Semtex v igelitce i zbraně z druhé světové. Za měsíc končí zbraňová amnestie


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Zbraňová amnestie, během které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo zaregistrovat nelegálně držené zbraně a střelivo, potrvá poslední měsíc. Od ledna Češi policii předali 3736 zbraní. Množství se blíží minulé amnestii z roku 2021, při které jich lidé odevzdali 3820, sdělila ČT mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová. Nejčastěji lidé odevzdávají zbraně ve Středočeském kraji. Do konce června je možné je dobrovolně předat na kterékoli služebně.

Podle policie lidé často objeví zbraně při vyklízení půd nebo během rekonstrukce. Ve většině případů jde o obyčejnější kusy, najde se ale i řada kuriozit. Kromě podomácku vyrobených pistolí je mezi nimi například pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů, který předal jeho majitel v Českých Budějovicích. Takový typ zbraně přitom využívali vojáci při obraně Francie během druhé světové války v Maginotově linii.

Například v Ústeckém kraji policisté přijali rakousko-uherský služební revolver Rast&Gasser z konce 19. století nebo československý poválečný lehký kulomet 52/57. Lidé už na policejní služebny od začátku roku přinesli i nebezpečný vojenský materiál jako granáty nebo trhaviny. S tím v igelitových taškách přišel muž na jihlavskou služebnu, pyrotechnik semtex vyhodnotil jako vysoce nebezpečný a policisté jej za městem pod dohledem odpálili.

„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet
Pevnostní Minomet M 32

Registrace zbraní

V případě, že si chtějí majitelé zbraň nechat, musí požádat o dodatečnou legalizaci. Pokud se u zbraně neprokáže, že byla použita ke spáchání trestného činu, mají na to ze zákona šest měsíců. V to nejspíš doufá také českobudějovický majitel raritní německé karabiny Volkssturmu VG-45, jejíž hodnota se odhaduje kolem milionu korun.

Naopak běžné airsoftové nebo vzduchové zbraně spadají do kategorie těch volně prodejných a registrovat je není nutné. Podobně je tomu i u historických zbraní vyrobených do konce roku 1980. Podle zákona o zbraních jsou zařazeny do kategorie D.

Letošní amnestie je už šestá v historii, počtem odevzdaných zbraní už překonala tu první z roku 1996, při které lidé odevzdali 3704 zbraní. Vůbec nejvíc zbraní přitom lidé odevzdali v roce 2009 a to bezmála osm tisíc kusů.

Každému, kdo bez povolení přechovává funkční střelnou zbraň, přitom hrozí až dva roky vězení. Zákon na takové jednání, byť neúmyslné, totiž pohlíží jako na trestný čin. V Česku v současnosti žije přes 320 tisíc lidí se zbrojním oprávněním, celkem mají registrováno přes milion zbraní.

Ve zbraňové amnestii zatím lidé odevzdali stovky zbraní, náboje i granát
Zbraně odevzdané v rámci Zbraňové amnestie

Ročně zmizí stovky zbraní

Amnestie pomáhá dostat nelegálně držené zbraně z oběhu. Každoročně se ale objevuje i opačný problém – v Česku mizí stovky legálně držených střelných zbraní. Jejich majitelé vloni podle dat policejního prezídia nahlásili 305 ztracených nebo odcizených kusů, jde o druhé nejvyšší číslo za poslední dekádu. Ztracených nebo ukradených zbraní je v tuzemsku za posledních deset let víc než dva tisíce.

„Obecně se dá říct, že ztrátu nebo odcizení by měli dle zákona držitelé zbraní hlásit neprodleně,“ sdělila České televizi mluvčí prezidia Irena Brodská. „V tomto případě je nejlepší věc oznámit ihned na linku 158 a další potřebné úkony provést na nejbližší služebně pro zbraně a bezpečností materiál,“ dodala.

Podle zákona je držitel zbrojního oprávnění povinen zbraně a střelivo zabezpečit proti zneužití, ztrátě a odcizení. „V případě, že držitel zbrojního oprávnění poruší některou z povinností uloženou zákonem o zbraních a střelivu, hrozí mu pokuta od 30 tisíc korun,“ informovala Brodská.

Elektronický průkaz a méně oprávnění. Začíná platit nový zbraňový zákon
Ilustrační foto

Kolik ztracených a ukradeních zbraní se podaří najít, policie neeviduje. Nevede ani statistiku o tom, jestli některou z nich pachatel použil při páchání trestného činu.

Ztracené kusy podle Brodské nepředstavují takové riziko jako ty odcizené. „U těch lze předpokládat, že se hned v prvním okamžiku mohou dostat do rukou potenciálně závadovým osobám,“ uvedla policejní mluvčí. V roce 2025 prezidium registrovalo 430 trestných činů nedovoleného ozbrojování.

Zbraně se ale ztrácejí i samotným kriminalistům. Za poslední dekádu policie eviduje dvě ztracené služební zbraně a pět ukradených. Policisté, kteří ztratili nebo jim byla odcizena zbraň, byli podle Brodské potrestáni v kázeňském řízení.

Českým zbrojařům už kapacity v tuzemsku nestačí
Ilustrační foto

Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku

Poslanci po úvodní debatě podpořili růst rodičovského příspěvku, někteří z řad opozice kritizovali chybějící valorizační mechanismus. Jednomyslně zákonodárci do horní komory posunuli také senátní novelu o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením, ta má nyní potvrdit souhlas. Prvním čtením prošla rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval.
U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo, dva lidé zemřeli

U pražského letiště Točná spadlo soukromé letadlo. Nehodu nepřežili dva lidé, kteří byli na palubě, informovala policie na síti X. Okolnostmi pádu letadla se budou nyní zabývat kriminalisté společně s pracovníky Úřadu pro civilní letectví. Letiště Točná je neveřejné, jeho provozovatelem je společnost Letecké muzeum Točná. Zástupce letiště sdělil, že havarovaný stroj nebyl jejich.
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi

Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
Hmyzem roku vyhlásili čeští vědci kudlanku nábožnou

Kudlanky se v české přírodě šíří více než kdy předtím, pronikají dokonce již i do hor. A navíc se na naše území už možná mohly dostat i další druhy, jež u nás nikdy předtím nenacházely vhodné podmínky. Vědci na to upozornili tím, že kudlanku nábožnou vyhlásili hmyzem roku.
Středočeský a Jihočeský kraj od července propojí své dopravní systémy

Středočeský a Jihočeský kraj propojí od 1. července dopravní systémy PID a nově vznikající jihočeský systém IDESKA. Cestující budou moci využívat jednotné jízdné napříč kraji a snadněji kombinovat vlakovou i autobusovou dopravu. S jízdenkami PID budou moci cestovat například až do Tábora, Plané nad Lužnicí nebo Orlíku nad Vltavou, s jihočeským tarifem se dostanou do Benešova, Sedlčan, Vlašimi či Příbrami. Změny se dotknou i organizace některých autobusových linek.
VideoAntimonopolní úřad připravil návrh zákona, který mu má zpřístupnit důvěrná data, popsali Reportéři ČT

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) připravil návrh zákona, který by významně rozšiřoval jeho pravomoci. Umožňoval by mu získávat důvěrné statistické údaje, prolomil by mlčenlivost finančních úřadů vůči němu, a dokonce by ÚOHS mohl vyžadovat údaje o pohybu mobilních telefonů. Posledního zmíněného nároku, který odbor kompatibility Úřadu vlády ČR označil za neslučitelný s právem EU, se ÚOHS po kritice vzdal. V čele úřadu s rozsáhlými pravomocemi a relativně nízkou mírou kontroly stojí od roku 2020 Petr Mlsna. Ten se v minulosti pokoušel ovlivnit skrze soukromé zprávy připomínkové řízení zákona, který měl oslabit jeho silnou pozici v rámci úřadu. Podrobnostem návrhu zákona z pera ÚOHS, postojům politických lídrů vůči němu a minulosti i budoucnosti úřadu se věnoval v pořadu Reportéři ČT Michael Fiala.
Opozice má podpisy na svolání schůze sněmovny k dotacím pro Agrofert

Opoziční strany posbíraly podpisy pro svolání mimořádné schůze sněmovny kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) a dotacím pro Agrofert, řekl v úterý novinářům předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Návrh podá opozice v řádu dní, doplnila místopředsedkyně strany Olga Richterová.
