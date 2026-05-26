Spalničky zabily v Bangladéši už přes 500 lidí, většinou neočkované děti


před 47 mminutami|Zdroj: ČT24, BMJ, Al Jazeera, UNICEF, WMO, NPR

V Bangladéši si epidemie spalniček vyžádala už více než pět set životů, většinou dětských. Jedná se tam o nejtragičtější vlnu nemoci za poslední desítky let. Počet obětí minulý týden rychle rostl, během jediného dne zemřelo v tamních nemocnicích třináct dětí.

Nemocnice v hlavním městě Dháce, které jsou zahlceny případy této vysoce nakažlivé nemoci, musely zřídit specializovaná oddělení pro dětské pacienty, v současné době pro ně ale nemají dostatek lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Bangladéš k 20. květnu nahlásil podle WHO 57 856 podezřelých a 8067 potvrzených případů spalniček. Nemoc se šíří ve všech částech země. Lékaři uvádějí, že mnoho dětí, které přicházely do nemocnic, bylo už v kritickém stavu.

Dezinformace a nerovnost brzdí očkování dětí, varuje nová studie
Ilustrační foto – očkování v Kongu

Bangladéš už očkuje

Spalničky, na které – přes jejich nebezpečnost – stále neexistuje žádná specifická léčba, jsou vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se šíří běžným mezilidským kontaktem, hlavně kašláním a kýcháním. Postihují především děti a můžou jim způsobit závažné komplikace, včetně zápalu plic, zánětu mozku, a dokonce i smrt. Nejhorší zdravotní dopady se projevují u podvyživených nebo neočkovaných dětí – v Bangladéši jsou obě tyto skupiny.

Na celém světě zůstávají spalničky jednou z hlavních příčin úmrtí dětí, kterým lze předejít očkováním. Bangladéš v reakci na epidemii už zahájil masivní očkovací kampaň s cílem potlačit dopady na dětskou populaci. Rana Flowersová, vedoucí dětské agentury OSN (UNICEF) v této zemi, uvedla, že kampaň oslovila již osmnáct milionů dětí – to znamená, že dostaly nejméně jednu dávku vakcíny, k plné ochraně je ale zapotřebí dávek dvou. Stát má asi 175 milionů obyvatel, kteří žijí na území asi dvojnásobku velikosti Česka.

Kolektivní imunita už nedrží spalničky v šachu, varuje vědec
Dítě se spalničkami

Očkovací kampaň má sice úspěch, ale plný účinek očkování se projeví až za několik měsíců, uvedlo bangladéšské ministerstvo zdravotnictví. Příčinou je podle agentury UNICEF chaos spojený se studentským povstáním roku 2024, které svrhlo vládu. Zmatek způsobil výpadek očkování a velké množství dětí zůstalo bez ochrany.

Údaje o počtu úmrtí, které zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, přicházejí poté, co vláda prohlásila, že epidemii dostala pod kontrolu. Argumentuje tím, že v některých oblastech, které byly v minulých měsících silně zasažené, už začíná počet nových případů klesat.

UNICEF zdůraznil potřebu posílit očkovací programy a v budoucnu navýšit financování zdravotnických zařízení, dohledu a datových systémů. Zpráva zveřejněná ve čtvrtek organizací Global Antibiotic Resistance Partnership varovala, že mezery v očkování by mohly v Bangladéši posílit také odolnost bakterií vůči léčbě.

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Pravděpodobnost super El Niña stoupá

Předpovědi meteorologů naznačují, že se v Tichém oceánu rychle formuje výjimečně silné El Niño. Může být podle projekcí tak silné, že ho experti označují jako „super El Niño“. Oteplení horní hladiny vody v Tichém oceánu může vypadat jako věc, která se střední Evropy nijak nedotkne. To je ale omyl, globální klima je totiž propojené. Vliv silného El Niña na Česko by byl nicméně spíše nepřímý.
Katastrof způsobených počasím v Česku přibývá, díky vědě ale ubývá tragédií

Jsou moderní katastrofy v Česku horší než ty v minulosti? Unikátní studie vědců z Akademie věd, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy zkoumala třináct největších tragédií souvisejících s počasím v českých zemích od roku 1851 do současnosti. Prokazuje, že navzdory stále častějším extrémům umírá v souvislosti s počasím díky lepším předpovědím a výstražným systémům méně lidí než v nedávné historii. Přesto je však třeba se mít nadále na pozoru především před přívalovými povodněmi.
„Zpomalte.“ Papež zveřejnil encykliku o AI

Papež Lev XIV. ve svém prvním významném dokumentu vyzval vlády, aby zpomalily vývoj systémů umělé inteligence, a varoval, že tyto systémy šíří dezinformace, upřednostňují konflikty a hrozí, že svět zavedou na cestu nekonečné války.
Ne osm, ale desítky. Čeští vědci přesněji rozlišují druhy leukemie

Vědci z pražského Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) dokážou lépe určit přesný typ leukemie. Místo původních osmi jich rozlišují více než čtyřicet. S různými typy onkologických onemocnění mízní a krvetvorné tkáně onemocní podle statistiky České onkologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně více než šest tisíc lidí ročně, různými druhy leukemie řádově několik set.
V Chorvatsku našli přes dva tisíce let starou terakotovou hlavu

Chorvatští archeologové a speleologové našli při průzkumu jeskyně Crno jezero na dalmatském poloostrově Pelješac terakotovou hlavu zobrazující starořeckou divadelní masku. Předmět, který lze datovat do 4. až 3. století před naším letopočtem, je uvnitř dutý a v horní části má otvor sloužící k zavěšení, pravděpodobně na zeď. Takové masky jsou často spojovány s divadelními představeními a kultem boha vína Dionýsa, který je považován za patrona divadla. O nálezu informovalo Archeologické muzeum v Dubrovníku.
Klimatická změna ukusuje Evropě jaro. Nástup léta začíná být náhlý

Jaro bývá řadou lidí označováno jako jejich nejoblíbenější roční období. Jenže v kontextu prohlubující se změny klimatu pomalu přestává platit stav, kdy je přechod mezi jarem a létem ve střední Evropě příjemně pozvolný.
Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
