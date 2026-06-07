ScioŠkola podala žalobu kvůli ukončení kombinované výuky

Soukromá Expediční základní ScioŠkola podala správní žalobu kvůli nedávnému rozhodnutí ministerstva školství o ukončení pokusného ověřování takzvané kombinované výuky na základních školách. Tento model kombinuje prezenční a distanční výuku. Pro školu, která střídá on-line výuku s expedicemi, to znamená ukončení provozu ke konci června, sdělil mluvčí ScioŠkol Tomáš Matoušek.
Původně mělo ověřování trvat do června 2028. Ministerstvo školství ale na konci května oznámilo, že ho ukončí už ke konci tohoto školního roku. Expediční základní ScioŠkola tímto rozhodnutím přišla o právní rámec, ve kterém fungovala. Žádá proto soud o přiznání odkladného účinku, vysvětlil Matoušek.
Rozhodnutí ministerstva se podle něj dotkne víc než sedmdesáti žáků i zaměstnanců školy. Škola poukázala na to, že režim postavený na třech týdnech distančního studia a jednom týdnu společné expedice byl dosud stabilním zázemím například pro mimořádně nadané děti, pro žáky v náročných rodinných situacích, třeba ve střídavé péči, nebo pro děti se zdravotními problémy.
Zástupci školy, rodiče žáků i další lidé se už obrátili na premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra školství Roberta Plagu (za ANO) se žádostí o dialog.
Je to fatální selhání státu, říká spolumajitel škol
Spolumajitel Scioškol Jon Šotola poukázal na to, že resort školství pokusné ověřování zastavil bez debaty se zapojenými školami. Už dříve rozhodnutí označil za fatální selhání státu jako předvídatelného partnera. I když se škola snaží verdikt ministerstva ještě zvrátit, žákům i zaměstnancům nabídne přestup na jiné Scioškoly.
Ministerstvo rozhodnutí vysvětlilo tím, že kombinovanou výuku nyní zkouší omezený počet škol a zapojený vzorek neposkytuje dostatečně reprezentativní výsledky pro systémové závěry. „Z dosavadních zjištění zároveň vyplývá, že kombinovaná výuka nebyla ve větším rozsahu využívána ani v zapojených školách a její realizace byla spojena s významnější organizační, personální a technickou náročností,“ uvedlo. Přes léto podklady od škol vyhodnotí Národní pedagogický institut.
Plaga zdůraznil, že ověřování se jmenovalo pokusné právě proto, že se něco zkouší a je možné to na základě průběžného vyhodnocení přerušit či zastavit, což ministerstvo udělalo. Nejde podle něj o právní nárok a nemá na něm být stavěno trvalé fungování škol.
Pokusné ověřování kombinované výuky začalo v základních, středních a základních uměleckých školách v reakci na zkušenosti s distanční výukou v době pandemie covidu-19 v únoru 2021. Od letošního ledna se do něj zapojují jen základní a základní umělecké školy, přičemž distanční výuka se nesmí využívat v prvním až třetím ročníku ZŠ. Do pokusného ověřování bylo podle dat ministerstva k letošnímu únoru zapojeno 23 škol.