SOUHRN: Zásadní události pátku 29. května


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pátku 29. května 2026.

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům, informovaly rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu objektu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď
EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur

EU uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po jednání šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar.

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám
Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly
Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran se vzdal mandátu poslance. Učinil tak notářským zápisem, uvedl předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD). V dolní komoře by Berana podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii
Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky – střídání prezenční a distanční výuky – v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Podle úřadu tento režim zkouší omezený počet škol a vzorek neposkytuje reprezentativní výsledky pro systémové závěry. Zapojené instituce mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu, ověřování mělo původně trvat do roku 2028. Podklady vyhodnotí Národní pedagogický institut (NPI).

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství
Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informovaly tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je dle experta pro firmu o to závažnější.

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě
SOUHRN: Zásadní události čtvrtka 28. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy čtvrtka 28. května 2026.
včera v 18:29

VideoČeská televize uvede novou talk show Na jednoho

Česká televize natáčí novou talk show s názvem Na jednoho. První řada přinese devět epizod – osm osobností v samostatných rozhovorech a jeden speciál. Na dotazy třiceti účinkujících s poruchou autistického spektra bude odpovídat mimo jiné herečka Aňa Geislerová nebo herec Jan Cina. Rozhovory se vyznačují otevřeností a absencí tabu: žádné téma není předem vyloučeno. Formát pořadu převzala Česká televize ze zahraničí. Poprvé se show objevila ve francouzské veřejnoprávní televizi a následně se rozšířila do dalších dvaadvaceti zemí. Českou verzi režíruje Jan Bártek, na obrazovkách bude k vidění letos na podzim.
27. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události středy 27. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 27. května 2026.
27. 5. 2026

Ředitelé ČT a ČRo vyzvali Babiše k zastavení jednání o mediálních zákonech

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.
27. 5. 2026Aktualizováno27. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události úterý 26. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 26. května 2026.
26. 5. 2026

Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
25. 5. 2026Aktualizováno25. 5. 2026
