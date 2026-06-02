SOUHRN: Zásadní události úterý 2. června

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 2. června 2026.
Rusko udeřilo na Kyjev i Dnipro. Na místě jsou mrtví a přes sto zraněných
Nejméně sedmnáct mrtvých a dalších více než sto raněných si vyžádaly rozsáhlé noční ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Starosta metropole Vitalij Klyčko hovoří o desítkách zraněných. V Kyjevě na několika místech vypukly požáry a část města zůstala bez proudu. Útoky invazních jednotek směřovaly také na Charkov.
Poslanci v prvním čtení podpořili růst rodičovského příspěvku
Poslanci po úvodní debatě podpořili růst rodičovského příspěvku. V rozpravě opoziční zákonodárci, zejména Piráti, kritizovali nepředvídatelnost kvůli chybějícímu valorizačnímu mechanismu. Dál se v úterý budou věnovat také v úvodním kole senátní novele o odkladu spuštění elektronizace voleb spolu s usnadněním hlasování pro lidi se zrakovým postižením. Před projednáním v prvním čtení je rovněž koaliční novela, která mimo jiné upravuje státní úhradu České poště. Na začátku úterní schůze složil slib nový zákonodárce Motoristů Libor Forman, který nahradil Karla Berana, jenž rezignoval.
Izraelská armáda tvrdí, že zachytila dvě střely z Libanonu. Ten hlásí mrtvé
Izraelská armáda tvrdí, že v noci na úterý zachytila dvě střely z Libanonu. Jeden dron pak dopadl v blízkosti vojenského stanoviště na izraelském území poblíž hranice s Libanonem, uvedla dále podle médií armáda. Kvůli útokům byl v některých částech severu Izraele vyhlášen poplach. Armáda neinformovala o obětech. Ty naopak hlásí Libanon.
Policie chce kvůli požáru v Mostě poslat dva lidi před soud
Kriminalisté navrhli obžalovat dva lidi obviněné v souvislosti s tragickým požárem restaurace U Kojota v Mostě. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. České televizi to sdělil mluvčí ústeckých policistů Kamil Marek. K tragickému požáru došlo loni v lednu a vyžádal si sedm mrtvých a deset zraněných. V případě odsouzení hrozí obviněným až deset let vězení.
„Ztratili jsme důvěru mnoha obětí.“ Memorandum má zlepšit prevenci proti zneužívání v církvi
Prevenci proti sexuálnímu zneužívání v církvi, ochranu a podporu obětí a citlivý přístup k nim by mělo zlepšit memorandum o spolupráci mezi Českou biskupskou konferencí (ČBK) a necírkevním spolkem Někdo Ti uvěří. Dokument podepsali pražský arcibiskup Stanislav Přibyl jako místopředseda ČBK a předseda spolku Jiří Kylar.
Jev El Niño v létě vznikne podle WMO na osmdesát procent
Pravděpodobnost výskytu meteorologického jevu EL Niño je letos od června do srpna osmdesát procent, což zvyšuje pravděpodobnost extrémního počasí, uvedla ve své pravidelné prognóze Světová meteorologická organizace (WMO).