Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

Bolivijský prezident Rodrigo Paz v pondělí oznámil, že si nechá snížit svůj plat o polovinu. O stejný podíl se sníží také platy ministrů, píše agentura EFE. Pazovo rozhodnutí souvisí s protivládními protesty, které se v posledních týdnech odehrávají v hlavním městě. Plat bolivijského prezidenta je pětadvacet tisíc boliviano měsíčně, což je zhruba 75 tisíc korun. Ani úsporný plán však neodradil tisíce lidí od pokračování demonstrací.
Demonstranti, které organizují odbory a zemědělské asociace, požadují po vládě zrušení rozpočtových škrtů a její demisi. Demonstrace a blokády již způsobují v hlavním městě La Paz problémy s přepravou paliva, potravin a léků a zásobováním.
Protestující se pokusili proniknout přes bezpečnostní perimetr k sídlu prezidenta a parlamentu, pořádkové síly jim v tom však bránily. Účastníci protestu proto začali házet kameny a petardy na policisty, kteří proti nim použili slzný plyn. Asi desítku lidí zadrželi, doplnila AFP.