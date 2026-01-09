Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské ministerstvo obrany vyhlásilo klid zbraní ve třech čtvrtích severosyrského města Aleppo. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž by ohlášené příměří mohlo zastavit boje mezi vládními silami a kurdskými bojovníky. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.
Ohlášený klid zbraní podle ministerstva platí od 3:00 místního času (1:00 SEČ) a vztahuje se na čtvrti Šajch Maksúd, Ašrafíja a Baní Zajd. „Ozbrojené skupiny v těchto čtvrtích jsou vyzvány, aby oblast opustily od 3:00,“ uvedl resort s tím, že lhůta pro opuštění oblasti vyprší v 9:00 (7:00 SEČ).
Ještě ve čtvrtek večer nad městem stoupal kouř a ozývaly se výbuchy, když se kurdští bojovníci snažili zastavit postup vládních sil.
Násilné střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu začaly v úterý a vyžádaly si smrt nejméně šestnácti civilistů a jednoho vojáka. Podle syrských úřadů boje také donutily více než 140 tisíc lidí opustit své domovy.
Začátkem prosince roku 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim vládce Bašára Asada. Vůdce HTS Ahmad Šará byl poté loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.
Vláda v Damašku a SDF podepsaly loni v březnu dohodu o integraci ozbrojenců SDF do vládních složek. Tuto dohodu se nicméně nepodařilo naplnit, stejně jako obdobnou dohodu podepsanou v říjnu.
SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobou překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.