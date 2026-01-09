Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu


před 36 mminutami|Zdroj: ČTK

Syrské ministerstvo obrany vyhlásilo klid zbraní ve třech čtvrtích severosyrského města Aleppo. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž by ohlášené příměří mohlo zastavit boje mezi vládními silami a kurdskými bojovníky. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.

Ohlášený klid zbraní podle ministerstva platí od 3:00 místního času (1:00 SEČ) a vztahuje se na čtvrti Šajch Maksúd, Ašrafíja a Baní Zajd. „Ozbrojené skupiny v těchto čtvrtích jsou vyzvány, aby oblast opustily od 3:00,“ uvedl resort s tím, že lhůta pro opuštění oblasti vyprší v 9:00 (7:00 SEČ).

Ještě ve čtvrtek večer nad městem stoupal kouř a ozývaly se výbuchy, když se kurdští bojovníci snažili zastavit postup vládních sil.

Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají
Syřané prchají před boji z Aleppa

Násilné střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou ozbrojenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF) v Aleppu začaly v úterý a vyžádaly si smrt nejméně šestnácti civilistů a jednoho vojáka. Podle syrských úřadů boje také donutily více než 140 tisíc lidí opustit své domovy.

Začátkem prosince roku 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim vládce Bašára Asada. Vůdce HTS Ahmad Šará byl poté loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu. SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají.

Vláda v Damašku a SDF podepsaly loni v březnu dohodu o integraci ozbrojenců SDF do vládních složek. Tuto dohodu se nicméně nepodařilo naplnit, stejně jako obdobnou dohodu podepsanou v říjnu.

SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobou překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.

Sýrie má pakt s Turky a hrozí Kurdům vojenským zásahem
Turecké síly na hranici se Sýrií

Výběr redakce

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Venezuela oznámila propouštění vězňů

Venezuela oznámila propouštění vězňů

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

Mrazy a sníh svírají Evropu, navíc se blíží bouře Goretti

před 5 hhodinami
Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

Novoroční projev bych zopakoval, prohlásil Okamura

před 5 hhodinami
V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

Dodávky elektřiny v Záporožské oblasti se podařilo obnovit

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

Agrofert je bez dotací. Čeká se, až Babiš dotáhne řešení střetu zájmů

před 7 hhodinami
Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

Trump nařídil, aby USA opustily desítky mezinárodních organizací

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Federální agenti v Portlandu postřelili dva lidi. Případ šetří FBI

Federální imigrační agenti postřelili v Portlandu v americkém státě Oregon dva lidi. S odkazem na tamní úřady to uvedla agentura AP. Incident vyšetřuje Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) tvrdí, že agenti chtěli zastavit vozidlo a řidič se ho prý pokusil použít jako zbraň. Jeden z agentů podle resortu pak „vystřelil v sebeobraně“. Podle DHS imigrační agenti chtěli vůz zastavit kvůli venezuelskému přistěhovalci s napojením na zločinecký gang.
01:32Aktualizovánopřed 24 mminutami

Syrské úřady vyhlásily klid zbraní ve třech čtvrtích v Aleppu

Syrské ministerstvo obrany vyhlásilo klid zbraní ve třech čtvrtích severosyrského města Aleppo. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž by ohlášené příměří mohlo zastavit boje mezi vládními silami a kurdskými bojovníky. Střety ve městě propukly v úterý, podle úřadů při nich zemřelo nejméně šestnáct civilistů.
před 36 mminutami

NASA stahuje posádku Crew-11 zpět na Zemi kvůli zdravotnímu stavu astronauta

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) se rozhodl pro předčasný návrat čtyřčlenné posádky mise Crew-11 z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) na Zemi kvůli zdravotnímu problému astronauta. Napsala o tom agentura AP. Člena posádky, který je nyní ve vesmírné laboratoři na oběžné dráze ve stabilizovaném stavu, NASA kvůli ochraně soukromí pacienta nejmenovala a nesdělila podrobnosti o jeho zdravotním problému. Návrat americko-rusko-japonské posádky na Zemi se uskuteční v příštích dnech.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

Trump tvrdí, že „je na čínském vládci, co udělá na Tchaj-wanu“

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že je na čínském vládci Si Ťin-pchingovi, co Čína udělá na Tchaj-wanu. Zároveň ale šéf Bílého domu naznačil, že nechce, aby Čína nad Tchaj-wanem převzala kontrolu. Trump to uvedl ve středečním rozhovoru s deníkem The New York Times (NYT), nahrávku list zveřejnil ve čtvrtek.
před 2 hhodinami

Protesty v Íránu se dle aktivistů rozšířily do všech provincií

Protirežimní protesty v Íránu si od přelomu roku vyžádaly už nejméně 45 obětí, informovala agentura AFP s odvoláním na organizaci Iran Human Rights (IHR). Aktivisté podle agentury AP uvedli, že protesty se rozšířily do všech provincií země. Lidé po výzvě opozičníka Rezy Pahlavího vyjadřovali nesouhlas křikem z oken a masově demonstrovali v ulicích. Íránský prezident Masúd Pezeškján vyzval ke zdrženlivosti. Podle agentury Reuters celou zemi zasáhly výpadky internetu.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Venezuela oznámila propouštění vězňů

Předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez oznámil, že úřady propouštějí významný počet venezuelských a zahraničních vězňů. Označil to za jednostranné mírové gesto, napsal deník El País. Mezi vězněnými zahraničními občany je i Čech Jan Darmovzal. Rodríguez, který je bratrem prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, neuvedl konkrétní počet vězňů, které se úřady chystají propustit, ani jména. Španělsko už informuje o propuštění několika svých občanů.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

V Minneapolisu pokračují protesty po zastřelení ženy imigračním agentem

V americkém městě Minneapolis druhým dnem pokračují protesty vyvolané zastřelením místní ženy agentem Úřadu pro migraci a cla (ICE). Policie podle CNN proti demonstrantům shromážděným před sídlem federálních úřadů nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela. Ve městě z bezpečnostních důvodů zůstaly uzavřené některé školy a guvernér státu Minnesota vyzval k zachování klidu.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Uživatelé zneužívají AI na sociální síti X, aby lidi na fotkách zbavili oblečení

Platformu X zaplavily v posledních dnech fotografie lidí, ze kterých uživatelé odstranili oblečení pomocí modelu umělé inteligence (AI) Grok. I děti a nezletilí patří mezi poškozené touto praktikou. Podmínky sociální sítě X sice formálně zakazují takové jednání, Grok však ale vyhovuje požadavku na vytvoření takového obsahu. Grok už loni umožnil vytvářet fotografie známých osobností s rasistickým podtextem nebo v kompromitujících situacích. Společnost xAI miliardáře Elona Muska, provozující X a Grok, už oznámila, že zakročí.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Načítání...