinen zbraně a střelivo zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. „V případě, že držitel zbrojního oprávnění poruší některou z povinností uloženou zákonem o zbraních a střelivu, hrozí mu pokuta od 30 tisíc korun,“ informovala Brodská.
Kolik ztracených a ukradeních zbraní se podaří najít, policie neeviduje. Nevede ani statistiku o tom, jestli některou z nich pachatel použil při páchání trestného činu.
Ztracené kusy podle Brodské nepředstavují takové riziko jako ty odcizené. „U těch lze předpokládat, že se hned v prvním okamžiku mohou dostat do rukou potenciálně závadovým osobám,“ uvedla policejní mluvčí. V roce 2025 prezidium registrovalo 430 trestných činů nedovoleného ozbrojování.
Zbraně se ale ztrácejí i samotným kriminalistům. Za poslední dekádu policie eviduje dvě ztracené služební zbraně a pět ukradených. Policisté, kteří ztratili nebo jim byla odcizena zbraň, byli podle Brodské potrestáni v kázeňském řízení.