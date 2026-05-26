Spalničky zabily v Bangladéši už přes 500 lidí, většinou neočkované děti

V Bangladéši si epidemie spalniček vyžádala už více než pět set životů, většinou dětských. Jedná se tam o nejtragičtější vlnu nemoci za poslední desítky let. Počet obětí minulý týden rychle rostl, během jediného dne zemřelo v tamních nemocnicích třináct dětí.
Nemocnice v hlavním městě Dháce, které jsou zahlceny případy této vysoce nakažlivé nemoci, musely zřídit specializovaná oddělení pro dětské pacienty, v současné době pro ně ale nemají dostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče.
Bangladéš k 20. květnu nahlásil podle WHO 57 856 podezřelých a 8067 potvrzených případů spalniček. Nemoc se šíří ve všech částech země. Lékaři uvádějí, že mnoho dětí, které přicházely do nemocnic, bylo už v kritickém stavu.
Bangladéš už očkuje
Spalničky, na které – přes jejich nebezpečnost – stále neexistuje žádná specifická léčba, jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se šíří běžným mezilidským kontaktem, hlavně kašláním a kýcháním. Postihují především děti a můžou jim způsobit závažné komplikace, včetně zápalu plic, zánětu mozku, a dokonce i smrt. Nejhorší zdravotní dopady se projevují u podvyživených nebo neočkovaných dětí – v Bangladéši jsou obě tyto skupiny.
Na celém světě zůstávají spalničky jednou z hlavních příčin úmrtí dětí, kterým lze předejít očkováním. Bangladéš v reakci na epidemii už zahájil masivní očkovací kampaň s cílem potlačit dopady na dětskou populaci. Rana Flowersová, vedoucí dětské agentury OSN (UNICEF) v této zemi, uvedla, že kampaň oslovila již osmnáct milionů dětí – to znamená, že dostaly nejméně jednu dávku vakcíny, k plné ochraně je ale zapotřebí dávek dvou. Stát má asi 175 milionů obyvatel, kteří žijí na území asi dvojnásobku velikosti Česka.
Očkovací kampaň má sice úspěch, ale plný účinek očkování se projeví až za několik měsíců, uvedlo bangladéšské ministerstvo zdravotnictví. Příčinou je podle agentury UNICEF chaos spojený se studentským povstáním roku 2024, které svrhlo vládu. Zmatek způsobil výpadek očkování a velké množství dětí zůstalo bez ochrany.
Údaje o počtu úmrtí, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, přicházejí poté, co vláda prohlásila, že epidemii dostala pod kontrolu. Argumentuje tím, že v některých oblastech, které byly v minulých měsících silně zasažené, už začíná počet nových případů klesat.
UNICEF zdůraznil potřebu posílit očkovací programy a v budoucnu navýšit financování zdravotnických zařízení, dohledu a datových systémů. Zpráva zveřejněná ve čtvrtek organizací Global Antibiotic Resistance Partnership varovala, že mezery v očkování by mohly v Bangladéši posílit také odolnost bakterií vůči léčbě.