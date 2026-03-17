Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO). Důkazy podle resortu ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů.
Fakultní nemocnice Olomouc se k věci zatím nevyjádřila.
„Zjištění, která máme aktuálně k dispozici, jsou natolik závažná, že odůvodňují neprodlené prověření orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Oznámení podalo ministerstvo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Více podrobností nechce uvádět kvůli aktuálnímu policejnímu vyšetřování.
Ministerstvo se pro podání rozhodlo na základě prověřování závažných podezření spojených s poskytováním péče na I. interní klinice – kardiologické FNO. Zajištěny podle něj byly interní listinné důkazy a datové podklady, které ukazují na neobvykle vysoké objemy vykazované péče, při níž pacientům byly voperovány tyto přístroje.
„Podle zajištěných materiálů existuje důvodné podezření na možné systémové obcházení indikačních kritérií při implantacích kardioverterů-defibrilátorů (ICD), případné účelové úpravy zdravotnické dokumentace a nestandardní postupy při realizaci klinických studií,“ sdělil resort.
Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.
Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD. Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.