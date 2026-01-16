Ve zbraňové amnestii zatím lidé odevzdali stovky zbraní, náboje i granát

V takzvané zbraňové amnestii lidé v Česku od začátku roku odevzdali policii už přes dvě stovky zbraní a více než dva tisíce kusů střeliva. Někdy jde i o kuriozní případy. Například v Královéhradeckém kraji přinesl jeden z oznamovatelů na služebnu torzo granátu. Zbraňová amnestie platí od 1. ledna do konce června. Lidé při ní mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo.
Pistole, samopaly, myslivecké kulovnice nebo munice. Takové zbraně nyní může odevzdat každý, kdo je drží nelegálně. V Královéhradeckém kraji už lidé předali policistům dvacet zbraní. V Trutnově přinesl muž dokonce torzo granátu F1 a náboj ráže 30 krát 173 milimetrů, které si na místě převzal pyrotechnik.
„Další oznamovatel kolegy vyhledal ve středu, když na služebnu donesl jednorannou pušku, pět signálních zbraní a samopal,“ uvedla mluvčí královéhradecké policie Šárka Pižlová. Zbraně může držitel odevzdat na kterékoliv služebně policie.
Nejvíce zbraní – celkem 71 – zatím lidé odevzdali v Jihočeském kraji. Nejvíce munice policisté zatím přijali v Praze. Mezi odevzdanými zbraněmi jsou nejen velké, ale také malé osobní zbraně, jako je například belgický browning, který dostávali důstojníci při odchodu z armády pro osobní ochranu. Zároveň byl oblíbený i mezi ženami, a to díky své velikosti vhodné do kabelky.
Policisté upozorňují, aby byli lidé maximálně opatrní, zejména v případě munice a výbušnin. Granáty, miny a další výbušniny by měli nahlásit na tísňovou linku 158. „Policisté přijedou, vše zadokumentují, zkonzultují situaci s pyrotechniky a pyrotechnik si výbušninu buď převezme, nebo určí další postup,“ popsal mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR v Českých Budějovicích Jiří Matzner.
Lidé si mohou zbraň registrovat, musí ale splnit podmínky
„Policie při přejímce zbraně provede její kontrolu a následně lustraci podle dostupných údajů. Zbraň také putuje na expertízu. Pokud osoba splní zákonné podmínky, může si ji následně zaregistrovat,“ vysvětlil Daniel Kubín z krajského ředitelství Policie ČR v Hradci Králové.
Policisté zároveň prověřují, zda zbraně nebyly použity ke spáchání trestného činu. Pokud se souvislost neprokáže a zbraň není v pátrání, může si člověk do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ho opravňují k jejímu držení. „Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění,“ doplnila Pižlová. Cílem amnestie je podle ní především to, aby se tyto zbraně nedostávaly mezi lidi a nemohly být zneužity.
Zbraňová amnestie byla v Česku vyhlášena už pětkrát. Při poslední v roce 2021 lidé odevzdali 3800 zbraní a 133 tisíc kusů střeliva. Ta letošní potrvá do konce června.
Čechů se zbraní přibývá
Zbraní mezi lidmi přibývá. Těch, které podléhají registraci, policie loni evidovala více než 1,075 milionu. Patřily mezi ně například i flobertky, které se podle novely zákona přesunuly do vyšší kategorie a k jejich pořízení je nově nutné zbrojní oprávnění.
Od nového roku jsou držiteli zbrojního oprávnění všichni, kdo dříve vlastnili zbrojní průkaz. V posledních letech jejich počet vzrostl na více než 324 tisíc. Drtivá většina držitelů zbrojního průkazu jsou muži. Má ho ale také asi třiatřicet tisíc žen.
Nejčastěji si lidé oprávnění držet zbraň pořizují pro ochranu zdraví, života a majetku. Na druhém místě jsou sportovní účely, následují sběratelé. Významnou část tvoří myslivci, kterých je zhruba 88 tisíc. I jich se novela dotkla – například tím, že budou moci více lovit v noci.