Resort zdravotnictví podal trestní oznámení na FN Olomouc kvůli defibrilátorům


před 41 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že podalo trestní oznámení kvůli operacím pacientů s přístroji na kontrolu srdečního rytmu, takzvaných kardioverterů-defibrilátorů, ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNO). Důkazy podle resortu ukazují na neobvykle vysoké počty výkonů a vznikla podezření na obcházení kritérií pro voperování těchto přístrojů. Policie případ prověřuje kvůli podezření z podvodu a těžkého ublížení na zdraví, vyšetřování se týká stovek pacientů.

Fakultní nemocnice Olomouc se k věci zatím nevyjádřila.

„Zjištění, která máme aktuálně k dispozici, jsou natolik závažná, že odůvodňují neprodlené prověření orgány činnými v trestním řízení,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Oznámení podalo ministerstvo Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci. Více podrobností nechce uvádět kvůli aktuálnímu policejnímu vyšetřování.

Ministerstvo se pro podání rozhodlo na základě prověřování závažných podezření spojených s poskytováním péče na I. interní klinice – kardiologické FNO. Zajištěny podle něj byly interní listinné důkazy a datové podklady, které ukazují na neobvykle vysoké objemy vykazované péče, při níž pacientům byly voperovány tyto přístroje.

„Podle zajištěných materiálů existuje důvodné podezření na možné systémové obcházení indikačních kritérií při implantacích kardioverterů-defibrilátorů (ICD), případné účelové úpravy zdravotnické dokumentace a nestandardní postupy při realizaci klinických studií,“ sdělil resort.

Defibrilátor ICD je malé elektronické zařízení, které lékaři implantují pacientům s vysokým rizikem život ohrožujících poruch srdečního rytmu. Přístroj hlídá srdce a v případě potřeby ho dokáže elektrickým výbojem korigovat zpět do normálního rytmu.

Trestní řízení souvisí s policejním zásahem z prosince loňského roku. Vyšetřování se týká možných nesrovnalostí ve studijní dokumentaci a prověřuje rovněž, zda u některých pacientů nebyly nadužívány implantace defibrilátorů ICD. Nemocnice od začátku odmítá, že mohly některým pacientům se srdečními problémy ublížit. Lékaři je podle dřívějšího vyjádření vedení voperovali pouze těm, kteří je kvůli srdeční vadě opravdu potřebují.

Aktuálně z rubriky Domácí

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání hlasů v blanenském okrsku

Policie odložila případ nesrovnalostí v počítání volebních hlasů v jednom z blanenských okrsků při říjnových sněmovních volbách. Nebylo prokázáno, že by šlo o úmysl. Trestní oznámení podal Nejvyšší správní soud (NSS), který na základě volební stížnosti Pirátů přepočítal hlasy v blanenském okrsku 28. Piráti jich mají po přepočtu o 20 více, ANO o 21 méně. Výsledek voleb to neovlivnilo, soud tedy nezasáhl. Existovalo ale podezření, že nešlo jen o početní omyl, ale o úmysl.
13:43Aktualizovánopřed 37 mminutami



Ministerstvo rozdělilo odbor pro sankce, kybernetický prostor a odolnost

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) rozdělilo na dvě části odbor pro sankce, kybernetický prostor a odolnost. Oddělení kybernetické diplomacie nyní nově působí pod odborem bezpečnostní politiky a oddělení sankční politiky pod odborem společné zahraniční a bezpečnostní politiky, uvedl v úterý mluvčí Černínského paláce Adam Čörgő. Seznam Zprávy ve stejný den napsaly, že odbor, který se věnoval sankcím, od března zanikl a úředníci se svou agendou byli přeřazeni jinam.
před 1 hhodinou

Prezident podepíše zákon o rozpočtu v pátek, řekl Babiš po jednání na Hradě

Premiér Andrej Babiš v úterý odpoledne jednal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Tématem jejich rozhovoru byl návrh státního rozpočtu na letošní rok, který prezident podle premiéra podepíše v pátek. Podle předběžných informacích se měli bavit také o aktuální bezpečnostní situaci ve světě i v tuzemsku či připraveností na řešení krizových a mimořádných událostí nebo harmonogramem nadcházejících zahraničních cest. Podle Hradu šlo o pravidelné a plánované setkání.
04:01Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoKde chybí pobočky, jezdí úředníci pomáhat s daňovými přiznáními přímo do terénu

Úředníci finančního úřadu Moravskoslezského kraje vyjíždějí pomáhat správně podat daně, navštíví proto obce bez pobočky jako jsou Hlučín, Český Těšín nebo Vítkov. Úředníci dle regionální mluvčí Finančního úřadu Petry Homolové začali s výjezdy v pondělí, kdy navštívili Orlovou a Bohumín. Navštívilo je skoro šest stovek lidí, kteří podali 570 daňových přiznání. Prvního dubna končí termín pro podání papírového daňového přiznání, termín čtvrtého května platí pro přiznání daně elektronicky a uzávěrka prvního července se týká jen osob podávajících přiznání prostřednictvím daňových poradců a advokátů, vysvětlila Homolová.
před 2 hhodinami

Průzkum: Pohybu se pravidelně věnuje 44 procent Čechů, častěji mladí lidé

Pohybu se s určitou pravidelností věnuje 44 procent Čechů, více než je průměr zemí EU. Aktivnější jsou především mladí lidé, většině celkové populace se pravidelný pohyb dlouhodobě nedaří udržet. Nejčastější překážkou je nedostatek času, pro část lidí je to také finanční náročnost aktivit, vyplývá z průzkumu Eurobarometru. Některé obce proto zavádějí programy, jejichž cílem je zpřístupnit sport širšímu okruhu obyvatel. Vyplývá to z analýzy portálu Silnější regiony, který o tom informoval v tiskové zprávě.
před 2 hhodinami

VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
před 5 hhodinami

VideoHrnčíř hovoří v otázce ropy o diverzifikaci zdrojů. Munzar obhajuje nižší daň

USA tlačí na spojence v NATO, aby Washingtonu pomohly s ochranou tankerů s ropou a plynem na cestě Hormuzským průlivem. Cena ropy se od čtvrtka pohybuje kolem hranice sta dolarů za jeden barel. Koalice ANO, SPD a Motoristů prozatím marže na čerpacích stanicích sleduje, člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Hrnčíř (SPD) to označil za „psychologický krok“. Zmínil diverzifikaci zdrojů, byť využití suroviny z ropovodu Družba dle něj teď na stole není. O tom naopak hovořil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Opoziční ODS navrhuje dočasné snížení daně na naftu a benzin o 1,70 koruny na litr, jak uvedl místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS). Do diskuze se zapojil také předseda představenstva SČS – Unie nezávislých petrolejářů ČR Ivan Indráček. Debatou v Událostech, komentářích provázela Tereza Řezníčková.
před 7 hhodinami
