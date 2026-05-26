Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho


Zdroj: The Guardian

Mrakodrap Trump Tower, jehož výstavba se plánuje v gruzínském hlavním městě Tbilisi, má být postaven na pozemku, jehož spoluvlastníkem je syn zakladatele vládnoucího Gruzínského snu Bidziny Ivanišviliho, na kterého USA dříve uvalily sankce. Vazby mezi konglomerátem Trump Organization a Ivanišviliho rodinou vyvolávají obavy ohledně střetu zájmů, píše britský deník The Guardian.

Mrakodrap Trump Tower, který vzniká v rámci společné firmy tamního konsorcia a společnosti Trump Organization, již vedou synové amerického prezidenta Donald Trump Jr. a Eric Trump, bude stát na pozemku, jehož současným zapsaným vlastníkem je Mezinárodní charitativní fond Cartu.

Podle serveru The Guardian je fond Cartu výlučným majetkem společnosti Cartu Group JSC, v níž má pětatřicetiprocentní podíl Uta Ivanišvili – nejstarší syn miliardáře a zakladatele vládnoucího Gruzínského snu Bidziny Ivanišviliho.

Bidzina Ivanišvili, který je považován za faktického vůdce gruzínské vlády, byl v roce 2024 administrativou tehdejšího šéfa Bílého domu Joea Bidena zařazen na seznam osob, na něž se vztahují sankce USA, a to za „podkopávání demokratické a euroatlantické budoucnosti Gruzie ve prospěch Ruské federace“.

Snížení podílu

Uta Ivanišvili, na kterého se sankce nevztahují, vlastnil do roku 2024 sto procent společnosti Cartu Group JSC, svůj podíl však snížil na 35 procent právě v době, kdy na jeho otce byly uvaleny americké ekonomické sankce.

The Guardian poznamenává, že není možné zjistit, kdo vlastní zbývajících 65 procent akcií Cartu Group JSC, jelikož jednotlivé podíly nižší než pět procent lze držet anonymně.

Partnerství s Trump Organization v rámci projektu výstavby nejvyšší budovy v kavkazské zemi uzavírají čtyři gruzínské firmy – Archi Group, Biograpi Living, Blox Group a Finvest Georgia spolu s americkou společností Sapir Organization. Na žádnou z těchto společností ani na jejich jednatele nejsou uvaleny žádné sankce, podotýká The Guardian.

Britský deník nicméně píše, že zakladatelem Archi Group je podnikatel Ilia Tsulaia, který byl dříve poslancem Gruzínského snu.

Obavy z politického projektu

Vazby mezi Trump Organization a rodinou Ivanišviliových vyvolávají nové obavy ohledně možného střetu zájmů, který vzniká v souvislosti s prodejem jména amerického prezidenta developerům, kteří se snaží prodávat rezidenční a rekreační komplexy, píše The Guardian.

Kritici Bidziny Ivanišviliho v Gruzii vnímají projekt Trump Tower jako pokus zalíbit se americkému prezidentovi Trumpovi. Vedoucí představitelé strany Gruzínský sen naopak tento projekt hlasitě propagují jako projev důvěry v gruzínskou ekonomiku.

Sandro Kevkhišvili, vedoucí protikorupčního programu v organizaci Transparency International Georgia, uvedl, že existují důvody k obavám, že projekt Trump Tower v Gruzii „není pouhým soukromým obchodním projektem, ale spíše projektem politickým“.

Prvním důvodem k obavám byla podle něj účast alespoň jednoho podnikatele spojeného se stranou Gruzínský sen. 

„Za druhé, pozemek, na kterém má projekt vzniknout, dodnes patří nadaci fondu Cartu – charitativní organizaci napojené na rodinu Bidziny Ivanišviliho, a za třetí je to skutečnost, že propagandistické kanály spojené s Gruzínským snem, na které Británie nedávno uvalila sankce v rámci sankčního režimu vůči Rusku za úmyslné šíření nepravdivých informací o rusko-ukrajinské válce, prezentují tuto obchodní transakci jako politické vítězství vládní strany,“ vyjmenoval Kevkhišvili.

Americká armáda podle oblastního velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM zaútočila v jižním Íránu na cíle, mezi nimiž byly lodě pokoušející se klást miny a odpalovací rampy. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. Velitelství v prohlášení označilo pondělní útoky za sebeobranu a doplnilo, že si při pokračujícím příměří zachovává zdrženlivost. Íránské ministerstvo zahraničí označilo útoky za porušení příměří a dodalo, že Spojené státy budou zodpovědné za důsledky. Americký ministr zahraničí Marco Rubio po úderech řekl, že dohoda s Teheránem je stále možná. Íránské gardy následně uvedly, že sestřelily americký dron a že mají právo na odvetu.
