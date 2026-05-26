Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor


26. 5. 2026Aktualizovánopřed 51 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK

Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.

Syn českého otce a španělské matky se narodil v anglickém Chesteru. Falbrův otec později nastoupil k 312. československé peruti Královského letectva (RAF) jako zbrojíř. Po válce se rodina přestěhovala do Československa, kde Falbr starší i díky znalostem jazyků dostal místo obchodního přidělence ve Venezuele, později působil jako zástupce československé kultury na Kubě. Falbr mladší vystudoval obchodní akademii, poté pracoval v podnicích zahraničního obchodu a dálkově studoval práva, která ukončil v roce 1969.

V letech 1963 až 1969 také vyučoval angličtinu a španělštinu v jazykové škole ministerstva vnitra, proto byl podle svých slov pozitivně lustrován jako „příslušník Sboru národní bezpečnosti zařazený ve složce StB“. Od konce 60. let působil v aparátu odborů, po roce 1989 krátce pracoval jako právník pražské zoologické zahrady, poté se vrátil k odborářské práci.

Začátkem 90. let byl Falbr, někdejší člen KSČ z let 1968 až 1971, také místopředsedou ČSSD, členství ve straně jako šéf odborů pozastavil.

V roce 1992 pak stanul v čele České a Slovenské konfederace odborových svazů a po rozpadu společného státu jej zvolili předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Dvě volební období věnoval Falbr zejména uznání odborů jako významného partnera vlády a zaměstnavatelů. Byl také považován za muže konsensu a obratného vyjednávače. V roce 2002 jej jako předseda ČMKOS vystřídal Milan Štěch, mimo jiné Falbrův kolega z horní parlamentní komory, také kandidující za sociální demokracii.

„Pamatuji si ho jako velkou postavu odborového hnutí, dal mu vliv, vedl několik úspěšných kampaní,“ řekl bývalý předseda vlády a sociálních demokratů Vladimír Špidla. V osobní lince byl podle něj Falbr velmi přátelským člověkem, který neměl ani trošku arogance a zajímal se o lidi.

Po odchodu z vedení odborů se Falbr věnoval senátorskému mandátu, do horní komory ho poprvé zvolili už při jejím vzniku na podzim 1996. Odešel až v létě 2004, kdy se – už opět jako člen sociální demokracie – stal jedním z prvních českých europoslanců. V roce 2014 se již jako šestka kandidátky ČSSD do EP nedostal, o pět let později nekandidoval. Veřejně činný ale zůstal Falbr i po odchodu z Evropského parlamentu, působil například v tripartitě Ústeckého kraje.

Falbr se angažoval i ve Sdružení přátel interbrigadistů, tedy lidí, kteří za španělské občanské války ve 30. letech minulého století bojovali na straně republikánů. Byl také členem správní rady Mezinárodní organizace práce (ILO). Jako koníčky měl ornitologii a včelařství.

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
Sudety zmizely z mapy, hranice je však stále znát ve vzdělání i ve volbách

Sudety jako území už dávno neexistují, ale podle odborníků se jejich komplikovaná historie stále projevuje ve vzdělání, zdraví, volebním chování i formě místního komunitního života. Poválečné vysídlení Němců navíc dodnes vyvolává spory. „Smíření není zapomínání. Abychom se mohli smířit, tak se toho musíme hodně dozvědět, co se stalo za války i po válce,“ říká historik Matěj Spurný pro pořad Fenomén doby.
Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.
EK nestačila odpověď ohledně Babišova střetu zájmů, dotace neproplatí, píší weby

Evropské komisi (EK) nestačila odpověď tuzemských úřadů na dotazy týkající se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na to má měsíc, vyplývá podle portálu iRozhlas.cz z dopisu, který tuzemské úřady dostaly minulý týden. Podle Seznam Zpráv Komise v dopise napsala, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
