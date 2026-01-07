Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají

V Aleppu druhým dnem pokračují střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF), píše agentura AFP. Syrská armáda ostřeluje kurdské čtvrti města, které dříve označila za vojenské zóny. Školy, univerzity a úřady ve městě jsou zavřené. Při úterních střetech zahynulo podle AFP devět lidí, převážně civilistů.
Armáda ve středu oznámila, že kurdské čtvrti Šajch Maksúd a Ašrafíja bude od 15:00 místního času (13:00 SEČ) považovat za „uzavřené vojenské zóny“ a že veškeré pozice SDF v těchto zónách budou legitimním cílem jejích útoků. Zároveň sdělila, že ještě předtím v nich úřady zřídí humanitární koridory pro odchod civilistů.
Krátce nato AFP uvedla, že obyvatelé oblast již ve velkém začali opouštět. Podle armády dvěma bezpečnými koridory odešly tisíce lidí. Po 15:00 začala čtvrtě ostřelovat těžkou technikou. Zmíněné čtvrti byly místy sporadických bojů mezi oběma stranami i v minulosti.
Město duchů
„Aleppo bylo v noci městem duchů, žádný pohyb, obchody byly zavřené a mnohé ulice byly bez elektřiny a světla,“ popsal situaci jeden obyvatel kurdských čtvrtí, které vládní síly obléhají. „Připomíná nám to období občanské války. Nemáme kam jít, zůstaneme doma,“ řekla AFP jedna z obyvatelek.
Začátkem prosince roku 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim diktátora Bašára Asada. Vůdce HTS Šara byl poté loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu.
Nenaplněná dohoda
SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají. Vláda v Damašku a SDF podepsaly loni v březnu dohodu o integraci ozbrojenců SDF do vládních složek. Tuto dohodu se nicméně nepodařilo naplnit, stejně jako obdobnou dohodu podepsanou v říjnu.
SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobou překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.
