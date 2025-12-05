BBC: V Gruzii rozháněli demonstranty toxickou látkou. Tbilisi stanici zažaluje

Slovy o „provokaci plánované zahraničními zpravodajskými službami“ reagovala vládnoucí strana Gruzínský sen na článek BBC, který mluví o použití chemické zbraně z první světové války proti demonstrantům ze strany tamních bezpečnostních složek. Strana již avizovala žalobu na britský server. Ten díky sesbíraným svědectvím popsal i následky použití dráždivé substance – pálení očí či zvracení měly trvat týdny.
Portál BBC tento týden zveřejnil investigativní článek a dokument, v němž uvádí, že jeho novináři shromáždili svědectví, která naznačují, že gruzínské bezpečnostní složky loni použily k rozehnání protivládních protestů v Tbilisi chemickou látku brombenzylkyanid. Ten používala v první světové válce francouzská armáda s označením „camite“, napsal britský server.
Gruzínský premiér Irakli Kobachidze ve středu potvrdil, že vodní děla nasazená v ulicích určitou látku obsahovala, nejednalo se však prý o chemikálii camite, jak uvádí BBC. „Hlavní otázkou je, zda šlo o zakázanou látku,“ prohlásil s tím, že by to mělo určit až vyšetřování.
Podle Kobachidzeho je však možné vyloučit, že policie použila „jinou zakázanou látku“ klasifikovanou pod stejným kódem jako brombenzylkyanid.
Ostré reakce vládnoucího Gruzínského snu
Kobachidze ve středu zároveň znovu BBC obvinil ze šíření nepravdivých informací, dokument, v němž jsou obsaženy výpovědi demonstrantů, byl podle něho „provokací plánovanou v typickém stylu zahraničních zpravodajských služeb“ s cílem vyvolat protivládní protesty v Gruzii a formou „vydírání gruzínské vlády a lidu“.
Premiérova strana Gruzínský sen (GS) po zveřejnění materiálu BBC oznámila, že na britskou veřejnoprávní stanici chystá žalobu. „Použijeme všechny právní prostředky, abychom takzvaná média pohnali k odpovědnosti za šíření špinavých a falešných obvinění,“ pohrozila dle OC Media vládnoucí strana a dodala, že BBC „nepředložila žádná fakta na podporu obvinění“.
Podle GS se BBC stalo „z kdysi respektovaného média nástrojem propagandy“. Strana v této souvislosti připomněla i kauzu sestříhaného projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa ze 6. ledna 2021, kvůli níž minulý měsíc rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová.
BBC gruzínské opoziční televizi TV Formula sdělila, že investigativní dokument jednoznačně slouží veřejnému zájmu a že kanál brání svou novinářskou práci.
Vyšetřování státní bezpečnosti
Gruzínská služba státní bezpečnosti si už mezitím předvolává osoby, které se v investigativním dokumentu BBC objevily. Předvolání navazují na vyšetřování ohledně údajného „zneužití úřední moci“ a možné „pomoci zahraničním subjektům“.
„Cílem vyšetřování je podrobně zjistit, o jaké informace se BBC v rozhovorech opírala (…) a jak relevantní tyto informace mohou být,“ uvedla služba.
„Místo toho, aby Gruzínská služba státní bezpečnosti poskytla jasnou a přesvědčivou odpověď ohledně chemických látek použitých k rozhánění pokojných demonstrací v listopadu a prosinci 2024, předvolává k výslechu právě ty jednotlivce a organizace, které hájí lidská práva,“ kritizovaly dle Civil.ge nevládní organizace Transparency International Georgia a Asociace mladých gruzínských advokátů (GYLA) ve svých prohlášeních.
Předvolání vyvolává silná podezření, že cílem úřadů „není zjistit pravdu“, ale vyvíjet tlak na lidskoprávní skupiny a ty, kteří se ozývají, dodaly organizace.
Představitelé Helsinské komise USA zároveň vyzvali k ověření vyšetřování BBC americkou vládu a její demokratické spojence s tím, že na odpovědné osoby mají být případně uvaleny příslušné sankce.
Opozice vyzývá k mezinárodnímu prošetření
Už v pondělí vydalo osm gruzínských opozičních stran společné prohlášení, v němž vyzývají „důvěryhodné mezinárodní instituce“, aby provedly nezávislé vyšetřování s cílem „zjistit fakta, identifikovat viníky a zabránit dalšímu užívání těchto látek“.
„Pokud se to potvrdí, představovalo by to vážné porušení mezinárodních norem, závazků v oblasti lidských práv a závazků Gruzie vyplývajících z mezinárodních úmluv,“ sdělily strany a dodaly, že „v zemi, kde jsou všechny státní instituce podřízeny jediné politické straně, je nestranné vnitřní vyšetřování nereálné“.
Vedlejší účinky trvaly týdny, popsali demonstranti
Hodinový dokument BBC, který obsahoval svědectví demonstrantů, pokrýval období od listopadu do prosince 2024. Zaměřil se na první týden protestů v Tbilisi v reakci na vládní rozhodnutí nesnažit se o zahájení přístupových jednání s EU do roku 2028. Tehdy docházelo k násilným střetům mezi demonstranty a policií, která používala slzný plyn, pepřové spreje a právě vodní děla.
Jeden z respondentů, pediatr a aktivista Konstantine Chakhunašvili, vypověděl, že ho po zasažení vodními děly kůže pálila několik dní – a když se pokusil místa omýt, bylo to prý ještě horší.
Chakhunašvili chtěl zjistit, zda měli podobnou zkušenost i ostatní protestující. Proto prostřednictvím sociálních médií vyzval ty, kteří se během prvního týdne demonstrací také stali terčem bezpečnostních složek, aby vyplnili dotazník. Ozvalo se téměř 350 lidí a téměř polovina uvedla, že trpěla jedním nebo více vedlejšími účinky déle než třicet dní, píše BBC. Stěžovali si na dušnost, kašel a zvracení, které měly trvat týdny.
Mezi těmi, kteří po rozehnání demonstrace nadále pociťovali negativní příznaky, byla i spoluzakladatelka OC Media Mariam Nikuradzeová, kterou vodní dělo zasáhlo dvakrát. V prvním případě podle ní „nedošlo k žádnému popálení ani ničemu podobnému“, protože „voda byla čistá“.
Po dalším použití vodního děla byla však prý situace jiná. „(Tenkrát) mě proud přímo nezasáhl, ale prošel velmi blízko mě a stříkance vody mi pokryly obličej – okamžitě to začalo pálit. Ztratila jsem orientaci, nemohla jsem se pohnout a ztuhla jsem, i když se blížila pořádková policie,“ popsala Nikuradzeová pro kavkazský portál.
BBC konzultovalo situaci s experty
Obavy ohledně látek použitých během loňských protestů byly vyjádřeny již dříve, připomínají OC Media. Už v květnu požadovala výše zmíněná Asociace mladých gruzínských advokátů od ministerstva vnitra podrobnosti s tím, že policie během protestů „aktivně používala chemické látky, včetně slzného plynu a chemických dráždivých látek přimíchaných do (tekutin vystřikujících z) vodních děl“, píše server.
BBC nyní hovořila s experty na chemické zbraně, lékaři a whistleblowery z gruzínské pořádkové policie – ti novinářům pomáhali pravděpodobnou chemikálii použitou ve vodních dělech identifikovat. Bývalý šéf oddělení výzbroje gruzínské policie Laša Šergelašvili, který rezignoval v roce 2022 a nyní žije na Ukrajině, dle OC Media naznačil, že se jedná o stejnou sloučeninu, kterou měl otestovat pro použití ve vodních dělech před šestnácti lety, a popsal účinky mnohem silnější a déletrvající než má slzný plyn.
Šergelašvili podle BBC neznal název chemikálie, stanice ale získala inventář pořádkové policie z roku 2019, který uváděl dvě neidentifikované látky – „chemickou kapalinu UN1710“ a „chemický prášek UN3439“. BBC doplnila, že bývalý vysoce postavený důstojník pořádkové policie pravost dokumentu potvrdil a sdělil, že tyto látky do kapalin prýštících z vodních děl pravděpodobně přidány byly.
Podle dokumentu BBC se ukázalo, že UN1710 je rozpouštědlo. Druhý kód byl „mnohem obtížnější na identifikaci, protože se jedná o zastřešující označení pro celou řadu průmyslových chemikálií, z nichž jsou všechny nebezpečné“.
Chemická zbraň z první světové války
Jedinou chemikálií, u které BBC zjistila, že „byla kdy použita jako látka pro potlačování nepokojů, je brombenzylkyanid, známý také jako camite, vyvinutý Spojenci v první světové válce“. Sloučenina se od 30. let minulého století nepoužívá, dle serveru Civil.ge právě kvůli obavám z dlouhodobých škodlivých účinků. Brombenzylkyanid nahradil slzný plyn.
„Nikdy jsem neviděl, že by se camite používal v moderní společnosti. Je výrazně dráždivý,“ sdělil pro BBC odborník na toxikologii a chemické zbraně Christopher Holstege s tím, že dráždivost této látky nepolevuje.
Odborníci na zbraně, s nimiž BBC věc konzultovala, dospěli k závěru, že „vzhledem k tomu, že policie má k dispozici bezpečnější a konvenčnější látky pro potlačování nepokojů, mohla by být zastaralá a účinnější látka klasifikována jako chemická zbraň“.
- Ve vojenské terminologii je známý jako camite.
- Jedná se o zastaralý slzotvorný prostředek, který v první světové válce zavedly do praxe spojenecké mocnosti.
- Zdroj: Wikipedie
Pokračující protesty
Účastníci každodenních protivládních protestů v Tbilisi reagovali na zjištění BBC tím, že před parlamentem vypustili bílý dým, který symbolizoval prostředky použité proti demonstrantům. Někteří nesli transparenty s nápisy Gruzínský sen nás tráví!, Voda by neměla být zbraní! a Vaše chemické útoky nezůstanou nepotrestány, informoval server OC Media.
Nepolevující protivládní protesty trvají už více než rok, a to i přes to, že jejich účastníci čelí vysokým pokutám a zatýkání. Gruzínský sen stále zpřísňuje pravidla pro veřejná shromáždění a vláda schválila také balík zákonů zaměřených proti spolkům na obranu lidských práv, nevládním organizacím a nezávislým médiím.