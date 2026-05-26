Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
Na pražském letišti platí zákaz vnášení baterií s kapacitou vyšší než sto watthodin do letadla, a elektronika musí být v příručním zavazadle. Špatně uloženou elektroniku řeší pražské letiště několikrát denně.
„Cestující uloží powerbanku do odbaveného zavazadla. Na to se potom přijde v třídírně zavazadel a cestující je pak vyvoláván letištním rozhlasem k dodatečné kontrole. Musí se vrátit zpátky na bezpečnostní kontrolu a předmět, který do odbaveného zavazadla nepatří, si vzít s sebou na palubu,“ popisuje mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.