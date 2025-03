Ropná pole za práva. Kurdové kývli na integraci do syrského státu

11. 3. 2025 Aktualizováno před 2 m minutami | Zdroj: ČTK , BBC , The New York Times , al-Džazíra

Syrská vláda učinila další krok ke sjednocení země. Aliance Syrských demokratických sil (SDF) vedená Kurdy podepsala dohodu s Damaškem o začlenění všech vojenských a civilních institucí do syrského státu, oznámil prezidentský úřad. Dohoda znamená konec bojů a návrat severovýchodu země pod vládu Damašku. Kurdům by měla zajistit jejich práva.

Damašek bude nově kontrolovat také všechny hraniční přechody do Iráku a Turecka, letiště a ropná a plynová pole. Syrská vláda zároveň převezme vězení, v nichž je zadržováno až deset tisíc příslušníků Islámského státu.

Klíčová dohoda, kterou podepsal prozatímní prezident Ahmad Šará a velitel SDF Mazlúm Abdí, předpokládá okamžitý klid zbraní. Začlenění všech vojenských a civilních institucí má být dovršeno do konce roku.

Kurdská práva

Dohoda uznává kurdskou menšinu, která tvoří asi deset procent populace, jako „nedílnou součást syrského státu“ a zaručuje „práva všech Syřanů na zastoupení a účast v politickém procesu“, uvádí server BBC News. al-Džazíra zmiňuje právo na občanství a zaručení ústavních práv.

Abdí to označil za „skutečnou příležitost vybudovat novou Sýrii“. „Jsme odhodláni budovat lepší budoucnost, která zaručí práva všech Syřanů a naplní jejich touhy po míru a důstojnosti,“ napsal na síti X.

Klíčovým spojencem SDF byly v posledních letech Spojené státy. Jen loni utratily na podporu skupiny zhruba 186 milionů dolarů, uvedl list The New York Times (NYT). S nástupem Donalda Trumpa do Bílého domu ale Kurdové podle expertů usoudili, že je jejich vyjednávací pozice příliš křehká. Nový šéf Bílého domu se dosud nezavázal k další podpoře SDF.