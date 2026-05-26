Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Český diplomat přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila Moskva za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. Duchovní byl zadržen pro podezření z převozu zakázaných látek.

Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve Ilarion byl v Česku zadržen v neděli večer. Uvedl to v pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů.

„Bylo zdůrazněno, že ruská strana naléhavě požaduje bezpodmínečné a okamžité propuštění metropolity Ilariona, jakož i ukončení pronásledování představitelů ruské pravoslavné církve v Česku,“ citoval TASS z prohlášení ruského ministerstva zahraničních věcí.

Obvinění z přechovávání omamných látek označila ruská diplomacie za „absurdní“ a „neopodstatněná“. Způsob zatčení Ilariona podle ní svědčí o „plánovaném a provokativním charakteru“ akce české policie.

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz
Ruský metropolita Ilarion na snímku z února 2011

Předvolání zástupce českého velvyslanectví v Moskvě avizovala v pondělí mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Rusko podle ní považuje zatčení Ilariona za úmyslnou provokaci s cílem zdiskreditovat samotného metropolitu a jeho prostřednictvím i obecně pravoslaví.

Ilarion, vlastním jménem Grigorij Alfejev, zastával v letech 2009 až 2022 klíčovou funkci vedoucího oddělení vnějších vztahů moskevského patriarchátu ruské pravoslavné církve a byl považován za jednoho z možných nástupců ruského patriarchy Kirilla v čele církve. Po rezignaci působil jako metropolita v Maďarsku a v roce 2024 se přesunul do Karlových Varů. Stalo se tak po zveřejnění obvinění ze sexuálního obtěžování a odhaleních o prelátově životě v luxusu.

Výběr redakce

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

11:34Aktualizovánopřed 5 mminutami
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

10:39Aktualizovánopřed 21 mminutami
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 22 mminutami
Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

před 22 mminutami
Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

před 25 mminutami
Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

před 1 hhodinou
Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

01:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
11:34Aktualizovánopřed 5 mminutami

Opozice se ve sněmovně hodlá ptát na řešení Babišova střetu zájmů

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl před zahájením sněmovní schůze předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ptát se na souvislosti opozice hodlá na úterním plénu. O dopise, ze kterého vyplývá, že Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkající se Babišova střetu zájmů, v pondělí informoval server iROZHLAS.cz. Brusel podle něj žádá odpovědi na další otázky, česká strana na ně má měsíc.
před 17 mminutami

Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Ve věku 85 let zemřel Richard Falbr. Bývalý politik a předseda odborů stál v devadesátých letech u vzniku odborového hnutí. Působil také jako senátor na Mostecku. Politickou kariéru končil coby europoslanec. Falbr podle odborového předáka Josefa Středuly zemřel 13. května a pohřeb měl v pondělí 25. května v úzkém rodinném kruhu.
10:39Aktualizovánopřed 21 mminutami

Rusko předalo českému diplomatovi protest proti zatčení Ilariona

Český diplomat přijel na ruské ministerstvo zahraničí kvůli zadržení metropolity ruské pravoslavné církve Ilariona v Česku. Zástupci velvyslance Janu Ondřejkovi, který v budově strávil deset minut, byl předán důrazný protest proti zadržení duchovního, napsala ruská státní agentura TASS. Krok českých úřadů označila Moskva za neopodstatněný a požaduje Ilarionovo okamžité propuštění. Duchovní byl zadržen pro podezření z převozu zakázaných látek.
před 22 mminutami

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily na 1. června jednodenní stávku kvůli reorganizacím ve státní správě a rušení odborných týmů. Požadují, aby vedení institucí chystané změny se zástupci zaměstnanců předem projednávalo. Mají podporu dalších odborářů ze státní správy, chtějí začít spolupracovat. Uvedla to Charlota Dědková z agentury.
09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Letadlo na trase z Hurgády do Londýna muselo nouzově přistát kvůli powerbance, kterou měl cestující v zavazadlovém prostoru. Přestože problém nakonec nenastal, pilot z bezpečnostních důvodů let odklonil. Elektronická zařízení s lithium-iontovými bateriemi představují riziko, kvůli kterému může celé letadlo shořet. To se stalo loni v Jižní Koreji, kde se letadlo vznítilo těsně před startem. Důvodem byla zřejmě právě poškozená powerbanka.
před 3 hhodinami

Sudety zmizely z mapy, hranice je však stále znát ve vzdělání i ve volbách

Sudety jako území už dávno neexistují, ale podle odborníků se jejich komplikovaná historie stále projevuje ve vzdělání, zdraví, volebním chování i formě místního komunitního života. Poválečné vysídlení Němců navíc dodnes vyvolává spory. „Smíření není zapomínání. Abychom se mohli smířit, tak se toho musíme hodně dozvědět, co se stalo za války i po válce,“ říká historik Matěj Spurný pro pořad Fenomén doby.
před 4 hhodinami

Vláda projedná zákon o veřejnoprávních médiích v polovině června, řekl Klempíř

Vláda projedná návrh zákona o médiích veřejné služby dle ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) po vypořádání všech připomínek v polovině června. Účinný by mohl být od 1. ledna 2027. K návrhu ministerstva kultury už dříve přišlo okolo čtyř set připomínek od České televize (ČT), Českého rozhlasu (ČRo), komerčního sektoru, ale i resortu financí, vnitra a dalších ministerstev.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...