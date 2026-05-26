SOUHRN: Zásadní události úterý 26. května


před 34 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 26. května 2026.

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.

Více k tématu
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil
Dominik Feri


Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Velitelství označilo útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky za porušení příměří a dodalo, že Spojené státy budou zodpovědné za důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná.

Více k tématu
Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu
Letoun F/A-18E Super Hornet, ilustrační foto


V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Buggenhoutu na severu Belgie se v úterý ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví a dva těžce zranění, uvedl tamní ministr dopravy Jean-Luc Crucke. Ministr vnitra Bernard Quintin na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.

Více k tématu
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví
Následky srážky vlaku a školního autobusu v belgickém Buggenhoutu


Odbory Agentury pro sociální začleňování ohlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.

Více k tématu
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku
Ilustrační foto: Vyloučená lokalita v Předlicích v Ústí nad Labem (srpen 2024)


Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.

Více k tématu
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor
Richard Falbr na snímku z roku 2014


Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky

Sněmovna má v úterý podle plánů koalice znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu odmítl Senát. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Jednání nicméně v úvodu vyplnili zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešením střetu zájmů premiéra či důležitějším agendám.

Více k tématu
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice
Poslanecká sněmovna


Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl

Český hydrometeorologický ústav až doposud nekomunikoval teploty na svých mapách jednotně – jiné barevné škály se objevovaly na sociálních sítích, další v modelu Aladin a odlišné v dalších službách, které tento úřad občanům i firmám poskytuje. Teď se rozhodl je sjednotit a nastavit nové schéma, které by mělo být univerzálně platné a využitelné v jakémkoliv ročním období.

Více k tématu
Meteorologové upravili barvy na teplotních mapách. Podívejte se na rozdíl
Srovnání

Výběr redakce

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

15:39Aktualizovánopřed 49 mminutami
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Jednání se protahuje

14:02Aktualizovánopřed 55 mminutami
Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

před 1 hhodinou
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

před 1 hhodinou
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 1 hhodinou
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Média

SOUHRN: Zásadní události úterý 26. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy úterý 26. května 2026.
před 34 mminutami

O čem plánujeme informovat v úterý 26. května

Každý den ráno přinášíme přehled nejdůležitějších očekávaných událostí z domova i ze světa.
23. 3. 2024Aktualizovánopřed 13 hhodinami

Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Televizní a rozhlasový poplatek by podle novely navržené skupinou koaličních poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO) neměli platit domácnosti seniorů nad 75 let nebo podnikatelé a firmy do padesáti zaměstnanců místo nynějších 24 pracovníků. Česká televize (ČT) a Český rozhlas (ČRo) by přišly podle odhadu předkladatelů o stamiliony korun. ČT a ČRo odhadly výpadek příjmů kvůli omezení počtu poplatníků dohromady na více než 1,3 miliardy ročně.
včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami

SOUHRN: Zásadní události pondělí 25. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 25. května 2026.
včera v 18:29

SOUHRN: Zásadní události neděle 24. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy neděle 24. května 2026.
24. 5. 2026

V centru Prahy protestovaly tisíce lidí na podporu ČT a ČRo

Na Staroměstském náměstí v Praze se v neděli odpoledne sešly tisíce lidí na podporu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Krátce po 16:30 vyrazili účastníci protestu před Úřad vlády ČR, kam dorazili zhruba po hodině a půl. Lidé protestovali proti zákonu, který mimo jiné převádí financování veřejnoprávních médií z poplatků na státní rozpočet. Demonstrovali i proti dalším krokům ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy), žádají jeho rezignaci či odvolání.
24. 5. 2026

SOUHRN: Zásadní události soboty 23. května

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 23. května 2026.
23. 5. 2026
Načítání...