SOUHRN: Zásadní události úterý 26. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 26. května 2026.
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil
Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu
Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky za porušení příměří a dodalo, že Spojené státy budou zodpovědné za důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná.
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví
V Buggenhoutu na severu Belgie se v úterý ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví a dva těžce zranění, uvedl tamní ministr dopravy Jean-Luc Crucke. Ministr vnitra Bernard Quintin na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.
Odbory Agentury pro sociální začleňování ohlásily stávku
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor
Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky
Sněmovna má v úterý podle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Jednání nicméně v úvodu vyplnili zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešením střetu zájmů premiéra či důležitějším agendám.
Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl
Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.