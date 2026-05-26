Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě


před 37 mminutami|Zdroj: Reuters, ČTK

Bolivijský prezident Rodrigo Paz v pondělí oznámil, že si nechá snížit svůj plat o polovinu. O stejný podíl se sníží také platy ministrů, píše agentura EFE. Pazovo rozhodnutí souvisí s protivládními protesty, které se v posledních týdnech odehrávají v hlavním městě. Plat bolivijského prezidenta je pětadvacet tisíc boliviano měsíčně, což je zhruba 75 tisíc korun. Ani úsporný plán však neodradil tisíce lidí od pokračování demonstrací.

Demonstranti, které organizují odbory a zemědělské asociace, požadují po vládě zrušení rozpočtových škrtů a její demisi. Demonstrace a blokády již způsobují v hlavním městě La Paz problémy s přepravou paliva, potravin a léků a zásobováním.

Protestující se pokusili proniknout přes bezpečnostní perimetr k sídlu prezidenta a parlamentu, pořádkové síly jim v tom však bránily. Účastníci protestu proto začali házet kameny a petardy na policisty, kteří proti nim použili slzný plyn. Asi desítku lidí zadrželi, doplnila AFP.

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta
Jeden z demonstrantů hází směrem k policii kanystr se slzným plynem

Výběr redakce

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

11:26Aktualizovánopřed 5 mminutami
Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

11:34Aktualizovánopřed 9 mminutami
Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

před 37 mminutami
Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

Zemřel Richard Falbr. Odborový předák a exsenátor

10:39Aktualizovánopřed 48 mminutami
Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

01:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

09:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

Powerbanky nepatří do odbaveného zavazadla. Letiště Praha řeší několik případů denně

před 2 hhodinami
Zemřel Sonny Rollins, poslední velká osobnost zlaté éry jazzu

Zemřel Sonny Rollins, poslední velká osobnost zlaté éry jazzu

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Lidská rychlost už v kyberbezpečnosti nestačí, míní šéf evropské agentury ENISA

V kybernetické bezpečnosti dochází k erozi pracovních míst na takzvané vstupní úrovni, částečně i kvůli umělé inteligenci, řekl šéf Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) Juhan Lepassaar v rozhovoru pro Českou televizi. Firmy proto podle něj potřebují změnit nábor nových zaměstnanců. Lidé chybí i agentuře ENISA. Její práce mimo jiné zahrnuje přípravu cvičení proti kybernetickým útokům, které přicházejí například z Ruska – od února 2022 se jejich intenzita ještě zvýšila.
před 2 mminutami

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou mrtví

V Buggenhoutu na severu Belgie se v úterý ráno srazil vlak se školním autobusem, na místě je několik mrtvých, píší agentury a belgická média. Tamní ministr vnitra Bernard Quintin bez dalších podrobností na síti X vyjádřil soustrast rodinám obětí a popřál mnoho sil zraněným. Podle médií se v autobuse kromě řidiče nacházelo sedm žáků a jedna doprovázející osoba.
11:26Aktualizovánopřed 5 mminutami

Demonstrace v Bolívii pokračují i přes příslib prezidenta snížit platy vládě

Bolivijský prezident Rodrigo Paz v pondělí oznámil, že si nechá snížit svůj plat o polovinu. O stejný podíl se sníží také platy ministrů, píše agentura EFE. Pazovo rozhodnutí souvisí s protivládními protesty, které se v posledních týdnech odehrávají v hlavním městě. Plat bolivijského prezidenta je pětadvacet tisíc boliviano měsíčně, což je zhruba 75 tisíc korun. Ani úsporný plán však neodradil tisíce lidí od pokračování demonstrací.
před 37 mminutami

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná. Íránské gardy následně uvedly, že sestřelily americký dron a že mají právo na odvetu.
01:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou

KLDR ze západního pobřeží odpálila několik raket, včetně balistické, uvedl Soul

Severní Korea ze západního pobřeží vystřelila do Žlutého moře několik raket, včetně alespoň jedné balistické rakety krátkého doletu. S odvoláním na jihokorejskou armádu to napsala agentura Reuters. Podle agentury AP se jedná zřejmě o nejnovější zbrojní test izolované země, která naposledy 19. dubna vypustila několik raket krátkého doletu, což tamní média označila za demonstraci hlavic kazetových bomb.
před 3 hhodinami

Turecko a Izrael soupeří o vliv v Africkém rohu

Africký roh se stává dějištěm rostoucího soupeření regionálních i globálních mocností, zejména Turecka a Izraele. Obě země zde posilují vliv v rámci širšího boje mimo jiné o kontrolu nad klíčovými námořními trasami. Podle expertů hrozí, že napětí může dále eskalovat a proměnit region v zástupné bojiště rivalů v Ankaře a Jeruzalémě.
před 3 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali stupňující se útoky Ruska proti Ukrajině

Rusko v pondělí ohlásilo údery proti Kyjevu, které mají údajně cílit na vojensko-průmyslová zařízení, velitelská stanoviště a vládní budovy. Moskva svůj záměr zdůvodňuje pátečními ukrajinskými útoky na cíle v Ruskem okupované Luhanské oblasti. Kyjev se přitom cílem ruského bombardování stal už o víkendu – ve městě a bezprostředním okolí při něm zahynuli čtyři lidé, sto dalších utrpělo zranění. Podle poslance Radka Kotena (SPD) nelze vyloučit, že za stupňováním útoků ze strany Ruska stojí ve skutečnosti frustrace Kremlu z toho, že na frontě nepostupuje tak, jak by si představovalo. Uvedl to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. Podle poslance Ivana Bartoše (Piráti) situace na frontě hraje spíše ve prospěch Ukrajiny. Podotkl také, že ukrajinská armáda například v oblasti moderních technologií výrazně posiluje.
před 3 hhodinami

Japonsko končí s praxí odstřiženého rodiče. Zavádí možnost sdílené péče po rozvodu

Japonsko nově umožňuje rozvedeným rodičům dosáhnout společné péče o děti – jde o největší právní změnu v této oblasti za sto let, která vyvolala v zemi smíšené reakce. Kritici dosavadní praxe, tedy výhradní péče, argumentovali psychickou újmou i častými únosy dětí. Podle průzkumu z roku 2021 třetina dětí úplně ztratí kontakt s druhým rodičem, napsal list The Guardian. Odpůrci změn se obávají, že stát nedokáže ochránit oběti zneužívání.
před 4 hhodinami
Načítání...