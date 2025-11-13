BBC se omluvila Trumpovi za úpravu jeho projevu, čelí ale novému obvinění

Britská veřejnoprávní stanice BBC oznámila, že prošetřuje nové obvinění ohledně úpravy projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v jednom ze svých pořadů. Jde o druhé podobné obvinění poté, co v neděli kvůli kauze sestříhaného projevu Trumpa z roku 2021 rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. BBC se Trumpovi za způsob editace omluvila, odmítla ale požadavek na finanční náhradu.
Britská vysílací společnost BBC se ocitla v největší krizi za poslední desetiletí poté, co se na ni snesla kritika za to, jakým způsobem byl v dokumentárním pořadu Panorama upraven projev Trumpa z 6. ledna 2021, který Trump přednesl předtím, než jeho stoupenci ve Washingtonu zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA.
BBC v roce 2024 poté projev – odvysílaný týden před americkými prezidentskými volbami – sestříhala tak, aby podle kritiků vyvolal dojem, že prezident své příznivce k napadení Kapitolu vyzval. Vnitřní audit stanice na nesrovnalosti upozornil, zpráva z něj se před týdnem dostala do médií a BBC od té doby čelí značnému tlaku.
Americký prezident v návaznosti na to pohrozil veřejnoprávní televizi žalobou o jednu miliardu dolarů (přes 21 miliard korun), pokud se mu nedostane omluvy a finanční náhrady.
„Ačkoliv BBC hluboce lituje způsobu, jakým byl videozáznam editován, silně nesouhlasíme s tím, že existuje základ pro žalobu pro pomluvu," uvedla pak ve čtvrtek BBC v prohlášení. Stanice dále sdělila, že dotyčný díl pořadu Panorama už nebude vysílat.
Šéf BBC Samir Shah také poslal osobní dopis Bílému domu, v němž uvedl, že on i celá společnost litují způsobu úpravy Trumpova projevu.
Další obvinění na adresu BBC
Nyní britský deník The Daily Telegraph, který i původní zprávu zveřejnil jako první, přinesl informaci, že další pořad BBC s titulem Newsnight také selektivně upravil záběry ze stejného projevu v reportáži vysílané v červnu 2022. Deník uvedl, že úprava v pořadu Newsnight byla podobná pozdější verzi v pořadu Panorama.
„BBC se řídí nejvyššími redakčními standardy,“ uvedl mluvčí BBC v reakci na tuto zprávu s tím, že BBC záležitost vzala vážně a nyní ji prošetřuje.