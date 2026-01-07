Armáda ostřeluje kurdské čtvrti v Aleppu, tisíce Syřanů prchají


před 57 mminutami

V Aleppu druhým dnem pokračují střety mezi vládními silami a Kurdy vedenou koalicí Syrských demokratických sil (SDF), píše agentura AFP. Syrská armáda ostřeluje kurdské čtvrti města, které dříve označila za vojenské zóny. Školy, univerzity a úřady ve městě jsou zavřené. Při úterních střetech zahynulo podle AFP devět lidí, převážně civilistů.

Armáda ve středu oznámila, že kurdské čtvrti Šajch Maksúd a Ašrafíja bude od 15:00 místního času (13:00 SEČ) považovat za „uzavřené vojenské zóny“ a že veškeré pozice SDF v těchto zónách budou legitimním cílem jejích útoků. Zároveň sdělila, že ještě předtím v nich úřady zřídí humanitární koridory pro odchod civilistů.

Krátce nato AFP uvedla, že obyvatelé oblast již ve velkém začali opouštět. Podle armády dvěma bezpečnými koridory odešly tisíce lidí. Po 15:00 začala čtvrtě ostřelovat těžkou technikou. Zmíněné čtvrti byly místy sporadických bojů mezi oběma stranami i v minulosti.

Město duchů

„Aleppo bylo v noci městem duchů, žádný pohyb, obchody byly zavřené a mnohé ulice byly bez elektřiny a světla,“ popsal situaci jeden obyvatel kurdských čtvrtí, které vládní síly obléhají. „Připomíná nám to období občanské války. Nemáme kam jít, zůstaneme doma,“ řekla AFP jedna z obyvatelek.

Začátkem prosince roku 2024 islamistické uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) a jeho spojenci svrhli režim diktátora Bašára Asada. Vůdce HTS Šara byl poté loni v lednu jmenován prozatímním prezidentem a ozbrojená uskupení bojující proti Asadovi byla rozpuštěna a začleněna do nově vznikajících bezpečnostních složek státu.

Nenaplněná dohoda

SDF, které se ofenzivy proti Asadově armádě neúčastnily, se rozpuštění a začlenění dlouhodobě vyhýbají. Vláda v Damašku a SDF podepsaly loni v březnu dohodu o integraci ozbrojenců SDF do vládních složek. Tuto dohodu se nicméně nepodařilo naplnit, stejně jako obdobnou dohodu podepsanou v říjnu.

SDF vojensky ovládají oblasti severní a východní Sýrie, které si od roku 2012 udržují poloautonomní správu. Začlenění kurdských oblastí a jednotek SDF je dlouhodobou překážkou snah nové syrské vlády o sjednocení země.

Američané se zmocnili pronásledovaného tankeru

Spojené státy se v severním Atlantiku zmocnily tankeru, který se vyhnul americké blokádě sankcionovaných plavidel u Venezuely a který déle než dva týdny pronásledovaly. Oznámilo to Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu (EUCOM) na síti X. Moskva zásah USA odsoudila. Rusko předtím vyslalo ponorku a další prostředky, aby tanker, dříve známý jako Bella 1, doprovodily, uvedl list The Wall Street Journal (WSJ).
10:15Aktualizovánopřed 5 mminutami

Zelenskyj vyjádřil po příletu na Kypr naději, že se blíží členství Ukrajiny v EU

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přiletěl na Kypr, kde se u příležitosti zahájení kyperského předsednictví v Radě EU setká mimo jiné s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Zelenskyj vyjádřil naději, že se jeho země, jež se čtvrtým rokem brání ruské ozbrojené agresi, během předsednictví Kypru v příštích šesti měsících přiblíží členství v Evropské unii, informovala agentura Reuters.
13:35Aktualizovánopřed 5 mminutami

Bílý dům od Venezuely požaduje omezení vztahů s Čínou i Ruskem

Bílý dům od Caracasu požaduje, aby omezil své vztahy s Čínou, Ruskem, Íránem a Kubou, a to včetně ekonomických vazeb. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa podle zdrojů stanice ABC News sdělila prozatímní venezuelské prezidentce Delcy Rodríguezové, že její země musí splnit požadavky Bílého domu, než jí bude povoleno těžit další ropu. Washington rovněž vyvíjí tlak na Venezuleu, aby vyhostila v zemi zatím působící čínské, ruské, íránské a kubánské poradce, uvedli podle deníku The New York Times (NYT) američtí činitelé.
15:29Aktualizovánopřed 20 mminutami

Jihokorejský prezident požádal Si Ťin-pchinga, aby mu pomohl ve vztazích s KLDR

Jihokorejský prezident I Če-mjong požádal čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, aby se ujal role prostředníka a pomohl vyřešit severokorejskou jadernou krizi a zmírnit nepřátelství mezi oběma Korejemi. Si mu odpověděl, že v otázkách KLDR musí být trpělivý, napsala agentura AP. I Če-mjong uskutečnil od loňského června několik vstřícných kroků k oteplení vztahů se severním sousedem, Pchjongjang ale neplánuje obnovení dialogu.
před 24 mminutami

Saúdi útočí v Jemenu, na Sokotře uvázly stovky turistů

Čtyři lidé zahynuli při úderech koalice vedené Saúdskou Arábií v jemenské provincii Dálí, která je baštou vůdce separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarúse Zubajdího. Píše to agentura AFP. Kvůli střetům mezi separatisty a vládními silami uvázly v uplynulých dnech na jemenském ostrově Sokotra stovky turistů včetně dvou desítek Čechů.
09:20Aktualizovánopřed 39 mminutami

USA by mohly obsadit Grónsko „do půl hodiny“. Cest je ale víc

Americký prezident Donald Trump chce vlastnit strategické Grónsko a tlak Bílého domu na Dánsko sílí. Mezi možné scénáře, jak by mohl dosáhnout svého cíle, patří odkoupení ostrova, asociační dohoda, začlenění území do Spojených států, případně vojenská invaze. Kodaň a většina Gróňanů spojení s USA odmítají.
15:08Aktualizovánopřed 59 mminutami

Warner Bros stále odmítá Paramount, upřednostňuje převzetí Netflixem

Správní rada americké mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) jednomyslně odmítla upravenou nabídku na převzetí od firmy Paramount Skydance za 108,4 miliardy dolarů (2,25 bilionu korun). Je podle ní horší než dohoda, kterou už má uzavřenou se společností Netflix. Warner Bros zároveň vyzval své akcionáře, aby nenabízeli Paramountu své akcie, uvedla agentura Bloomberg.
před 1 hhodinou
